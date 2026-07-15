TP. Hồ Chí Minh cảnh báo các hình thức lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; đồng thời cảnh báo nhiều hình thức lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người ra nước ngoài trái phép, lừa đảo khách du lịch và vi phạm các quy định của pháp luật...

Ảnh: Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các phòng chuyên môn thuộc sở, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú du lịch tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố.

SIẾT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH VÀ CƠ SỞ LƯU TRÚ

Văn bản số 2348/SDL-KTPC ngày 13/7/2026 của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn, nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch; đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cụ thể, Phòng Quản lý lữ hành được giao chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động du lịch để tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, tổ chức xuất cảnh trái phép, môi giới lao động trái phép, lừa đảo khách du lịch hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, Sở Du lịch sẽ phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch yêu cầu tăng cường quản lý khách lưu trú, chấp hành nghiêm các quy định về cư trú, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở lưu trú phải chủ động phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng địa điểm lưu trú để thực hiện hoặc che giấu các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch.

CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

Bên cạnh công tác kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý các hình thức lừa đảo và vi phạm pháp luật đang có nguy cơ phát sinh thông qua hoạt động du lịch.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được yêu cầu tuyệt đối không tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào các hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, trốn ở lại nước ngoài hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, không cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn hoặc sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành trái quy định; đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin về chương trình du lịch, sản phẩm du lịch và các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Đối với các sản phẩm như “nghỉ dưỡng dài hạn”, “thẻ du lịch”, “sở hữu kỳ nghỉ” hay các sản phẩm tương tự, cư quan quản lý du lịch của Thanh phố yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm việc giới thiệu, quảng bá, tư vấn và giao kết hợp đồng tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; không cam kết các quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho khách hàng.

Các hành vi giả mạo doanh nghiệp du lịch trên môi trường mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt phòng và các khoản thanh toán dịch vụ du lịch của khách hàng cũng được cơ quan chức năng cảnh báo. Các doanh nghiệp lưu trú du lịch được yêu cầu chủ động rà soát, bảo vệ các website và tài khoản mạng xã hội chính thức của đơn vị, đồng thời kịp thời cảnh báo khách hàng khi phát hiện các trang thông tin giả mạo.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân và du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch, chỉ thực hiện việc đặt dịch vụ và thanh toán thông qua các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp và các nền tảng do cơ quan quản lý nhà nước công bố.

Việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch không chỉ góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, lành mạnh mà còn nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố.