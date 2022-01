Tin xấu lại đến, cổ phiếu Evergrande bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu China Evergrande Group đã bị đình chỉ giao dịch tại thị trường Hồng Kông vào sáng nay (3/1), sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin công ty địa ốc khổng lồ này bị nhà chức trách phá bỏ một loạt toà chung cư đang xây dựng tại một dự án ở Hải Nam.

Diễn biến này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Evergrande và ngành bất động sản Trung Quốc nói chung, ngay trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2022.

Theo tin từ Bloomberg, trong một tuyên bố ngắn gọn, Evergrande cho biết cổ phiếu của công ty đã bị đình chỉ giao dịch và công ty sẽ sớm công bố lý do cụ thể.

Trước đó, vào hôm thứ Bảy, tờ Cailian nói rằng chính quyền đảo Hải Nam đã yêu cầu Evergrade phá 39 toà chung cư trong vòng 10 ngày vì các toà nhà này không có giấy phép xây dựng hợp pháp. Các toà nhà này đều nằm trong một dự án của Evergrande nằm trên quần đảo nhân tạo ngoài khơi Hải Nam.

Tin xấu về Evergrande khiến loạt cổ phiếu bất động sản Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đồng loạt giảm mạnh. Một chỉ số đo giá các cổ phiếu này giảm 2,8% vào cuối phiên sáng, trong đó Sunac China Holdings và Shimao Group Holdings đều giảm trên 10%.

Các công ty địa ốc Trung Quốc có một lượng lớn nợ lớn phải thanh toán trong tháng 1 này, trong khi các lựa chọn để huy động tiền ngày càng thu hẹp. Ước tính của Bloomberg cho thấy ngành bất động sản Trung Quốc cần ít nhất 197 tỷ USD để trả tiền lãi trái phiếu, trái phiếu đáo hạn, các sản phẩm tài chính đáo hạn, và tiền lương chậm của hàng triệu công nhân trong tháng đầu năm.

Trong khi đó, doanh số bán nhà trên hợp đồng của 31 công ty bất động sản Trung Quốc có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán đã giảm 26% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước – theo dữ liệu của Citigroup. Trong đó, doanh số của Evergrande giảm 99% so với cùng kỳ 2020 và thấp hơn 17% so với mức của tháng 11. Doanh số của Shimao giảm 25% so với tháng 11.

Diễn biến chỉ số đo giá cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông.

Tháng trước, Evergrande và một công ty địa ốc hàng đầu khác của Trung Quốc là Kaisa Holdings đã bị các tổ chức đánh giá tín nhiệm lớn gọi là vỡ nợ. Sau đó, Shimao – một công ty vốn được cho là có tình hình tài chính tốt – cũng rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Điều này khiến giới đầu tư lo sợ rằng cuộc khủng hoảng nợ trong ngành địa ốc Trung Quốc vẫn còn nhiều góc khuất khó lường chưa bị phơi bày trước ánh sáng.

“Rủi ro đối với thanh khoản của Shimao có thể kéo dài sang năm 2022 do những tin tức bất lợi về công ty này khiến khách hàng mua nhà tiềm năng lo sợ”, nhà phân tích Kristy Hung của Bloomberg nhận định.