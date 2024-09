Triển vọng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ ra sao từ nay tới cuối năm?

Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy, trong 8 tháng năm 2024 xuất khẩu tiếp tục ghi nhận hồi phục tốt trong đó máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đóng góp phần lớn trong tỷ trọng xuất khẩu với mức tăng 28,6% so với cùng kỳ.

XUẤT KHẨU CUỐI NĂM HỒI PHỤC MẠNH

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng tốt trong tháng 8 và 8T2024 như: xơ sợi, nông sản (tiêu, sắn, chè, rau quả), sắt thép, chất dẻo, máy móc - điện tử, nội thất, cao su, dệt may, thủy sản, hóa chất.

Nhận định về tình hình những tháng cuối năm, theo Chứng khoán Yuanta, xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi khi các nền kinh tế của những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng. Theo báo cáo từ IMF, GDP của phần lớn các đối tác thương mại chính của Việt Nam được dự báo sẽ có mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Đặc biệt, tăng trưởng GDP của Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam dự kiến đạt 2,6%, trong khi GDP Trung Quốc được dự báo tăng 5 %. Bên cạnh đó GDP khu vực Euro zone cũng được dự báo tăng lên mức 0,9 %.

Niềm tin tiêu dùng tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU và UK đang có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt, củng cố cho kỳ vọng về sự gia tăng sức mua trong thời gian tới. Tại Mỹ, chỉ số niềm tin tiêu dùng đang tăng lên nhờ doanh số bán lẻ ổn định và số lượng đơn đặt hàng mới gia tăng, phản ánh tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế.

Fed mới đây đã chính thức giảm 0,5% lãi suất sau 4 năm liên tục tăng, xuống mức 4,75%-5%. Theo biểu đồ dot-plot của Fed, số chấm là số thành viên với quan điểm mức lãi suất tương ứng, kịch bản cơ sở nhất là Fed sẽ tiếp tục giảm thêm 0,25% hoặc 0,5% vào Q4 năm nay và sẽ tiếp tục giảm về mức 3% trong năm 2025, tiệm cận vùng lãi suất trung hạn quanh 3%. Điều này sẽ thúc đẩy kinh tế hồi phục cũng như nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ nói riêng và các nước khác nói chung, là động lực cho xuât khẩu của Việt Nam từ nửa cuối 2024 sang 2025.

Tương tự, ở Trung Quốc, chính sách hỗ trợ kinh tế của chính phủ đang thúc đẩy sự phục hồi tiêu dùng nội địa. Trong khi đó, dù tốc độ phục hồi ở EU và UK chậm hơn, nhưng niềm tin tiêu dùng cũng cho thấy xu hướng tích cực. Bên cạnh đó các quốc gia như Mỹ, EU, Trung Quốc cũng đã có động thái giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Với các yếu tố trên, Yuanta kỳ vọng sức mua tiếp tục tăng hỗ trợ tích cực cho xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

TRIỂN VỌNG CÁC NHÓM NGÀNH XUẤT KHẨU RA SAO?

Đối với từng nhóm xuất khẩu, theo phân tích của Yuanta, nhóm cao su sẽ tích cực nhờ giá. Nguồn cung dần bị thắt chặt khi thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng đến việc khai thác cao su ở các nước Đông Nam Á. Việc nguồn cung bị thắt chặt phần nào hỗ trợ giá cao su tự nhiên thế giới nói chung và giá cao su Trung Quốc nói riêng duy trì đà phục hồi. Các doanh nghiệp cao su trong nước sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá trên thị trường thế giới.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam tiếp tục phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu sản xuất săm lốp của Trung Quốc. Hiện tại ngành săm lốp của Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng sản lượng ô tô sản xuất toàn cầu. Theo Smithers nhu cầu săm lốp toàn cầu sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm 3,5% đến năm 2028.

Với ngành thủy sản, sản lượng xuất khẩu sẽ hồi phục. Tồn kho cá tra thành phẩm tại Mỹ giảm 2% và thấp hơn tồn kho năm 2022. Trong đó tồn kho cá tra cỡ nhỏ giảm 7% điều này sẽ thúc đẩy các nhà bán lẻ bổ sung hàng tồn kho cho mùa lễ hội cuối năm. Bên cạnh đó số liệu lạm phát tại Mỹ giảm cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này. Nhu cầu cá tra đang có xu hướng phục hồi nhưng chưa thật sự mạnh mẽ do sự phục hồi đang tập trung chủ yếu tại thị trường Mỹ.

Ngành dệt may: Tình hình căng thẳng chính trị ở Bangladesh đang có xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên theo BMI đánh giá với kịch bản khả quan nhất thì việc hình thành chính phủ mới sẽ mất nhiều thời gian để ổn định lại. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp may mặc sẽ chuyển một phần đơn hàng qua các nước khác để giảm thiểu rủi ro. Dự kiến Việt Nam sẽ được hưởng lợi tự việc dịch chuyển đơn hàng từ Bangladesh.

Trong khi đó tồn kho hàng may mặc Mỹ vẫn đang duy trì ở mức thấp so với năm 2022. Các doanh nghiệp may mặc sẽ tiếp tục lấp đầy đơn hàng từ việc gia tăng hàng tồn kho phục vụ cho mùa đông xuân. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cho biết đa phần đã có đơn hàng lấp đầy đến cuối năm nay.

Đồ gỗ nội thất: Doanh số bán nhà ở Mỹ đang trong quá trình hồi phục chậm từ mức đáy tháng 8/2022 đến nay khi lãi suất tăng. Lãi suất cho vay 30 năm hiện đã giảm xuống mức 6.1%. Theo đó, việc Fed bắt đầu giảm lãi suất sẽ giúp lãi suất vay mua nhà giảm hơn và thúc đẩy doanh số bán hàng. Qua đó thúc đẩy nhu cầu đồ gỗ và nội thất.

Đối với ngành cảng biển, ngành này đang trên đà hồi phục khi thông lượng hàng hoá qua các cảng dần tăng, trong H1/2024 kim ngạch nhập khẩu qua đường biển tăng 14% bên cạnh đó xuất khẩu tăng mạnh 23%.

Mỹ là một trong những đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam, khi hàng hóa container xuất khẩu bằng đường biển sang thị trường này chiếm khoảng 35% giá trị. Fed hiện tại đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản để thúc đẩy tiêu dùng hỗ trợ các doanh nghiệp mạnh dạn gia tăng hàng tồn kho trong tương lai. Những yếu tố trên sẽ thúc đẩy thông lượng hàng hoá qua các cụm cảng phía Nam.

Bên cạnh đó giao thương với Trung Quốc ngày càng sôi động nhờ vào nhu cầu sản xuất trong nước đang có những dấu hiệu tích cực, và nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc nhằm phục vụ cho các đơn hàng mới từ Mỹ và EU. Tuy nhiên xuất khẩu đang có xu hướng chậm lại khi tình hình kinh tế Trung Quốc có những biểu hiện yếu.

Theo thông tư 39/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/02/2024, khung giá xếp dỡ contianer xuất nhập khẩu và tạm nhập được tăng thêm 10% so với trước đây. Điều này sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng.