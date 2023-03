Trung Quốc cho rằng mở cửa du lịch là hoàn toàn đúng đắn

Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố đất nước đã vượt qua đợt bùng phát dịch bệnh gần nhất vào tháng 2, dự kiến giúp Trung Quốc vực dậy nền kinh tế đã chịu tổn thất sau 3 năm dịch bệnh. Theo xác nhận từ Bộ Ngoại giao, chính sách miễn thị thực tại các khu vực gồm đảo Hải Nam hay với các tàu du lịch đi qua cảng Thượng Hải cũng được khôi phục như trước dịch.

Theo Reuters, ngoài thị thực mới đang được xem xét và phê duyệt, thị thực được cấp trước ngày 28/3/2020 - tức trước khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt để phòng Covid-19 - sẽ tiếp tục được sử dụng để vào Trung Quốc nếu còn hiệu lực. Thông báo cũng cho biết các chính sách được cập nhật cũng cho phép nối lại du lịch miễn thị thực đối với một số nhóm du khách nhất định từ Hồng Kông, Macau và các quốc gia Asean.

Năm 2019, doanh thu du lịch quốc tế chỉ chiếm 0,9% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc nối lại cấp thị thực cho khách du lịch đánh dấu một nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm bình thường hóa du lịch hai chiều giữa Trung Quốc và thế giới, sau khi rút lại khuyến cáo công dân không nên đi du lịch nước ngoài vào tháng 1.

Chủ tịch Phòng Thương mại Australia tại Trung Quốc, Vaughn Barber, cho biết: “Thông báo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cấp gần như tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài là điều tích cực đối với các doanh nghiệp Australia khi giám đốc điều hành của họ muốn đến đây để thăm Trung Quốc, khách hàng và nhà cung cấp, cũng như khám phá các cơ hội kinh doanh mới tại thị trường này”.

Trước đó, ngày 11/3, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng công bố thêm 40 quốc gia vào danh sách cho phép công dân được ghé thăm qua các chuyến du lịch theo đoàn, nâng tổng số quốc gia lên 60. Danh sách này bao gồm Việt Nam, Nepal, Iran, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp... Trong khi đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Mỹ - những quốc gia được xếp hạng cao trong số 15 điểm đến nước ngoài hàng đầu của du khách Trung Quốc vào năm 2019 trước khi đại dịch bùng phát - không có trong danh sách.

Đây là đợt điểm đến thứ 2 trong chương trình thí điểm của Trung Quốc cho các chuyến du lịch theo nhóm ra nước ngoài. Đợt đầu tiên gồm 20 quốc gia và khu vực vào ngày 6/2. Động thái mở rộng số lượng điểm đến được đưa ra khi ngành du lịch quốc tế của Trung Quốc đang trên đà phục hồi nhanh chóng. Nhiều quốc gia cũng đang đặt hy vọng vào sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc để củng cố nền kinh tế sau đại dịch.

Số lượt tìm kiếm vé máy bay quốc tế đã tăng 185% trong một giờ sau khi thông báo được công bố, theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Fliggy thuộc sở hữu của Alibaba. Trong tháng vừa qua, các yêu cầu về thị thực đã tăng 87% trên công ty du lịch trực tuyến TravelGo và trên một nền tảng khác là Qunar.com. Lượng đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế trong tháng 2 đã tăng gấp đôi so với tháng 1, với số lượng tìm kiếm thị thực tăng gấp 6 lần.

Năm 2022, người Trung Quốc thực hiện hơn 115 triệu chuyến đi trong và ngoài nước. Con số này chỉ bằng một phần năm so với trước dịch. Tháng 12/2022, Trung Quốc gỡ bỏ mọi biện pháp kiểm dịch trong nước, và tháng 1 mở cửa biên giới đón khách. Tân thủ tướng Lý Cường hôm 13/3 cho biết đất nước chỉ mất chưa đầy hai tháng để đạt được "sự chuyển đổi suôn sẻ" trong việc ứng phó với Covid-19 và các chiến lược, biện pháp mở cửa của nước này là "hoàn toàn đúng đắn".

Hiện người dân Trung Quốc quan tâm tới các chuyến đi nước ngoài ngang trong nước. Khảo sát của Bloomberg chỉ ra gần 92% người được hỏi muốn đi du lịch ít nhất một chuyến trong hoặc ngoài nước vào tháng 5. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai điểm phổ biến, với 48% và 43% lựa chọn. 35% còn lại thích Đông Nam Á. Sự phục hồi ngành du lịch Trung Quốc có thể tăng tốc từ tháng 2, phát triển mạnh trong quý hai, khi các ca nhiễm Covid-19 bị đẩy lùi.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Thị trường Du lịch Quốc tế Trung Quốc năm 2023, sẽ có 110 triệu chuyến đi nước ngoài, đạt hai phần ba so với 2019. Tờ Financial Times đưa tin hồi tháng 1 rằng việc Trung Quốc nối lại các tour du lịch nước ngoài có thể mang lại hơn 200 tỷ USD cho ngành du lịch quốc tế. Trước dịch, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất thế giới, với hơn 170 triệu chuyến đi và đóng góp 253 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, du lịch là một loại tiêu dùng chỉ xuất hiện khi mọi người có tiền. Zhou Mingqi, nhà sáng lập công ty tư vấn du lịch Jingjian Consulting, cho biết khả năng phục hồi của người Trung Quốc trong lĩnh vực du lịch "đang rất yếu", vì kinh tế bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch. Bên cạnh đó, việc phục hồi các chuyến bay vẫn chậm. Các hãng vẫn đang chờ và nhìn nhau để tăng tần suất, theo Timothy Bacchus, chuyên gia phân tích tại Bloomberg Intelligence. Ông Bacchus cho rằng sẽ mất "một thời gian dài" để du lịch quốc tế có thể phục hồi.

Vào tháng 2, các hãng bay tại Trung Quốc tăng thêm 355.000 vé với các chặng quốc tế so với tháng 1. Nhưng công suất này chỉ bằng 18% so với 2019, theo nhà cung cấp dữ liệu du lịch toàn cầu OAG. Từ tháng 4 đến 6, công suất phục hồi chuyến bay dự đạt 65% so với trước dịch. Các hãng hàng không khôi phục, nhưng họ sẽ không tiếp tục bổ sung thêm công suất trong quý hai.

Ông Rob Morris, Giám đốc Công ty tư vấn toàn cầu Ascend by Cirium nhận định: "Tính khả dụng của thị thực, niềm tin của khách hàng và những tiềm ẩn của gia tăng ca nhiễm là những vấn đề cần được khắc phục nếu muốn thị trường khôi phục hoàn toàn".