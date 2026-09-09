Con trai Chủ tịch MSB mua thành công 20 triệu cổ phiếu

Ông Trần Anh Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu MSB trên TradingView.

Theo đó, ông Trần Đức Anh đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu MSB như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 6/8/2026 đến ngày 4/9/2026.

Như vậy, ông Đức Anh đã nâng sở hữu từ 5.434 cổ phiếu MSB, chiếm 0,0001% vốn (sau chia tách cổ phiếu thưởng) lên hơn 20,005 triệu cổ phiếu, chiếm 0,53% vốn tại MSB (sau chia tách cổ phiếu thưởng).

Được biết, ông Trần Đức Anh là con trai ông Trần Anh Tuấn- Chủ tịch HĐQT của MSB. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng của MSB, ông Tuấn hiện đang sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,84%).

Được biết ngày 3/9/2026 vừa qua, MSB đã chốt danh sách cổ đông để phát hành 624 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được hưởng 20 cổ phiếu mới phát hành).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 6.240 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, nguồn vốn phát hành là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự trữ bổ sung vốn điều lệ có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của MSB tại thời điểm 31/12/2025.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên mức 37.440 tỷ đồng.