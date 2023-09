TP.HCM thu hút 1 triệu lượt khách với doanh thu gần 2.900 tỷ đồng dịp lễ 2/9

Báo cáo nhanh của Sở Du lịch TP.HCM cho biết, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua ước trên 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng, chương trình tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân TP.HCM (trước là Dinh Xã Tây, Tòa Đô chánh) đã thu hút 65 đoàn khách với 1.614 lượt khách. Trong đó, khách du lịch nội địa đạt 420.000 lượt và khách quốc tế đạt khoảng 37.600 lượt, tăng xấp xỉ 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 162.000 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 80%, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu trong 4 ngày nghỉ lễ đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng dịp này năm ngoái.

Các hoạt động sôi nổi chào mừng Quốc khánh như: Triển lãm ảnh kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023); hoạt động biểu diễn thể dục thể thao lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật Vovinam, Wushu, võ cổ truyền và teawondo; chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật; hoạt động thả khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu; giải chạy bán marathon thành phố Thủ Đức năm 2023, cùng với các chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm shopping season,...

Tiếp tục các hoạt động thu hút khách du lịch đến với TP.HCM, ngành du lịch đang tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức và đón các đoàn khách quốc tế từ nhiều quốc gia đến Thành phố trong dịp hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM ITE-HCMC năm 2023, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch đón khách tham quan chương trình tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân TP.HCM đến cuối năm 2023 trong 4 đợt tham quan tiếp theo vào các tháng 9, 10, 11 và 12.

Kế hoạch năm 2023, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, hơn 35 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu khoảng 160.000 tỷ đồng.

Báo cáo gần đây của Sở Du lịch TP.HCM cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đón lượng khách quốc tế ước đạt 1.941.267 lượt, tăng 306% so cùng kỳ và lượng khách du lịch nội địa ước đạt 16.415.438 lượt, tăng 48% so cùng kỳ. Tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2023 của TP.HCM ước đạt 80.833 tỷ đồng - cao nhất cả nước, tăng 62,7% so cùng kỳ và đạt 50,5% so với kế hoạch năm 2023. Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2023, ngành du lịch thành phố tiếp tục làm mới hàng loạt sản phẩm phục vụ du khách.

Ngành du lịch TP.HCM luôn khẳng định vai trò và vị trí của mình trong quá trình phát triển của ngành du lịch Việt Nam, là đơn vị chủ đạo góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thành phố. Đồng thời ngành du lịch luôn khẳng định, giữ vững vị thế là trung tâm du lịch lớn của cả nước, là đầu tàu của ngành du lịch quốc gia, đã thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam, mở ra cửa sổ rộng lớn kết nối và hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên toàn thế giới.