Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng đã được hình thành từ phong trào đoàn kết với Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống chiến tranh. Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Tim Buck từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1963. Đảng Cộng sản Canada cũng tham gia phản đối chiến tranh ở Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie chúc mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie cho biết đã theo dõi sát Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới; nhất là xác định tăng trưởng dựa trên tăng cường đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội; chú trọng nâng chất lượng đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng; xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để triển khai các quyết sách lớn về phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo, đã có các cuộc trao đổi cùng Bà Toàn quyền, Ngài Thủ tướng và các lãnh đạo Quốc hội Canada.
Hai bên cùng đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam – Canada trên nhiều lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn để phát triển hơn nữa. Theo đó, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Canada lên Đối tác Chiến lược.
Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí xây dựng một Kế hoạch hành động với những mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị - ngoại giao; duy trì đà hợp tác về kinh tế - thương mại và đầu tư; tăng cường hợp tác về quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế, khu vực như việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn hai đảng đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi lý luận - thực tiễn về Xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong bối cảnh mới; tiếp tục ủng hộ sự phát triển quan hệ Việt Nam – Canada; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie sang thăm Việt Nam để cùng thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
Trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức quốc tế và Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong điện hạt nhân, hàng không, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Canada chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, kết nối nguồn vốn dài hạn với các dự án chất lượng, hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều 14–15 tỷ USD vào năm 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những bài toán lớn của đất nước trong AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
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