Trong 6 tháng đầu năm: Giá đậu tương nhập khẩu bình quân là 639 USD/tấn, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2022; Giá lúa mì nhập khẩu bình quân là 361 USD/tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Giá ngô nhập khẩu bình quân là 335 USD/tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.