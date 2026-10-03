TKV vượt tiến độ 9 tháng, dồn lực cho kế hoạch quý 4/2026

TKV duy trì sản xuất kinh doanh ổn định trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt doanh thu 139.659 tỷ đồng cùng nhiều chỉ tiêu vượt tiến độ. Bước sang quý 4, Tập đoàn tiếp tục dồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm...

Tiêu thụ than của TKV trong 9 tháng đầu năm 2026 chuyển biến tích cực. Ảnh: TKV

Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9, quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt hoặc vượt tiến độ 75% kế hoạch năm.

Cụ thể, về sản lượng than nguyên khai, 9 tháng ước đạt 27,643 triệu tấn, bằng 75% kế hoạch năm. Than thành phẩm 9 tháng ước đạt 28,510 triệu tấn, bằng 77,7% kế hoạch. Than tiêu thụ 9 tháng ước đạt 39,051 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch, trong đó than cấp cho sản xuất điện đạt 31,691 triệu tấn, bằng 75,5% kế hoạch.

TKV cho biết công tác tiêu thụ than 9 tháng đầu năm 2026 chuyển biến tích cực, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này được duy trì dù nhu cầu than cho nhiệt điện có xu hướng giảm so với các tháng cao điểm mùa khô, xuất phát từ việc gia tăng huy động nguồn thủy điện và các nhà máy nhiệt điện giảm lượng than tồn kho về mức định mức trong mùa mưa.

Ở lĩnh vực khoáng sản, giá một số kim loại cơ bản duy trì ở mức thuận lợi, trong đó giá đồng tấm ở mức cao, giúp các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim hoạt động cơ bản ổn định. Alumin quy đổi 9 tháng dự kiến đạt 1,049 triệu tấn, bằng 80,7% kế hoạch; tiêu thụ đạt 1,025 triệu tấn, bằng 78,8% kế hoạch. Tinh quặng đồng lũy kế 9 tháng ước đạt 82.576 tấn, tiêu thụ 26.256 tấn, bằng 90,4% kế hoạch. Đồng tấm sản xuất lũy kế đạt 22.256 tấn, tiêu thụ 21.995 tấn. Kẽm thỏi 9 tháng ước đạt 6.589 tấn, bằng 79,2% kế hoạch; tiêu thụ 6.517 tấn, bằng 78,4% kế hoạch. Phôi thép lũy kế đạt 116.301 tấn, tiêu thụ dự kiến 123.489 tấn, bằng 77,2% kế hoạch. Doanh thu khối khoáng sản đạt 87,2% kế hoạch năm, do đã tận dụng được cơ hội thị trường để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sản lượng điện sản xuất 9 tháng ước đạt 7.902,2 triệu kWh, bằng 75,3% kế hoạch năm. Về vật liệu nổ công nghiệp, thuốc nổ lũy kế 9 tháng ước đạt 52.320 tấn, cung ứng ước đạt 74.027 tấn; Nitrat Amon sản xuất ước đạt 132.854 tấn, tiêu thụ lũy kế đạt 134.010 tấn.

Doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 139.659 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm và bằng 112,9% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 20.513 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TKV dành khoảng 129,46 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, chủ yếu tập trung hỗ trợ xây dựng trường học, nhà ở cho hộ nghèo, hạ tầng cơ sở và các chương trình hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Bước sang quý 4/2026, tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; giá nhiên liệu, cước vận tải, tỷ giá và lãi suất có thể tiếp tục ở mức cao, gây áp lực lên chi phí sản xuất, đầu tư và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, nhu cầu than cho sản xuất điện và các hộ khác dự kiến tăng so với quý 3/2026 và so với cùng kỳ, trong khi thời tiết chuyển dần sang mùa hanh khô, lạnh, kéo theo nguy cơ cháy nổ, khí mỏ và các yếu tố an toàn thay đổi theo mùa.

Trước bối cảnh đó, TKV xác định tập trung điều hành quyết liệt, dồn nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Về kế hoạch cụ thể trong quý 4/2026, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 9,289 triệu tấn than nguyên khai; 9,933 triệu tấn than thành phẩm và 11,674 triệu tấn than tiêu thụ; doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 45.247 tỷ đồng.

Đối với khoáng sản, kế hoạch sản xuất Alumin quy đổi đạt 402,5 nghìn tấn, tiêu thụ 428 nghìn tấn; tinh quặng đồng đạt 36,627 nghìn tấn; đồng tấm đạt 9.743 tấn; kẽm thỏi đạt 1.911 tấn; phôi thép đạt 49.039 tấn. Sản xuất điện dự kiến đạt 2.887,8 triệu kWh; thuốc nổ 20.800 tấn; Nitrat Amon sản xuất 67.146 tấn, tiêu thụ 65.990 tấn.