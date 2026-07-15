Du lịch địa phương có thể “cất cánh” nhờ thương hiệu sự kiện
TTường Bách
Chọn cỡ chữ
Ngày càng nhiều du khách sẵn sàng lên kế hoạch cho cả hành trình chỉ để tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, lễ hội văn hóa hay sự kiện giải trí. Du lịch trở thành cách để mỗi người tạo nên những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân…
Ngày 14/7, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Festival
Biển Khánh Hòa 2026 đã cơ bản hoàn tất. Tính đến đầu tuần này, hầu hết
các khách sạn trên địa bàn Nha Trang đã kín phòng vào đêm khai mạc
Festival Biển và một số ngày sau đó.
Theo kế hoạch, Festival Biển Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu Đại
dương - Vươn tầm Quốc tế” sẽ có hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy
mô lớn tại nhiều địa điểm trọng điểm trong tỉnh. Đặc biệt, 3 ngày lễ hội chính
17 – 19/7, được đầu tư quy mô lớn, ứng dụng các công nghệ trình diễn hiện đại kết
hợp bắn pháo hoa. Lễ bế mạc kết hợp đại nhạc hội “Unite the Continents” sẽ có sự
tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Trước quy mô của sự kiện, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương được
huy động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các điểm diễn ra Festival. Bên cạnh
đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được bố trí ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử
lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết,
Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã đón hơn 2,72 triệu lượt du khách
(chỉ tính khách có lưu trú do các cơ sở phục vụ), tăng gần 45% so với DIFF
2025.
Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không
Chu Lai, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng
không cho thấy tính chung trong 6 đêm diễn ra lễ hội và các ngày liền kề trước
đó, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đạt hơn 1.900 chuyến, tăng 7% so với
cùng kỳ 2025. Tần suất trung bình đạt 163 chuyến mỗi ngày, tăng 11 chuyến một
ngày.
Riêng trong đêm chung kết, công suất phòng khách sạn tại các phường Hải Châu, Hòa Cường, An Hải, Sơn Trà,
Ngũ Hành Sơn đạt mức 95 - 98%. Trong đó, khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt 80 - 85%, nhiều khách sạn mặt tiền
đường biển Võ Nguyên Giáp và sông Hàn (quanh khán đài, điểm bắn pháo hoa) đạt
95 - 100%.
Theo Sun Group, đơn vị đồng tổ chức DIFF cùng UBND TP Đà Nẵng,
đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch. Thay vì chỉ tạo ra cơn
sốt trong những đêm cuối tuần diễn ra trình diễn DIFF, lễ hội này đang góp phần
duy trì dòng khách đều đặn suốt nhiều tuần liên tiếp, giúp các khách sạn, nhà
hàng, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển và các điểm vui chơi chủ động vận hành,
tối ưu công suất và gia tăng doanh thu.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết:
“Mới đây, DIFF
được ghi nhận là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do tạp chí
du lịch Travel + Leisure bình chọn. Đây là niềm tự hào không chỉ của Đà
Nẵng mà còn của Việt Nam trong hành trình quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn
bè quốc tế”.
Cùng với pháo hoa, các hoạt động diễn ra liên tiếp trước,
trong và sau các đêm trình diễn nhằm tạo thêm sản phẩm trải nghiệm để kéo dài
thời gian lưu trú của du khách như Lễ hội Ẩm thực Food Tour, Lễ hội Tận hưởng
Đà Nẵng, Liên hoan phim châu
Á, Lễ hội Lân – Sư – Rồng,
Lễ hội biển Tam Thanh vẫy gọi, Lễ hội Hương quế Trà Leng…
Tương tự, tại Hà Nội, dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy khi
các nghệ sỹ quốc tế biểu diễn tại Việt Nam, tác động đầu tiên được ghi nhận là
sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu du lịch trong nước. Sắp tới đây, concert của
BigBang kỷ niệm 20 năm ca hát tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 - 25/10/2026
đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường.
Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa -
Thể thao và Du lịch ngày 9/7 vừa qua, ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở
Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết những năm gần đây địa
phương đã chuyển từ tư duy tổ chức các chương trình đơn lẻ sang xây dựng thương
hiệu sự kiện. Theo ông, mỗi sự kiện văn hóa được xác định là sản phẩm du lịch,
góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
Ông Thanh nêu, bình quân mỗi năm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ
50 đến 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh, quốc
gia và quốc tế. Nhiều chương trình nghệ thuật lớn thu hút từ 30.000 đến 50.000
khán giả. Tháng 5 vừa qua, Tuần Du lịch hè Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long đã
thu hút hơn 400.000 lượt người tham gia trực tiếp (tính theo dữ liệu thuê bao của
các nhà mạng), cùng hơn 100 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng
số.
Từ thực tiễn tổ chức nhiều chương trình lớn, Quảng Ninh đã
đúc kết một số kinh nghiệm riêng để các địa phương có thể tham khảo. Đầu tiên, người
dân là chủ thể tham gia và doanh nghiệp là đối tác đồng hành. Với những
sự kiện quy mô lớn, địa phương phải chuẩn bị từ rất sớm về
giao thông, y tế, an ninh, hạ tầng kỹ thuật, điện, truyền thông và các dịch vụ
hỗ trợ. Chỉ khi cả cộng đồng cùng tham gia, sự kiện mới tạo được sức
lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho rằng
truyền thông cần được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện. Kế hoạch truyền thông đồng
bộ phải được lên ngay từ giai đoạn ý tưởng; chủ động cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho báo chí, nhà sáng
tạo nội dung tác nghiệp. Trong thời gian diễn ra chương trình, các hoạt động
truyền hình trực tiếp, livestream, lan tỏa hình ảnh... được đẩy mạnh để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Một kinh nghiệm khác được Quảng Ninh nhấn mạnh là lấy di sản
và bản sắc văn hóa làm nền tảng tạo nên sự khác biệt. Thay vì chọn những không
gian thuận tiện cho việc tổ chức hay di chuyển đơn thuần, địa phương nên đưa chính cảnh quan đặc sắc, di sản và văn hóa bản
địa trở thành một phần của sự kiện.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng cho rằng ngân sách Nhà nước cần
đóng vai trò "vốn mồi" để thu hút doanh nghiệp. Từ đó địa phương tăng cường
hợp tác với các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện
đại và công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.
Từ ngày 28/8 đến 1/9/2026 tới đây, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức
Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I với hàng loạt hoạt động
văn hóa, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Trong đó, màn trình
diễn của 34 khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương được kỳ vọng trở thành
tâm điểm mới giàu sức hút cho vùng đất địa đầu cực Nam
Tổ quốc.
Bên cạnh các chuyến bay treo và hoạt động tham quan, chương
trình hoa đăng khinh khí cầu vào buổi tối sẽ tạo nên trải nghiệm thị giác đặc biệt. Một
nội dung đáng chú ý khác là Không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Nghề
làm Muối. Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp để đưa di sản vào hoạt động du
lịch, đồng thời mở rộng giá trị kinh tế cho sản phẩm địa phương.
Theo Traveloka, một “làn sóng” khám phá các điểm đến miền Trung đang diễn ra mạnh mẽ, với Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò tâm điểm. Thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm như trước đây, du khách ngày càng mở rộng hành trình và trải nghiệm…
Trước yêu cầu đổi mới hoạt động xúc tiến trong kỷ nguyên số, Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông du lịch đồng bộ, phát huy sức mạnh của nền tảng số và cộng đồng sáng tạo nội dung nhằm đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế...
Theo TasteAtlas - nền tảng đánh giá ẩm thực quốc tế, trong 3 năm gần đây, ẩm thực Việt Nam “thăng hạng” rõ rệt. Từ vị trí 22 năm 2023 lên hạng 19 năm 2024 và tiếp tục giữ đà tăng lên hạng 16 năm 2025. Năm ngoái, Hàn Quốc xếp thứ 19, Thái Lan đứng thứ 24…
Ấn phẩm Connecting Travel (Anh) mới đây nhận định, cùng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ - Iran đã "kết thúc", việc di chuyển bằng đường hàng không ở Trung Đông lại trở thành tâm điểm chú ý…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...