Top Time “Zorro”: Đồng hồ hộ chiếu kỹ thuật số đầu tiên của Breitling

Năm 1964, Breitling giới thiệu Top Time sau khi các thiết kế đầu tiên được ra mắt vào năm 1962. Mẫu đồng hồ có một vị trí rất riêng trên màn bạc, khi nó xuất hiện trong phần phim 007 mang tên Thunderball. Trong phim này, đồng hồ của điệp viên James Bond tích hợp cả máy đo phóng xạ, dĩ nhiên là giả tưởng. Tên của bộ sưu tập – Top Time – được cố ý giữ ngắn gọn, hấp dẫn và bằng tiếng Anh để nhấn mạnh thiết kế hiện đại và năng lượng tươi mới mà chiếc đồng hồ mang lại.

Được sản xuất trong ​​những năm 1960 đến những năm 1970, Top Time là dòng đồng hồ bấm giờ đơn giản hơn và giá cả phải chăng hơn của Breitling được thiết kế để thu hút những người mua trẻ tuổi. Và đó cũng là lý do đằng sau phiên bản làm mới này. Hồi đầu năm nay, Breitling cũng đã ra mắt chiếc Top Time Triumph, một chiếc chronograph đường kính case 41mm với mặt số xanh lơ, lấy cảm hứng từ chiếc ç Thunderbird 6T đời 1951 do nam tài tử Marlon Brando chạy trong bộ phim The Wild One (1953).

Hình ảnh giới thiệu về mẫu đồng hồ Top Time trong một cuốn catalogue hồi những năm 1960.

Dòng Top Time được Breitling hồi sinh vào năm 2020, sau 55 năm vắng bóng trên thị trường. Hồi năm 2013, một người tìm thấy chiếc Breitling Top Time do chính Sean Connery đeo trong Thunderball ở “chợ giời”, mua lại với giá 35 USD, rồi sau đó bán đấu giá và đem về… hơn 140 nghìn USD. Chiếc Top Time phiên bản giới hạn được trang bị bộ máy lên cót tự động Breitling 23 trữ cót khoảng 48 giờ đồng hồ, dao động 28800 vph và chống nước 30 mét.

Phiên bản Top Time mới nhất vừa ra mắt trong hè này - “Zorro” - là chiếc đồng hồ đầu tiên của Breitling sở hữu hộ chiếu kỹ thuật số dựa trên nền tảng blockchain giúp xác nhận quyền sở hữu chỉ với một cú nhấp chuột, đồng thời có thể chuyển giao quyền sở hữu với nhau bằng một giao dịch blockchain đơn giản. Điều này bảo vệ khỏi các mối đe dọa về đánh cắp và bán lại.

Mặt số của cỗ máy thời gian được gọi là "Zorro" vì có họa tiết tương tự chiếc mặt nạ của nhân vật cùng tên trong bộ phim Mặt nạ Zorro được phát hành vào năm 1998. Điều này làm cho bộ sưu tập trở nên khác biệt, và là một trong những lý do chính giải thích tại sao Top Time vẫn còn phù hợp với các nhà sưu tầm trong hơn nửa thế kỷ qua.

Phiên bản này sử dụng mặt số "Zorro", nhưng có một vài thay đổi. Một là thang đo thập phân, thay vì thang đo tachymeter. Và chiếc còn lại là kim ở giữa màu đỏ tươi. Kết quả là, nó tái tạo giao diện của mô hình cổ điển bằng thép và vẫn đúng với nguyên bản, với cùng một lớp hoàn thiện được đánh bóng, viền mỏng và các vấu góc cạnh.

Dưới chiếc “mặt nạ” của mình, Top Time được bao bọc bởi bộ vỏ với kích thước 41mm được làm bằng thép không gỉ và được vận hành bởi bộ máy Breitling Calibre 23. Với khả năng dự trữ năng lượng trong 48 giờ, đồng thời được chứng nhận bởi COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres – Viện kiểm tra Chonometer chính thức của Thụy Sĩ), Top Time là một cỗ máy siêu chính xác có với sức bền tuyệt vời.

Ngoài ra, khả năng chống nước lên đến 30m cũng là một nét đột phá của Breitling Top Time với kim chỉ giờ và phút cùng các điểm chỉ giờ đều được phủ lớp Super-Luminova giúp tăng khả năng hiển thị của chiếc đồng hồ vào điều kiện ánh sáng thấp.

Phiên bản Top Time được sản xuất giới hạn 2.000 chiếc với dây da bê màu nâu cổ điển. Khác với những Navitimer hay SuperOcean chú trọng vào công năng đối với lĩnh vực hàng không và hàng hải, Top Time mang sự gần gũi và thân thiện đến với giới trẻ – những cá nhân với hoài bão và mục tiêu lớn lao cùng chia sẻ chung các giá trị với thương hiệu, đó là hướng về tương lai, thay đổi cuộc sống với sự sáng tạo vô hạn của mình. Vì vậy, từ những phiên bản đầu tiên cho đến hiện tại, Top Time luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thích từ các nhà sưu tầm năng động trẻ trung.

Với mẫu Top Time “Zorro”, mặc dù mang dấu hiệu của quá khứ, sản phẩm lại sẽ được bán hoàn toàn trực tuyến thông qua trang web của Breitling, ít nhất là thời gian đầu. Giá bán lẻ được đưa ra là 4.990 đô la Mỹ.