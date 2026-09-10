Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm ngôi trường có nhiều học sinh Việt Nam tại Nga

Ngày 9/9, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trường phổ thông số 1253, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN

Tại cuộc gặp, học sinh Việt Nam và Nga biểu diễn một số tiết mục văn nghệ giới thiệu nét văn hóa của mỗi nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bà Natalia Akulova, Hiệu trưởng Trường phổ thông số 1253, cho biết nhà trường duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Hiện có 30 học sinh Việt Nam theo học tại trường và luôn được tạo điều kiện thuận lợi để hòa nhập, học tập, phát huy năng lực.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trường phổ thông số 1253. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN

Theo bà Natalia Akulova, học sinh Việt Nam tại trường có thành tích học tập tốt, chăm ngoan và hòa đồng. Năm 2012, một học sinh Việt Nam của trường đã giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học toàn Nga.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng khi đến thăm trường và gặp các học sinh, trong đó có nhiều con em người Việt Nam tại Nga; cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, hỗ trợ học sinh Việt Nam làm quen với ngôn ngữ, môi trường và văn hóa mới.

Phu nhân đánh giá cao chương trình giảng dạy của Trường phổ thông số 1253 với sự kết hợp giữa nền tảng học thuật, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và các chương trình hướng nghiệp.

Nhắc lại vị trí đặc biệt của nền giáo dục Nga đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, Phu nhân cho rằng nước Nga không chỉ trao truyền tri thức mà còn góp phần hình thành tác phong lao động nghiêm túc, tư duy độc lập, tình yêu khoa học, văn hóa và con người.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trường phổ thông số 1253. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn thời gian tới, Trường phổ thông số 1253 mở rộng quan hệ với các trường phổ thông tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực thế mạnh như ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, y khoa, truyền thông và công nghệ số.

Trò chuyện với các học sinh Việt Nam, Phu nhân nhắn nhủ các em chăm chỉ học tập, trân trọng cơ hội trưởng thành trong môi trường giáo dục tốt, trở thành những người am hiểu cả hai nền văn hóa và góp phần tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam - Nga.

Phu nhân cũng gặp thầy giáo trẻ Nguyễn Anh Minh Thịnh, sinh năm 2002, từng là học sinh của Trường phổ thông số 1253 và sau khi tốt nghiệp đã trở lại trường giảng dạy tiếng Anh.

Với các học sinh Nga, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ hy vọng các em sẽ có dịp tìm hiểu và đến thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Phu nhân trao tặng nhà trường Tủ sách Việt Nam, giúp giáo viên và học sinh có thêm tư liệu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Văn hoá Nga Olga Liubimova tại chương trình khai trương “Tuần phim Việt Nam tại VGIK". Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN

Trước đó, ngày 8/9, tại Trường Đại học Điện ảnh quốc gia Nga mang tên S.A. Gerasimov (VGIK), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dự khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga mang tên Ngô Mạnh Lân, nguyên là sinh viên xuất sắc của VGIK.

Cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly tham dự khai trương “Tuần phim Việt Nam tại VGIK” với tư cách khách mời danh dự. Tuần phim diễn ra nhân dịp 70 năm những sinh viên Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được cử sang Liên Xô học tập, giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam tới khán giả Nga.