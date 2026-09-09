TPC dự chi 56 tỷ mua lại cổ phiếu, tăng tỷ lệ cổ tức

Theo đó, HĐQT TPC đã thông qua việc mua lại 4 triệu cổ phiếu, chiếm 23,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 16.816.956 cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ, từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để gia tăng lợi ích cho các cổ đông công ty.
Nguồn vốn mua lại cổ phiếu được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 58,231 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán.
Với giá mua tối đa là 14.000 đồng/cổ phiếu với số lượng đặt mua hàng ngày là trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 120.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và tối đa là 400.000 cổ phiếu (10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 120.000 cổ phiếu (3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
Thời gian thực hiện từ quý 3/2026 đến quý 4/2026 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin đúng quy định và Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ là Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).
Đồng thời, HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào tháng 3/2026 TPC đã hoàn tất mua lại 5,7 triệu cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ xuống còn hơn 168 tỷ đồng.
Theo đó, cơ cấu vốn của TPC sau khi giảm vốn điều lệ gồm: 02 cổ đông lớn nắm giữ 6.605.810 cổ phiếu, chiếm 39,28%; 532 cổ đông khác năm 10.211.146 cổ phiếu, chiếm 61,72% vốn tại TPC và công ty không có cổ phiếu quỹ.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, TPC ghi nhận thặng dư vốn cổ phần giảm từ 77,226 tỷ xuống còn 58,231 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 4,505 tỷ lên hơn 16,069 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng mạnh từ hơn 6 tỷ lên 11,565 tỷ đồng.
Về cổ tức thì công ty đã chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) vào ngày 27/6/2022 và từ đó đến nay công ty không chia cổ tức do dùng để tích lũy vốn lưu động và dành nguồn vốn phát triển kinh doanh.
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