Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy kết nối giao thương trên môi trường số
MMinh Huy
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Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Cùng với đà tăng trưởng thương mại và đầu tư, hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp hai nước đang được mở rộng sang môi trường số trên nền tảng dữ liệu và AI...
Việt Nam và Hàn Quốc hiện
là Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư
là một trong những trụ cột quan trọng. Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối
tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm những nhà đầu tư trực
tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam.
Cùng với đà tăng trưởng thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng đang có những chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng dòng vốn. Dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đang chuyển dịch lên các nấc thang giá trị cao hơn, từ lắp ráp sang sản xuất tiên tiến và từ sản xuất sang nghiên cứu và phát triển (R&D).
Đơn cử, Samsung đã đầu tư hơn 23 tỷ USD tại Việt Nam và sử dụng khoảng 90.000 lao động. Trong đó, Trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD tại Hà Nội, cũng là trung tâm lớn nhất Đông Nam Á, hiện có hàng nghìn kỹ sư Việt Nam phát triển các mảng AI, phần mềm và thiết bị thế hệ mới.
Theo Bộ Công thương, đến cuối năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 2,5 lần và đạt 89,5 tỷ USD theo số liệu thống kê của Việt Nam và 94,6 tỷ USD theo số liệu thống kê của Hàn Quốc. Tiếp nối đà tăng trưởng nêu trên, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước được dự kiến sẽ vượt 100 tỷ USD vào cuối năm 2026. Hai nước đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững
Trong bối cảnh này, việc mở rộng các phương
thức xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp trên môi
trường số có thể tạo thêm kênh để doanh nghiệp hai nước giới thiệu năng lực,
tìm kiếm sản phẩm, nhà mua hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và các đối tác phù
hợp.
Chiều 29/8 tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn
khổ “Ngày hội Xúc tiến giao thương - Cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt
2026” (HCMC K-Brand Expo 2026), Công ty ChungYong 23 phối hợp với Arobid ra mắt
ChungYong 23 Global Digital Trade & Investment Hub - Powered by Arobid.com,
đồng thời công bố Vietnam - Korea Digital Trade Expo Series 2026-2027 - Vision
2030.
Điểm đáng chú ý của mô hình là cách tiếp cận hoạt động xúc tiến thương mại theo một hành trình liên tục. Thay vì kết thúc khi một triển lãm khép lại, dữ liệu và các kết nối hình thành trong quá trình triển lãm được định hướng tiếp tục duy trì trên môi trường số.
Mô hình này hướng tới việc kéo dài hoạt động xúc tiến từ vài ngày triển lãm thành 365 ngày hiện diện và kết nối trên môi trường số. Thông qua Hub, doanh nghiệp có thể xây dựng và duy trì hồ sơ, sản phẩm, dịch vụ, năng lực cung ứng, nhu cầu mua hàng, hợp tác và cơ hội kinh doanh.
Arobid.com là đơn vị cung cấp và vận hành hạ tầng số phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và kết nối trên môi trường số. Hạ tầng này tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B, dữ liệu doanh nghiệp và sản phẩm, công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm và kết nối, cùng các chức năng hỗ trợ theo dõi và đo lường.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Văn Chín, Chủ
tịch Arobid.com, cho rằng Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ
Chính trị.
Theo ông Chín, chuyển đổi số trong xúc tiến thương
mại và đầu tư mở ra thêm phương thức để doanh nghiệp xây dựng hiện diện số, số
hóa thông tin doanh nghiệp và sản phẩm, tiếp cận thị trường, đối tác, tìm kiếm
cơ hội kinh doanh và duy trì kết nối sau các chương trình xúc tiến.
Chủ tịch Arobid.com cho rằng chuyển đổi số
trong xúc tiến cần được nhìn nhận là quá trình biến hiện diện, sản phẩm, nhu
cầu và các tương tác kinh doanh thành dữ liệu có thể tiếp tục khai thác. Qua
đó, mỗi chương trình có thể bổ sung dữ liệu cho hệ sinh thái và tạo nền tảng
cho những cơ hội kết nối tiếp theo.
Theo ông Chín, Arobid lựa chọn trao quyền cho những tổ chức có uy tín, vị thế đại diện, sở hữu mạng lưới và có năng lực quản lý, vận hành, khai thác. Việc trao quyền nhằm phát huy hiệu quả hạ tầng dùng chung và khai thác dữ liệu do Arobid xây dựng, đồng thời được định hướng dành cho những tổ chức được cộng đồng doanh nghiệp tin cậy. Hợp tác trước mắt hướng tới kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, sau đó mở rộng ra khu vực ASEAN.
Ngày 26/8 vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc và Ủy ban Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 tại Seoul.
Tại kỳ họp, hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về kết quả thực hiện các cam kết tại Biên bản kỳ họp lần thứ 14 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng và vui mừng với những diễn biến tích cực trong thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2026.
Trong bối cảnh hiện nay, hai Bộ trưởng nhất trí rằng đây là thời điểm cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược và mang tính định hướng tương lai như công nghiệp tiên tiến, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực, nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững và cùng có lợi, vượt ra ngoài việc đơn thuần mở rộng quy mô hợp tác song phương.
Trên tinh thần đó, trong hợp tác thương mại, hai Bên nhất trí tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.
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