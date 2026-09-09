Con trai Chủ tịch MSB mua thành công 20 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Trần Đức Anh đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu MSB như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 6/8/2026 đến ngày 4/9/2026.
Như vậy, ông Đức Anh đã nâng sở hữu từ 5.434 cổ phiếu MSB, chiếm 0,0001% vốn (sau chia tách cổ phiếu thưởng) lên hơn 20,005 triệu cổ phiếu, chiếm 0,53% vốn tại MSB (sau chia tách cổ phiếu thưởng).
Được biết, ông Trần Đức Anh là con trai ông Trần Anh Tuấn- Chủ tịch HĐQT của MSB. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng của MSB, ông Tuấn hiện đang sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,84%).
Được biết ngày 3/9/2026 vừa qua, MSB đã chốt danh sách cổ đông để phát hành 624 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được hưởng 20 cổ phiếu mới phát hành).
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 6.240 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, nguồn vốn phát hành là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự trữ bổ sung vốn điều lệ có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của MSB tại thời điểm 31/12/2025.
Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên mức 37.440 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ.
Ông Hoàng Tuyên thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH-HOSE).
HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền.
HOSE thông báo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán là KLB, MHC và STK vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và nâng danh sách bị cắt margin tại HOSE lên 72 mã.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24/8 (465/474 phiếu), TP.HCM có hiệu lực sớm từ 1/9/2026 và hiệu lực chung từ 1/10/2026. Luật không tạo ra chính sách bất động sản mới mà chuyển thẩm quyền quyết định từ trung ương về TP.HCM...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...