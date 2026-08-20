Thứ Năm, 20/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tổng vốn đầu tư của Foxconn tại Việt Nam sắp cán mốc 5 tỷ USD

H Hạ Chi

Từ đầu năm, Foxconn đã bổ sung vốn gần 39,4 triệu USD hồi cuối tháng 1; 287,1 triệu USD vào tháng 3; 58,3 triệu USD giữa tháng 4, khoảng 62 triệu USD vào đầu tháng 8...

Ảnh minh hoạ: H.Q
Ảnh minh hoạ: H.Q

Mới nhất, Foxconn cho biết sẽ đầu tư thêm 265 triệu USD vào các hoạt động sản xuất tại Việt Nam nhằm phục vụ mục tiêu “đầu tư dài hạn”, theo hồ sơ tập đoàn mới đây gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan (TWSE) được TNGlobal trích lại. 

Foxconn cho biết các khoản vốn bổ sung được thực hiện dưới hình thức tăng vốn cho các công ty con thông qua phát hành cổ phiếu mới.

Tại Việt Nam, khoản đầu tư lớn nhất trị giá 117 triệu USD, được rót vào Công ty TNHH Competition Team Technology (Việt Nam). Sau giao dịch, Hon Hai Precision Industry nắm giữ 61,55% vốn tại doanh nghiệp này, trong khi Foxconn Singapore Pte Ltd sở hữu 38,45%.

Competition Team Technology (Việt Nam) là đơn vị sản xuất TV, linh kiện và nhiều sản phẩm điện tử khác.

Khoản đầu tư lớn thứ hai trị giá 114 triệu USD, được rót vào Công ty TNHH Foxconn EV Energy & Component (Việt Nam), doanh nghiệp sản xuất linh kiện và các sản phẩm liên quan đến năng lượng cho xe điện.

Sau giao dịch, Hòn Hải nắm giữ trực tiếp 23,53% vốn tại công ty này, trong khi Foxconn Singapore sở hữu 76,47%.

Khoản tăng vốn thứ ba trị giá 1,048 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 33 triệu USD, được thực hiện tại Công ty TNHH Công nghệ FuKang, một cơ sở sản xuất của Foxconn tại Việt Nam. Tại thời điểm nộp hồ sơ, Hòn Hải nắm giữ trực tiếp 4,34% vốn tại FuKang Technology, còn Foxconn Singapore sở hữu 95,66%.

FuKang Technology chuyên sản xuất máy tính bảng cho Apple, bên cạnh các sản phẩm điện tử khác.

Trong hồ sơ gửi ngày 18/8/2026, Foxconn cho biết Foxconn Singapore đã mua thêm cổ phần tại FuKang Technology với tổng giá trị 358,4 triệu USD. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026.

Sau giao dịch, Foxconn Singapore đã nâng tỷ lệ sở hữu tại FuKang Technology lên 100%. Tổng số tiền Foxconn Singapore đã đầu tư vào doanh nghiệp này lên tới 710,4 triệu USD.

Như vậy, với các khoản đầu tư mới được công bố, tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam có thể sớm tiến gần mốc 5 tỷ USD.

Tại một diễn đàn cuối năm 2025, ông Brand Cheng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet đã từng tuyên bố đầu tư vào Việt Nam là cam kết dài hạn của tập đoàn, “đối với chúng tôi, câu trả lời luôn là Việt Nam, Việt Nam và Việt Nam”.

Việt Nam không chỉ là điểm đến sản xuất mà đang trở thành trung tâm của thế hệ sản xuất mới - sản xuất thông minh, sản xuất xanh và sản xuất AI. 

Ông khẳng định những nỗ lực cải cách thể chế và thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi sản xuất thông minh và cung ứng toàn cầu.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

công nghệ VnEconomy điện tử VnEconomy FDI VnEconomy Foxconn VnEconomy kinh tế số VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Việt Nam có cần “luật chơi” riêng cho kinh tế tầm thấp để bắt kịp cuộc đua mới?

Việt Nam có cần “luật chơi” riêng cho kinh tế tầm thấp để bắt kịp cuộc đua mới?

Trong bối cảnh kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) không còn chỉ được nhìn nhận như lĩnh vực chiến lược để khẳng định vị thế khoa học công nghệ, mà còn gắn với tăng trưởng kinh tế và bảo đảm quốc phòng an ninh, nhiều quốc gia đang nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm công nghệ sang kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh...

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

VnEconomy Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy