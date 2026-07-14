Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng trong đường dây buôn lậu kim cương hơn 1.500 tỷ đồng

Ngày 12/7/2026, Công an Thanh Hoá tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can là các chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh và nhân viên kiểm định để tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây xuyên quốc gia này.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây đã thiết lập một hệ thống hoạt động khép kín dưới sự chỉ huy từ xa của một đối tượng người Ấn Độ trú tại Hồng Kông.
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp hay Viber cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn, nhóm này liên hệ đầu mối để đặt mua kim cương từ Ấn Độ và tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Lợi dụng kích thước nhỏ gọn của kim cương, hàng hóa được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để nhập cảnh qua các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc nhưng không thực hiện kê khai hải quan.
Sau khi đưa hàng vào nội địa thành công, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để chào bán sản phẩm với giá rẻ hơn 1/3 so với thị trường, hướng tới các hộ kinh doanh hoặc các công ty mới thành lập.
Khi có khách đồng ý mua, các nhóm WhatsApp chung được thiết lập để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Kim cương về đến Việt Nam sẽ được phân loại theo từng khách và chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập nhằm giao nhận.
Đặc biệt, mọi giao dịch thanh toán trong đường dây đều sử dụng quy ước dựa trên "số seri trên tờ tiền USD" nhằm xóa dấu vết dòng tiền và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Toàn bộ quy trình này vận hành một chiều và độc lập, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác phá án.
Dù đối mặt với thách thức lớn trong việc xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và truy vết hàng hóa, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để củng cố tài liệu chứng cứ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); và bà Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu quy mô đặc biệt lớn này thể hiện sự quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần ổn định an ninh kinh tế thị trường.
Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm.
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