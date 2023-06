Lợi nhuận doanh nghiệp chăn nuôi lợn đã thoát đáy, kỳ vọng tăng trưởng tốt trong năm 2023

Chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo cập nhật triển vọng doanh nghiệp ngành chăn nuôi heo với điểm nhấn giá lợn hơi hồi phục từ đáy mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp thịt trong năm 2023.

Tính đến ngày 14/06/2023, giá bán lợn hơi bình quân của Việt Nam đạt 59.000 đồng/kg tăng 20,4% so với đáy. Cùng với sự phục hồi của tiêu thụ thịt lợn trong Q2 2023, xu hướng tăng giá còn được hỗ trợ bởi nguồn cung thấp do hai lý do: thứ nhất, sự kết hợp giữa mức tiêu thụ thịt lợn thấp và chi phí nguyên vật liệu đắt đỏ đã hạn chế nông dân địa phương tái đàn đàn trong năm 2022 & Q1 2023; và thứ hai, sự bùng phát của dịch ASF vào đầu năm 2023.

VDSC cho rằng giá thịt lợn có thể tiếp tục xu hướng tăng nhẹ cho đến Q3/2023 do nguồn cung chưa thể tăng tương ứng với nhu cầu trong ngắn hạn. Tại Việt Nam, lợn thường được nuôi dưỡng ít nhất sáu tháng trước khi đưa vào chế biến. Dự tính rằng giá lợn hơn sẽ ổn định vào Q4/2023 với giả định rằng dịch ASF sẽ giảm bớt, mang lại nguồn cung lớn hơn.

Xu hướng giảm của giá hàng hoá chăn nuôi thế giới trong 1H2023 sẽ giảm áp lực chi phí cho người nuôi lợn.

Chỉ số giá Nông nghiệp và Chăn nuôi Bloomberg đạt 106,9 điểm vào ngày 19/06/2023, tăng 7,5% theo tháng nhưng giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, giá ngô, lúa mì và đậu nành giảm lần lượt giảm 18,8%, -36,2% và 13,8%. Vì rủi ro giảm sản lượng đến từ cả hiện tượng El Nino cái có thể gây ra hạn hán, và căng thẳng giữa Nga-Ukraine, giá hàng hoá nông nghiệp và chăn nuôi được dự báo sẽ tăng trở lại trong 2H2023.

Tuy nhiên, có độ trễ giữa giá thế giới và giá nội địa thường 3-4 tháng. Do đó, VDSC tin rằng giá các hàng hóa thức ăn chăn nuôi trong nước sẽ được giao dịch bình quân ở mức ngang với năm 2022.

Nguyên nhân chính đến từ xu hướng giảm của giá quốc tế từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023, được cho là sẽ chuyển vào xu hướng của giá nội địa trong năm 2023. Cùng với dự báo giá thịt lợn tăng, chúng tôi cho rằng những người chăn nuôi trong nước sẽ được hưởng lợi thế của biên lợi nhuận cao hơn trong ba quý tới, góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận năm 2023. Tuy nhiên, tác động tích cực này vẫn là một dấu hỏi cho giai đoạn 2024 do sự khó lường của giá hàng hoá và giá thịt lợn.

Với mức giá trên 55.000 đồng/kg, người chăn nuôi lợn sẽ có lãi. Vì thế, xu hướng tăng của giá lợn hơi sẽ mang lại tia hy vọng cho các doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn trong năm 2023. Đặc biệt, điều này sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận của người chăn nuôi lợn trong ba quý tới, từ đó tạo ra mức tăng trưởng dương về lợi nhuận ròng trong năm 2023.

Trong thực tế, biên lợi nhuận gộp mảng kinh doanh lợn của một số doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn Dabaco (HSX: DBC), CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HSX: HAG), CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HSX: BAF) hoặc CTCP Masan MeatLife (Upcom: MML) đã cho thấy xu hướng giảm từ Q1/2022 đến Q1/2023. Lưu ý rằng có độ trễ giữa giá đầu vào và giá bán lẻ.

Do đó, với giả định rằng giá đầu vào sẽ giảm trong năm 2023, lợi nhuận của ngành lợn Việt Nam có thể đã thoát đáy trong Q1/2023 do giá thịt lợn trung bình có xu hướng tăng và mức tiêu thụ ổn định.

Hơn nữa, tác động tích cực của giá bán cao hơn sẽ có lợi đến các công ty chăn nuôi heo trước, tiếp đến là các nhà bán buôn và sau đó là những công ty bán lẻ. Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2023, cả bốn công ty được đề cập ở trên đều đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực về cả doanh thu và lợi nhuận.