TP.Hồ Chí Minh rà soát việc tiếp cận nước sạch của hộ dân nông thôn

TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai đánh giá thực trạng tiếp cận nước sạch của toàn bộ hộ dân cư trú thực tế tại 54 xã và đặc khu Côn Đảo trong năm 2026. Điều này nhằm thống kê tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, đồng thời đánh giá chất lượng nguồn nước, hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước, qua đó xây dựng giải pháp bảo đảm mọi hộ dân đều được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn...

TP.Hồ Chí Minh thực hiện đánh giá toàn diện thực trạng tiếp cận nước sạch của toàn bộ hộ dân nông thôn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 14/7/2026 về thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố năm 2026, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng tiếp cận nước sạch của người dân khu vực nông thôn sau khi mở rộng địa giới hành chính.

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN THỰC TRẠNG TIẾP CẬN NƯỚC SẠCH

Theo kế hoạch, việc đánh giá được thực hiện đối với nhiều chỉ số liên quan đến khả năng tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân, gồm tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, tỷ lệ hộ dân được cấp nước từ các công trình cấp nước tập trung, chất lượng nước sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện thống kê, rà soát toàn bộ hộ dân cư trú thực tế trên địa bàn để xác định thực trạng tiếp cận nước sạch. Việc đánh giá được triển khai đối với cả các công trình cấp nước tập trung và các công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Đối với công trình cấp nước tập trung, 100% công trình sẽ được lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước sạch sau xử lý hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm còn hiệu lực tại thời điểm đánh giá. Các thông số chất lượng nước được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đối với các công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, việc đánh giá sẽ căn cứ vào yêu cầu về nước hợp vệ sinh, thiết bị lọc nước đang sử dụng và kết quả kiểm tra chất lượng nước theo quy định.

Bên cạnh việc xác định tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, Thành phố còn đánh giá mức độ bền vững trong quản lý, khai thác các công trình cấp nước tập trung. Đây được xem là cơ sở quan trọng để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch khu vực nông thôn trong thời gian tới.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU 100% HỘ DÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH

Một trong những điểm quan trọng đó là Thành phố yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm mọi hộ dân đều được tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn.

UBND các xã và đặc khu được giao phối hợp với các đơn vị cấp nước xây dựng các giải pháp cấp nước phù hợp đối với những khu vực đặc thù hoặc khu dân cư hiện hữu chưa đủ điều kiện đầu tư mạng lưới cấp nước.

Các giải pháp có thể bao gồm cơ chế cấp nước tạm thời, bố trí bồn cấp nước tập trung, đồng hồ tổng hoặc các phương án chuyển tiếp khác nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Các đơn vị quản lý công trình cấp nước tập trung có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước định kỳ; đồng thời phối hợp chia sẻ dữ liệu về số lượng hộ sử dụng nước, sản lượng cấp nước, tỷ lệ đấu nối và kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước với chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, các đơn vị cấp nước được khuyến khích nghiên cứu xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu điện tử và hệ thống trực tuyến phục vụ công tác rà soát, đối chiếu số liệu hằng năm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực cấp nước nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn chuyên môn, tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, đồng thời tổng hợp, thẩm định kết quả thực hiện Bộ chỉ số trên toàn địa bàn. Sở này cũng chịu trách nhiệm thẩm định, tham mưu trình UBND Thành phố phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số trên địa bàn năm 2026, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/3/2027.

Trong khi đó, Sở Y tế chịu trách nhiệm tham mưu ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khi đủ điều kiện theo quy định.

Việc triển khai Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp TP.Hồ Chí Minh có bức tranh toàn diện về thực trạng tiếp cận nước sạch của người dân khu vực nông thôn, làm cơ sở để xây dựng các giải pháp bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt trong những năm tiếp theo.