TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện, vận hành và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026, hướng tới minh bạch thông tin sản phẩm, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý trên toàn chuỗi cung ứng...

TP.Hồ Chí Minh đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm vào triển khai thực tế. Ảnh minh họa.

Sở An toàn Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026, cụ thể hóa lộ trình triển khai giai đoạn 2026 - 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt trước đó.

ĐƯA HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀO VẬN HÀNH TOÀN CHUỖI

Theo kế hoạch, mục tiêu trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ sở dữ liệu truy xuất mang tính hệ thống, công khai và minh bạch, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Thông qua hệ thống này, cơ quan quản lý có thêm công cụ để nhận diện, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông và phân phối; qua đó nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo và xử lý các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm; đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về vai trò của truy xuất nguồn gốc trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở An toàn Thực phẩm phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc; xây dựng, cập nhật tài liệu hướng dẫn; tổ chức tập huấn và tuyên truyền nhằm mở rộng số lượng cơ sở tham gia hệ thống.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu phương án liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thành phố với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, góp phần bảo đảm tính thống nhất và khả năng chia sẻ dữ liệu trên phạm vi cả nước.

Song song đó, cơ quan chuyên trách này sẽ tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để tham mưu hoàn thiện các quy định, từng bước nâng cao tỷ lệ áp dụng truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng thực phẩm.

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA THỰC PHẨM LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống quản lý, kế hoạch năm 2026 tập trung tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc tại các trang trại, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và các đơn vị tham gia đề án.

Đối với hệ thống phân phối, Sở An toàn thực phẩm phối hợp kiểm tra việc triển khai truy xuất nguồn gốc tại các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, trong đó yêu cầu các sản phẩm thịt heo lưu thông tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn thực hiện đúng quy trình truy xuất theo đề án.

Sở An toàn Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh sẽ phối hợp kiểm tra việc triển khai truy xuất nguồn gốc tại các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm trên địa bàn.

Cơ quan chức năng sẽ triển khai kế hoạch lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm định kỳ và đột xuất đối với thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm lưu thông trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh; kết hợp kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu trong quá trình thẩm định và hậu kiểm.

Hoạt động kiểm tra cũng được mở rộng tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và đặc biệt là các cơ sở dịch vụ ăn uống như bếp ăn tập thể, căng tin, cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp nhằm bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các quy định về truy xuất nguồn gốc.

Theo kế hoạch, các trường hợp kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin truy xuất hoặc vi phạm quy định về nguồn gốc sản phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công khai kết quả xử lý.

Cùng với công tác kiểm tra, Thành phố tiếp tục thúc đẩy liên kết với các tỉnh, thành trong kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và thực phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn phục vụ thị trường TP.Hồ Chí Minh.

Sở An toàn Thực phẩm đồng thời phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các cơ sở tham gia đề án và những đơn vị thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc, qua đó khuyến khích doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 09/6/2026, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đối với thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó nêu rõ: Từ khâu chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến tiêu thụ, thịt gia cầm lưu thông trên toàn địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ từng bước được nhận diện và truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số. Mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu truy xuất minh bạch, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm.