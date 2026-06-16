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Những tài sản có thể hưởng lợi khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Ngọc Trang

16/06/2026, 11:32

Ngân hàng Bank of America (BofA) khuyến nghị nhà đầu tư chú ý tới những đồng tiền đã chịu áp lực mạnh trong thời gian qua, như rupee của Ấn Độ và rupiah của Indonesia...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Trước khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình vào Chủ nhật, thị trường đã ngày càng kỳ vọng hai bên sớm đi đến một thỏa thuận chính thức. Trong bối cảnh đó, nhóm chiến lược gia của Bank of America (BofA) đưa ra danh sách những tài sản có thể hưởng lợi khi căng thẳng tại Vùng Vịnh hạ nhiệt.

Trong báo cáo Flow Show gửi khách hàng cuối tuần trước, nhóm chiến lược gia của BofA do ông Michael Hartnett dẫn đầu cho rằng nhà đầu tư có thể chú ý tới các tài sản như cổ phiếu tiêu dùng, quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), cổ phiếu châu Âu, bitcoin, vàng và tiền tệ của các thị trường mới nổi.

BofA đặc biệt lưu ý tới những đồng tiền đã chịu áp lực mạnh thời gian qua, như rupee của Ấn Độ và rupiah của Indonesia.

Theo ông Hartnett, Tổng thống Donald Trump có nhiều lý do để nhanh chóng khép lại xung đột tại Iran. Chiến lược gia này cho rằng việc hỗ trợ giá tài sản tăng là một cách quan trọng để ông Trump thúc đẩy chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

Theo trang tin MarketWatch, trước khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận vào Chủ nhật, ông Trump chịu sức ép lớn khi tỷ lệ ủng hộ cách ông xử lý vấn đề lạm phát giảm xuống 27%, thấp hơn cả mức của cựu Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, tồn kho dầu của Mỹ ở gần mức thấp nhất 45 năm, còn số liệu công bố trong tuần trước cho thấy lạm phát tại Mỹ đã vượt 4%.

“Đây là những yếu tố khiến ông Trump có động lực sớm ký thỏa thuận hòa bình với Iran”, báo cáo của BofA chỉ ra.

Về những tài sản có thể hưởng lợi ngay khi xung đột tại Vùng Vịnh hạ nhiệt, ông Hartnett và các cộng sự cho rằng quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) là nhóm đáng chú ý. Nhóm này đã chạm mức cao mới trong tuần trước, với Vanguard Real Estate ETF - quỹ ETF đại diện cho cổ phiếu bất động sản - tăng 9% từ đầu năm đến nay.

Cổ phiếu tiêu dùng cũng phục hồi mạnh. Theo quỹ State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, nhóm này đã tăng hơn 10% so với vùng đáy hồi tháng 4.

Ông Hartnett cho rằng bitcoin và vàng cũng có thể đảo chiều sau giai đoạn nhà đầu tư giảm mạnh các vị thế sử dụng đòn bẩy. Tính tới ngày 16/6, bitcoin giao dịch quanh 65.700 USD, giảm khoảng 26% so với đầu năm. Trong khi đó, giá vàng dao động trên 4.300 USD/oz, gần như đi ngang so với đầu năm. Dù đã tăng trở lại sau thông tin Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình, cả hai tài sản vẫn giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể so với các vùng đỉnh thiết lập trước đó trong năm.

Đồng USD mạnh lên trong những tháng gần đây cũng góp phần khiến nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro đối với bitcoin và vàng. Theo BofA, bitcoin và vàng đã trải qua giai đoạn giảm đòn bẩy mạnh, khi nhà đầu tư thu hẹp các vị thế vay tiền để đầu tư vào hai tài sản này.

Cổ phiếu châu Âu hiện đã trở lại vùng giá trước khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, do khu vực này phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu, chỉ số chứng khoán châu Âu có thời điểm giảm 10% trong tháng 4.

Ấn Độ và Indonesia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cú sốc giá năng lượng và gặp khó khăn trong việc bảo đảm đủ nguồn cung dầu thô. Từ đầu năm đến nay, đồng rupee đã giảm 5% so với USD, trong khi đồng rupiah mất 6,5%.

Dù vậy, BofA vẫn giữ quan điểm thận trọng. Bull & Bear Indicator, chỉ báo đo tâm lý thị trường do ngân hàng này xây dựng, hiện ở mức 8,8/10. Mức điểm cao như vậy cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất lạc quan, đồng thời làm tăng rủi ro thị trường điều chỉnh. Vì thế, chỉ báo này đang đưa ra khuyến nghị giảm bớt rủi ro trong danh mục.

Dù vậy, ông Hartnett cho rằng tâm lý lạc quan dâng cao nên nhiều nhà đầu tư chưa vội rút khỏi các tài sản rủi ro để chuyển sang tiền mặt hoặc tài sản an toàn. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang đặt cược vào kịch bản tích cực, bất chấp rủi ro điều chỉnh đã tăng lên.

Ông Hartnett khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục chốt bớt vị thế và giảm rủi ro trong danh mục. Theo ông, thị trường có thể còn chịu thêm sức ép nếu tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn hơn tại cuộc họp chính sách ngày 29/7 tới.

Kể từ năm 2002, Bull & Bear Indicator đã 17 lần phát tín hiệu bán. Theo BofA, trong khoảng 60% số lần trước đây, tín hiệu này đã dự báo đúng xu hướng thị trường. Sau khi tín hiệu này xuất hiện, thị trường chứng khoán toàn cầu thường giảm trung bình 2-3% trong 2-3 tháng tiếp theo.

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Từ khóa:

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Chủ đề:

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