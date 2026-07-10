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Trả góp với lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng ACB

N Nam Phương

Bên cạnh các giao dịch mua sắm, trả góp bằng thẻ tín dụng với lãi suất 0%, ACB còn hỗ trợ chuyển đổi giao dịch rút tiền mặt sang trả góp, mang đến thêm một phương án tài chính linh hoạt khi khách hàng cần nguồn tiền cho các nhu cầu cấp thiết…

Trả góp với lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng ACB giúp khách hàng chủ động cho mọi kế hoạch chi tiêu.
Trả góp với lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng ACB giúp khách hàng chủ động cho mọi kế hoạch chi tiêu.

Từ mua sắm trong nước đến chi tiêu ở nước ngoài, trả góp bằng thẻ tín dụng ACB mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt để khách hàng chủ động cân đối dòng tiền. Bên cạnh lãi suất 0%, ACB còn triển khai chương trình trả góp tại đối tác nước ngoài với mức phí chỉ từ 1% bắt đầu từ 16/07.

CHIA NHỎ ÁP LỰC TÀI CHÍNH VỚI MỨC PHÍ TRẢ GÓP CẠNH TRANH

Một chiếc laptop trị giá 30 triệu đồng là khoản đầu tư cần thiết để phục vụ công việc, nhưng cũng dễ tạo áp lực nếu phải thanh toán toàn bộ trong một lần. Với hình thức thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng ACB, người tiêu dùng có thêm lựa chọn linh hoạt để sở hữu ngay món đồ cần thiết mà vẫn chủ động cân đối dòng tiền.

Chẳng hạn, khi mua laptop tại FPT Shop hoặc Apple Online Store - đối tác liên kết của ACB - chủ thẻ tín dụng ACB được ưu đãi trả góp với lãi suất 0% và phí chuyển đổi 0%. Nếu chọn kỳ hạn 6 tháng, khách hàng chỉ cần thanh toán 5 triệu đồng mỗi tháng, thay vì thanh toán ngay 30 triệu đồng. Khoản tiền còn lại có thể dành cho các nhu cầu khác như chi phí sinh hoạt, đầu tư hay quỹ dự phòng, giúp dòng tiền luôn được duy trì ổn định.

Đối với các giao dịch không thuộc đối tác liên kết, ACB áp dụng mức phí chuyển đổi trả góp cạnh tranh, giúp khách hàng dễ dàng chia nhỏ khoản thanh toán: 3 tháng: từ 1,99%; 6 tháng: từ 3,99%; 9 tháng: 5,99% và 12 tháng: 6,99%. Nhờ đó, ngay cả khi mua sắm tại những cửa hàng không liên kết với ACB, khách hàng vẫn có thể chủ động chuyển đổi giao dịch sau khi thanh toán để giảm áp lực chi trả trong ngắn hạn.

Trả góp bằng thẻ tín dụng ACB giúp khách hàng linh hoạt chia nhỏ các khoản chi, chủ động cân đối dòng tiền cho mọi nhu cầu mua sắm.
Trả góp bằng thẻ tín dụng ACB giúp khách hàng linh hoạt chia nhỏ các khoản chi, chủ động cân đối dòng tiền cho mọi nhu cầu mua sắm.

Bên cạnh các giao dịch mua sắm, trả góp bằng thẻ tín dụng ACB còn hỗ trợ chuyển đổi giao dịch rút tiền mặt sang trả góp, mang đến thêm một phương án tài chính linh hoạt khi khách hàng cần nguồn tiền cho các nhu cầu cấp thiết.

Ngoài lãi suất 0% và mức phí chuyển đổi cạnh tranh, trả góp bằng thẻ tín dụng ACB còn mang đến trải nghiệm thuận tiện ngay trên ứng dụng ACB ONE. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể chuyển đổi các giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên sang trả góp và linh hoạt lựa chọn kỳ hạn phù hợp với nhu cầu.

CHỌN TRẢ GÓP ĐỂ TỐI ƯU HÓA DÒNG TIỀN

Những khoản chi lớn như mua laptop, điện thoại hay thiết bị gia dụng thường xuất hiện vào thời điểm không mấy “dễ thở” về dòng tiền. Ở góc độ tài chính cá nhân, trả góp bằng thẻ tín dụng có thể được xem như một “đòn bẩy tài chính”. Thay vì sử dụng toàn bộ số tiền cho một lần thanh toán, người dùng có thể phân bổ khoản chi theo nhiều kỳ phù hợp, qua đó giữ lại nguồn tiền để phục vụ các mục tiêu khác như đầu tư, tiết kiệm, dự phòng hoặc đáp ứng những nhu cầu phát sinh.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua Visa Installments and Usage Attitudes Study, khi 87% người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát cho biết đã sử dụng hình thức trả góp trong 12 tháng qua. Điều này cho thấy trả góp ngày càng trở thành công cụ quản lý tài chính cho những khoản chi lớn và tối ưu dòng tiền trong cuộc sống hàng ngày.

Với hình thức trả góp bằng thẻ tín dụng ACB, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu và dòng tiền của mình, để mỗi quyết định chi tiêu đều trở nên chủ động, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Được biết, ACB đang áp dụng phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,9% cho dòng thẻ ACB Privilege Visa Signature và ACB Visa Signature, giúp tối ưu chi phí cho khách hàng thường xuyên công tác, du lịch nước ngoài hoặc mua sắm trên các nền tảng quốc tế.

Đặc biệt, từ nay đến hết tháng 8, khách hàng mở mới 2 dòng thẻ trên và chi tiêu 8 triệu đồng trong 30 ngày đầu, khách hàng sẽ nhận voucher UrBox trị giá 1 triệu đồng, 1 lượt sử dụng phòng chờ thương gia cao cấp và miễn phí thường niên năm đầu. Đối với chủ thẻ Visa Platinum, Visa Gold và JCB Gold chi tiêu từ 3 triệu đồng sẽ nhận voucher UrBox trị giá 300.000 đồng.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://acb.com.vn/uu-dai-the/mo-the-tin-dung-moi-nhan-qua-den-1000000-vnd

Liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng ACB: (028) 38 247 247.

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