Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cao nhất lên đến 75 triệu đồng đối với doanh nghiệp khi vi phạm tiền đóng của từ 1.000 người lao động trở lên...

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục nộp tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: N.Dương.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026.

Nghị định quy định mức phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không đăng ký, hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, mức phạt từ 6 - 12 triệu đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động; từ 12 - 20 triệu đồng, khi vi phạm từ 10 người đến dưới 50 người lao động; từ 20 - 30 triệu đồng, khi vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người lao động; từ 30 – 40 triệu đồng, khi vi phạm từ 100 người đến dưới 300 người lao động.

Từ 40 – 50 triệu đồng, khi vi phạm từ 300 người đến dưới 500 người lao động; từ 50 – 60 triệu đồng, khi vi phạm từ 500 người đến dưới 700 người lao động; từ 60 – 70 triệu đồng, khi vi phạm từ 700 người đến dưới 1.000 người lao động; từ 70 – 75 triệu đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội sau đây:

Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn quy định.

Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 60 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm nhất, và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo quy định, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài nộp phạt hành chính, người sử dụng lao động phải lập hồ sơ đăng ký, hoặc lập hồ sơ đăng ký đầy đủ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Đồng thời, đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Đối với vi phạm về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Nghị định quy định, phạt cảnh cáo đối với các hành vi phạm, khi số tiền vi phạm tính tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính dưới 400.000 đồng.

Bên cạnh đó, phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau:

Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định.

Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định, nhưng thuộc trường hợp pháp luật quy định không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức phạt từ 5 – 10 triệu đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động; từ 10 – 15 triệu đồng, khi vi phạm từ 10 người đến dưới 50 người lao động; từ 15 – 20 triệu đồng, khi vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người lao động; từ 20 – 30 triệu đồng, khi vi phạm từ 100 người đến dưới 300 người lao động.

Từ 30 – 40 triệu đồng, khi vi phạm từ 300 người đến dưới 500 người lao động; từ 40 – 50 triệu đồng, khi vi phạm từ 500 người đến dưới 700 người lao động; từ 50 – 60 triệu đồng, khi vi phạm từ 700 người đến dưới 1.000 người lao động; từ 60 – 75 triệu đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội sau đây:

Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đăng ký, kể từ sau ngày đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất quy định.

Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 60 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm nhất quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, nhưng thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ngoài mức phạt hành chính, Nghị định cũng nêu rõ, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người sử dụng lao động lập hồ sơ đăng ký, hoặc lập hồ sơ đăng ký đầy đủ số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Đồng thời, đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày, tính trên số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm đóng, và số ngày chậm đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm.