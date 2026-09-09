Thứ Tư, 09/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

TPC dự chi 56 tỷ mua lại cổ phiếu, tăng tỷ lệ cổ tức

H Hà Anh

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Biểu đồ giá cổ phiếu TPC trên HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu TPC trên HOSE.

Theo đó, HĐQT TPC đã thông qua việc mua lại 4 triệu cổ phiếu, chiếm 23,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 16.816.956 cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ, từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để gia tăng lợi ích cho các cổ đông công ty.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 58,231 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán.

Với giá mua tối đa là 14.000 đồng/cổ phiếu với số lượng đặt mua hàng ngày là trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 120.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và tối đa là 400.000 cổ phiếu (10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 120.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Thời gian thực hiện từ quý 3/2026 đến quý 4/2026 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin đúng quy định và Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ là Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Đồng thời, HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 3/2026 TPC đã hoàn tất mua lại 5,7 triệu cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ xuống còn hơn 168 tỷ đồng.

Theo đó, cơ cấu vốn của TPC sau khi giảm vốn điều lệ gồm: 02 cổ đông lớn nắm giữ 6.605.810 cổ phiếu, chiếm 39,28%; 532 cổ đông khác năm 10.211.146 cổ phiếu, chiếm 61,72% vốn tại TPC và công ty không có cổ phiếu quỹ.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, TPC ghi nhận thặng dư vốn cổ phần giảm từ 77,226 tỷ xuống còn 58,231 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 4,505 tỷ lên hơn 16,069 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng mạnh từ hơn 6 tỷ lên 11,565 tỷ đồng.

Về cổ tức thì công ty đã chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) vào ngày 27/6/2022 và từ đó đến nay công ty không chia cổ tức do dùng để tích lũy vốn lưu động và dành nguồn vốn phát triển kinh doanh.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chứng khoán VnEconomy giảm vốn VnEconomy mua lại cổ phiếu VnEconomy TPC VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

72 mã chứng khoán bị cắt margin trên HOSE

72 mã chứng khoán bị cắt margin trên HOSE

HOSE thông báo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán là KLB, MHC và STK vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và nâng danh sách bị cắt margin tại HOSE lên 72 mã.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy