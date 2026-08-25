Trụ lớn kéo VN-Index vượt cản 1800 điểm, thị trường chưa đồng thuận

VN-Index chính thức đột phá mốc 1800 điểm khoảng 10h30 sáng nay nhưng thanh khoản chỉ mạnh cục bộ còn độ rộng không thể hiện sự hào hứng từ số đông.

VIC và VHM đang kéo điểm là chính.

Chỉ số đóng cửa tăng 1,02% tương đương +18,33 điểm. Sức mạnh chủ đạo đến từ VIC tăng 4,71% và VHM tăng 2,04%. Chỉ hai trụ này đã đem về 18,8 điểm, tức là còn nhỉnh hơn cả tổng mức tăng của chỉ số.

Không chỉ vậy, thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng nhẹ 4,1% so với sáng hôm qua tương đương 316,4 tỷ đồng. Riêng VIC và VHM tăng thanh khoản gần 1.122 tỷ đồng. Giao dịch của VIC lớn nhất thị trường với 1.224,2 tỷ đồng. Nói cách khác, nếu không có VIC và VHM thanh khoản sáng nay còn giảm mạnh.

Điều này cho thấy vai trò mang tính quyết định của các trụ ở thời điểm quan trọng. Rổ VN30 ngoài VIC và VHM chỉ có thêm SSB tăng 2,26%, LPB tăng 2,24%, MCH tăng 1,5% là mạnh. Ba cổ phiếu này ảnh hưởng điểm số khá hạn chế. Cả rổ có 13 mã tăng và 12 mã giảm, chỉ số đại diện tăng nhẹ 0,65%.

Như vậy mặt bằng giá của nhóm blue-chips cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là khá đuối. Về thanh khoản, nếu cùng trừ đi giao dịch của VIC và VHM, rổ VN30 hôm nay ghi nhận sụt giảm đột biến 20% so với sáng hôm qua. Điều này nghĩa là thanh khoản đã giảm mạnh ở các cổ phiếu còn lại, mặc dù về tổng thể VN30 vẫn ghi nhận tăng thanh khoản khoảng 10%.

Sự thiếu đồng thuận ở ngay trong nhóm blue-chips khiến trạng thái đột phá của VN-Index sáng nay khá bấp bênh. Dĩ nhiên nếu VIC, VHM vẫn neo giá tốt, cơ hội tạo ấn tượng đột phá vẫn còn. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số, VCB cũng khá tốt, tăng 0,84%, VPB tăng 0,76%, còn lại đều yếu. CTG thậm chí giảm 0,16%, GAS giảm 2,12%, HPG giảm 0,9%.

Do dòng tiền mua không mạnh, khá nhiều blue-chips đang cho thấy hiện tượng trượt giá nhẹ. GVR, HPG, MSN, VNM đã trượt giảm tới hơn 1% so với mức cao nhất và đảo chiều xuống dưới tham chiếu. Ngay cả VIC cũng trượt giảm khoảng 1,19% so với đỉnh. Điều này xác nhận sự đồng thuận vẫn còn kém và nếu VIC, VHM suy yếu chiều nay thì nguy cơ lại để mất 1800 điểm vẫn có xác suất xảy ra.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhìn chung tình trạng thiếu đồng thuận cũng diễn ra phổ biến: từ khoảng 9h45 trở đi độ rộng chỉ số đã nghiên dần về phía giảm. Lúc 9h30 sàn HoSE có 136 mã tăng/82 mã giảm, 10h là 98 mã tăng/152 mã giảm, 11h là 111 mã tăng/182 mã giảm và kết phiên có 115 mã tăng/176 mã giảm. Mặt khác, thống kê khoảng 36% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất đầu ngày.

Trong bối cảnh thanh khoản yếu (nếu không tính giao dịch của VIC và VHM) thì hiện tượng trượt giá này là biểu hiện của dòng tiền mua hạn chế, bên bán không thực sự ép mạnh. Phản ứng này khá bất ngờ khi VN-Index đột phá qua vùng 1800 điểm, thị trường không lôi kéo được dòng tiền vào tốt hơn và cũng không tạo sự hào hứng trên diện rộng.

Chốt phiên sáng HoSE chỉ có 52 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu, phần lớn giao dịch rất nhỏ. Ngoài VIC, VHM, chỉ thêm VCI tăng 1,58% khớp 162,2 tỷ; DBC tăng 6,93% với 108,8 tỷ; LPB tăng 2,24% với 91,8 tỷ; MCH tăng 1,5% với 66,9 tỷ; VCG tăng 1,24% với 62,5 tỷ; VPI tăng 1,55% với 53,7 tỷ là đáng kể. Tính chung chỉ 16 cổ phiếu trong nhóm này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và nếu không tính VIC, VHM, thanh khoản của 50 mã còn lại chiếm chưa tới 10% giao dịch sàn HoSE.

Ở phía giảm, sức ép không rõ rệt nên cũng không nhiều cổ phiếu thực sự bị coi là xả hàng. Trong 176 cổ phiếu đỏ, có 68 mã giảm từ 1% trở lên và cũng chỉ 18 mã thanh khoản quá 10 tỷ đồng. PNJ giảm 2,58% với 716,7 tỷ; BSR giảm 1,64% với 139,9 tỷ; GAS giảm 2,12% với 98,3 tỷ; VSC giảm 1,63% với 96,8 tỷ; GEE giảm 1,93% với 56,1 tỷ là nhiều nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng ghi nhận mua ròng 233,8 tỷ đồng trên sàn hoSE, nhưng riêng giao dịch ở VIC đã là +316,3 tỷ đồng. Điều này khiến vị thế mua ròng cũng không có gì tích cực. Ngoài VIC có VIX +83 tỷ, VHM +30,7 tỷ, HCM +28,5 tỷ. Phía bán ròng có PNJ -51,2 tỷ, TCB -50,7 tỷ, HPG -20,8 tỷ.

Hiện VN-Index đang chốt tại 1807,11 điểm, vượt khá xa mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sức mạnh phụ thuộc quá nhiều vào VIC, VHM mà hai cổ phiếu này đã chững giá. Nếu các blue-chips lớn còn lại suy yếu thì nguy cơ VN-Index mất độ cao sẽ xuất hiện.