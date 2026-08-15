HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm

Trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, sức hút của một sản phẩm tiết kiệm không còn nằm ở lãi suất đơn thuần, mà còn ở sự an tâm, thuận tiện và những giá trị gia tăng dành cho người gửi tiền.
Đó cũng là cách HDBank tiếp tục bồi đắp niềm tin và gắn kết với khách hàng: bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt và trải nghiệm giao dịch ngày càng thuận tiện là những quyền lợi được thiết kế thiết thực hơn cho người gửi tiền. Mùa hè 2026, chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè vàng Đại Cát” (15/4 - 15/9/2026) là một trong những điểm nhấn, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trên toàn quốc.
Với khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng và đáp ứng các điều kiện của chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia kỳ quay số thứ 4, dự kiến diễn ra ngày 25/8/2026.
Tương tự 3 kỳ quay số trước, cơ cấu giải thưởng kỳ 4 gồm:
Ngoài ra, Top 3 khách hàng có số dư tiền gửi online tăng ròng cao nhất trong giai đoạn từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2026 sẽ nhận chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người, trị giá hơn 50 triệu đồng/giải.
Tất cả khách hàng mở sổ tiết kiệm tại quầy hoặc qua kênh online từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/8/2026 trên toàn quốc đều có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn trên.
Khách hàng gửi tiết kiệm online trên App HDBank được nhận số lượng mã dự thưởng gấp đôi so với hình thức thông thường, qua đó nhân đôi cơ hội trúng thưởng.
Đặc biệt, khách hàng mới mở tài khoản và lần đầu mở sổ tiết kiệm tại HDBank còn được tặng thêm một mã dự thưởng.
Mỗi cuối tuần, 30 khách hàng có tổng giá trị sổ tiết kiệm mở mới cao nhất trong ngày thứ Bảy và 30 khách hàng cao nhất trong ngày Chủ nhật còn có cơ hội nhận voucher Got It theo quy định của chương trình.
Sau 03 kỳ quay số thành công, HDBank đã tìm ra 48 khách hàng may mắn nhận thưởng, trong đó các giải cao nhất trị giá 200 triệu đồng; 09 khách hàng khác nhận chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người. Kỳ quay số thứ 4 vào ngày 25/8 này sẽ tiếp tục nối dài danh sách những khách hàng may mắn.
Cùng với các giải thưởng trên, hàng nghìn phần quà thiết thực đã được trao đến khách hàng, gồm bình nước thể thao, loa Bluetooth, pin sạc dự phòng, bộ hộp đựng thực phẩm, máy làm sữa hạt, vali du lịch, bộ nồi Elmich và voucher Got It.
Đáng chú ý, kỳ quay cuối dự kiến diễn ra ngày 25/9/2026 sẽ có 25 giải thưởng bằng vàng, nổi bật là Giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng.
Tất cả mã số dự thưởng hợp lệ phát sinh trong suốt thời gian triển khai chương trình (15/4-15/9/2026) sẽ được bảo lưu để tiếp tục tham gia kỳ quay số Đặc biệt.
Với nền tảng uy tín cùng những quyền lợi hấp dẫn, HDBank tiếp tục là địa chỉ được đông đảo khách hàng tin chọn để gửi tiền, tích lũy cho tương lai và đón thêm những cơ hội may mắn.
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