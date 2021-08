TNL Lease muốn bán 8 triệu cổ phiếu MSB

CTCP Đầu tư và Cho thuê tài sản NTL (TNL Lease) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Theo đó, TNL Lease, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư TNG (TNG Holdings), đăng ký bán ra 8 triệu cổ phiếu MSB. Thời gian thực hiện từ ngày 23/8 đến ngày 8/9.

Nếu thành công, TNL Lease sẽ giảm sở hữu từ hơn 56,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,78% xuống còn 48,2 triệu cổ phiếu chiếm 4,1%, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính.

Được biết, bà Lê Thị Liên, thành viên độc lập của HĐQT MSB, hiện là Chủ tịch HĐQT của TNL Lease.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, thị giá MSB giảm 2% xuống 30.800 đồng/cp và tạm tính với giá trị này, TNL Lease sẽ thu về 246 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Mới đây, MSB thông báo đã bán 18 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm 1,56% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vừa qua, HĐQT thông qua triển khai tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%. Ngân hàng dự kiến phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1,53 tỷ cổ phiếu, tương đương 15.275 tỷ đồng vốn điều lệ.





Mức sở hữu của nhà đầu tư ngoại hiện tại và dự kiến sau tăng vốn của MSB

Nguồn sử dụng từ lợi nhuận để chia cổ tức năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia, giá trị hơn 4.775 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán vào thời điểm 31/12/2020.



Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, MSB báo lãi hợp nhất năm 2021 tăng 1.704 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ đạt gần 2.479 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng trưởng khách hàng và đa dạng hoá nguồn thu nên thu nhập lãi thuần tăng gần 918 tỷ đồng, tăng 46%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 1.871 tỷ đồng, tăng 575% chủ yéu từ phí dịch vụ đại lý bảo hiểm và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 98 tỷ đồng., tăng 98% so với cùng kỳ.