Du lịch địa phương có thể “cất cánh” nhờ thương hiệu sự kiện

Ngày càng nhiều du khách sẵn sàng lên kế hoạch cho cả hành trình chỉ để tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, lễ hội văn hóa hay sự kiện giải trí. Du lịch trở thành cách để mỗi người tạo nên những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân…

Ảnh: Di sản Hạ Long Yên Tử

Ngày 14/7, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã cơ bản hoàn tất. Tính đến đầu tuần này, hầu hết các khách sạn trên địa bàn Nha Trang đã kín phòng vào đêm khai mạc Festival Biển và một số ngày sau đó.

Theo kế hoạch, Festival Biển Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế” sẽ có hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn tại nhiều địa điểm trọng điểm trong tỉnh. Đặc biệt, 3 ngày lễ hội chính 17 – 19/7, được đầu tư quy mô lớn, ứng dụng các công nghệ trình diễn hiện đại kết hợp bắn pháo hoa. Lễ bế mạc kết hợp đại nhạc hội “Unite the Continents” sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước quy mô của sự kiện, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương được huy động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các điểm diễn ra Festival. Bên cạnh đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được bố trí ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

20 giờ ngày 17/7, lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ diễn ra. Ảnh: Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã đón hơn 2,72 triệu lượt du khách (chỉ tính khách có lưu trú do các cơ sở phục vụ), tăng gần 45% so với DIFF 2025.

Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không cho thấy tính chung trong 6 đêm diễn ra lễ hội và các ngày liền kề trước đó, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đạt hơn 1.900 chuyến, tăng 7% so với cùng kỳ 2025. Tần suất trung bình đạt 163 chuyến mỗi ngày, tăng 11 chuyến một ngày.

Riêng trong đêm chung kết, công suất phòng khách sạn tại các phường Hải Châu, Hòa Cường, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đạt mức 95 - 98%. Trong đó, khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt 80 - 85%, nhiều khách sạn mặt tiền đường biển Võ Nguyên Giáp và sông Hàn (quanh khán đài, điểm bắn pháo hoa) đạt 95 - 100%.

Theo Sun Group, đơn vị đồng tổ chức DIFF cùng UBND TP Đà Nẵng, đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch. Thay vì chỉ tạo ra cơn sốt trong những đêm cuối tuần diễn ra trình diễn DIFF, lễ hội này đang góp phần duy trì dòng khách đều đặn suốt nhiều tuần liên tiếp, giúp các khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển và các điểm vui chơi chủ động vận hành, tối ưu công suất và gia tăng doanh thu.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã đón hơn 2,72 triệu lượt du khách. Ảnh: DIFF

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết: “Mới đây, DIFF được ghi nhận là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn. Đây là niềm tự hào không chỉ của Đà Nẵng mà còn của Việt Nam trong hành trình quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế”.

Cùng với pháo hoa, các hoạt động diễn ra liên tiếp trước, trong và sau các đêm trình diễn nhằm tạo thêm sản phẩm trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách như Lễ hội Ẩm thực Food Tour, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á, Lễ hội Lân – Sư – Rồng, Lễ hội biển Tam Thanh vẫy gọi, Lễ hội Hương quế Trà Leng…

Tương tự, tại Hà Nội, dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy khi các nghệ sỹ quốc tế biểu diễn tại Việt Nam, tác động đầu tiên được ghi nhận là sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu du lịch trong nước. Sắp tới đây, concert của BigBang kỷ niệm 20 năm ca hát tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 - 25/10/2026 đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường.

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ngày 9/7 vừa qua, ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết những năm gần đây địa phương đã chuyển từ tư duy tổ chức các chương trình đơn lẻ sang xây dựng thương hiệu sự kiện. Theo ông, mỗi sự kiện văn hóa được xác định là sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Một sự kiện văn hóa hay âm nhạc có thể định hình lại cách du khách lên kế hoạch cho chuyến đi. Ảnh: DIFF

Ông Thanh nêu, bình quân mỗi năm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ 50 đến 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Nhiều chương trình nghệ thuật lớn thu hút từ 30.000 đến 50.000 khán giả. Tháng 5 vừa qua, Tuần Du lịch hè Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long đã thu hút hơn 400.000 lượt người tham gia trực tiếp (tính theo dữ liệu thuê bao của các nhà mạng), cùng hơn 100 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số.

Từ thực tiễn tổ chức nhiều chương trình lớn, Quảng Ninh đã đúc kết một số kinh nghiệm riêng để các địa phương có thể tham khảo. Đầu tiên, người dân là chủ thể tham gia và doanh nghiệp là đối tác đồng hành. Với những sự kiện quy mô lớn, địa phương phải chuẩn bị từ rất sớm về giao thông, y tế, an ninh, hạ tầng kỹ thuật, điện, truyền thông và các dịch vụ hỗ trợ. Chỉ khi cả cộng đồng cùng tham gia, sự kiện mới tạo được sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho rằng truyền thông cần được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện. Kế hoạch truyền thông đồng bộ phải được lên ngay từ giai đoạn ý tưởng; chủ động cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho báo chí, nhà sáng tạo nội dung tác nghiệp. Trong thời gian diễn ra chương trình, các hoạt động truyền hình trực tiếp, livestream, lan tỏa hình ảnh... được đẩy mạnh để mở rộng phạm vi tiếp cận.

Mỗi năm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ 50 đến 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Ảnh: Van Don International Airport

Một kinh nghiệm khác được Quảng Ninh nhấn mạnh là lấy di sản và bản sắc văn hóa làm nền tảng tạo nên sự khác biệt. Thay vì chọn những không gian thuận tiện cho việc tổ chức hay di chuyển đơn thuần, địa phương nên đưa chính cảnh quan đặc sắc, di sản và văn hóa bản địa trở thành một phần của sự kiện.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng cho rằng ngân sách Nhà nước cần đóng vai trò "vốn mồi" để thu hút doanh nghiệp. Từ đó địa phương tăng cường hợp tác với các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.