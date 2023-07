Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ chậm lại trong 6 tháng đầu năm

Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, sự phục hồi kinh tế của thành phố ở các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều, tăng trưởng còn thấp ở hầu hết các lĩnh vực.

Báo cáo tình hình kinh tế thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 2/2023 tăng 3,61%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, ước tính tăng 3,71% so cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng chậm lại (6 tháng đầu năm 2022 tăng 9,35%).

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 8,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,96%; khu vực dịch vụ chiếm 52,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,55%.

Cục Thống kê thành phố Cần Thơ cho biết điểm sáng trong hoạt động kinh tế xã hội của địa phương trong 6 tháng qua là hoạt động thương mại và dịch vụ, vận tải trên địa bàn diễn ra khá sôi động và nhộn nhịp.

“Công tác bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân được thực hiện tốt; các hoạt động giao thông vận tải đáp ứng được nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa”, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ cho biết thêm.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 56.560,67 tỷ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 41.656,81 tỷ đồng, tăng 9,39% so với cùng kỳ năm trước; lưu trú, ăn uống ước đạt 7.562,13 tỷ đồng, tăng 37,53%; du lịch lữ hành ước đạt 159,74 tỷ đồng, tăng 19,90%; dịch vụ khác ước đạt 7.181,99 tỷ đồng, tăng 1,53% so cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023, diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất cây lúa và cây màu vụ đông xuân; tình hình chăn nuôi không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Tuy nhiên, báo cáo của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ cho thấy sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, về giá chi phí đầu vào của quá trình sản xuất. Vì vậy, tăng trưởng ở khu vực công nghiệp chậm lại và thấp so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2023 ước tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: xay xát gạo tăng 22,39%; thức ăn gia súc tăng 18,02%; thức ăn thủy sản tăng 8,60%; sắt, thép tăng 37,22%;…

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm sản xuất giảm so với cùng kỳ, cụ thể: tôm đông lạnh giảm 29,22%; bia đóng lon giảm 15,51%; thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) giảm 32,14%...

Lý giải về nguyên nhân, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ cho biết do một số doanh nghiệp sản xuất bao bì từ giấy, may mặc, thủy sản chưa có đơn đặt hàng mới; giá nguyên liệu đầu vào tăng nên giá bán tăng; sức mua giảm… dẫn đến tiêu thụ giảm.

Ngoài ra, kết quả thu ngân sách các tháng đầu năm của Cần Thơ mặc dù vẫn đảm bảo tiến độ thu bình quân, tuy nhiên có dấu hiệu sụt giảm so với cùng quý năm trước.

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách đến ngày 20/6/2023 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 6.759,18 tỷ đồng, bằng 40,07% dự toán, giảm 2,18% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 4.592,73 tỷ đồng, bằng 42,68% so với dự toán, giảm 13,90% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu 226,78 tỷ đồng, bằng 81,87% so với dự toán, tăng 117,84% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện đến ngày 20/6/2023 đạt 8.756,89 tỷ đồng, bằng 45,88% dự toán, tăng 40,77% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 5.777,76 tỷ đồng, đạt 48,69% dự toán, tăng 71,81% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 2.785,98 tỷ đồng, bằng 41,09% dự toán, giảm 2,31% so với cùng kỳ.

Trước những khó khăn của nền kinh tế, nhằm ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất khinh doanh trong 6 tháng cuối năm Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện 6 giải pháp chủ yếu. Trong đó, bao gồm những nhóm giải pháp về chú trọng giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp…