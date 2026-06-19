Trung Quốc bổ sung công suất điện mặt trời nhiều hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới

Trong năm 2025, điện mặt trời tiếp tục lập kỷ lục tăng trưởng, trở thành nguồn điện đóng góp lớn nhất vào mức tăng sản lượng điện toàn cầu. Nguồn điện này hiện đáp ứng tới 75% phần nhu cầu điện tăng thêm trên thế giới.

Thông thường, khi nhu cầu điện tăng, các nước phải sản xuất thêm điện từ than đá, khí đốt hoặc dầu mỏ. Tuy nhiên, năm 2025 lại ghi nhận diễn biến khác thường: điện mặt trời tăng đủ mạnh để đáp ứng phần lớn nhu cầu mới, đồng thời giúp giảm sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu. Một nguyên nhân chính là Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng mạnh sản lượng điện sạch.

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Global Electricity Review 2026 của tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy những khu vực ghi nhận mức tăng sản lượng điện mặt trời trong năm 2025.

Trong năm ngoái, sản lượng điện mặt trời của Trung Quốc tăng thêm 336 terawatt-giờ (TWh), cao hơn tổng mức tăng của toàn bộ phần còn lại của thế giới.

Quy mô tăng trưởng này đặc biệt lớn lớn nếu đặt cạnh nhu cầu điện của một nền kinh tế phát triển như Anh. Chỉ riêng phần sản lượng điện mặt trời tăng thêm của Trung Quốc trong năm 2025 đã vượt tổng lượng điện tiêu thụ tại Anh - ở mức 322 TWh - trong cùng năm.

Nếu không tính Trung Quốc, phần còn lại của thế giới bổ sung tổng cộng 300 TWh điện mặt trời trong năm ngoái. Châu Á không gồm Trung Quốc ghi nhận mức tăng lớn thứ hai, với 90 TWh, tiếp đến là Bắc Mỹ với 86 TWh và châu Âu với 80 TWh.

Việc Trung Quốc tăng sản lượng điện mặt trời với tốc độ chóng mặt đang tạo ra tác động lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trong năm 2025, sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch trên thế giới giảm, dù nhu cầu điện vẫn tăng.

Theo Ember, đây có thể là lần đầu tiên sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu giảm mà nguyên nhân chính không phải là suy thoái hay đình trệ kinh tế.

Đà giảm này chủ yếu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, nơi sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch giảm lần lượt 56 TWh và 52 TWh. Diễn biến này phản ánh tốc độ mở rộng nhanh của các nguồn điện sạch tại hai quốc gia đông dân nhất thế giới, dù sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng nhẹ tại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số khu vực khác.

Trung Quốc hiện giữ vai trò áp đảo trong chuỗi cung ứng điện mặt trời toàn cầu. Lợi thế sản xuất quy mô lớn giúp nước này kéo giảm chi phí và đẩy nhanh tốc độ ứng dụng điện mặt trời. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu dễ chịu tác động hơn từ chính sách, quy định thương mại và năng lực sản xuất của Trung Quốc.

Năm 2025 đánh dấu một kỷ lục mới của điện mặt trời, khi sản lượng điện mặt trời toàn cầu tăng thêm 636 TWh. Con số này cao hơn 33% so với mức kỷ lục 479 TWh ghi nhận trong năm 2024. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp điện mặt trời là nguồn điện có mức tăng tuyệt đối lớn nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, than đá là nguồn điện duy nhất từng ghi nhận mức tăng hàng năm lớn hơn mức trên. Năm 2021, sản lượng điện than tăng 719 TWh khi nhu cầu năng lượng phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, mức tăng của điện than khi đó chủ yếu phản ánh sự phục hồi ngắn hạn của nhu cầu điện sau đại dịch. Ngược lại, đà tăng của điện mặt trời đến từ việc các nước liên tục lắp đặt thêm công suất mới, cho thấy sản lượng nguồn điện này đang chứng kiến sự thay đổi mang tính cơ cấu và dài hạn hơn.