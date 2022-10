Trung Quốc chống dịch dai dẳng, giá trị xuất, nhập khẩu qua Lào Cai “tuột dốc”

Trong đó, giá trị xuất khẩu 9 tháng ước đạt 708 triệu USD, giảm 31,28 % so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị nhập khẩu ước 9 tháng đạt 460,05 triệu USD, giảm 18,58% so với cùng kỳ năm 2021. Các loại hình khác 9 tháng ước đạt 498,85 triệu USD giảm 56,8% so với cùng kỳ 2021.

Hiện nay trung bình lượng phương tiện thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đạt khoảng 300 xe/ngày, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là gỗ ván bóc, sắn khô, than củi, đỗ lạc, đậu xanh, đỗ lạc, mặt hàng trái cây như thanh long, chuối, chôm chôm…

Hàng hóa nhập khẩu là than cốc, phân bón, hóa chất, hàng tiêu dùng, cây cảnh, thiết bị...

Hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường sắt trên địa bàn Lào Cai vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa thông quan chủ yếu là phốt pho vàng, than cốc và quá cảnh mặt hàng lưu huỳnh, tái xuất quặng sắt…

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa gặp nhiều khó khăn do phía Trung Quốc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động thông quan nhiều thời điểm bị gián đoạn, có khi ngừng thông quan trong thời gian dài (từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 4).

Đến thời điểm hiện tại, tuy phía Trung Quốc đã nới lỏng phòng chống dịch hơn nhưng hoạt động thông quan hàng hóa vẫn chưa khôi phục như thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh hoạt động thông quan hàng hóa vẫn hạn chế, chỉ phát sinh hoạt động xuất kinh doanh qua cửa khẩu phụ Bản Vược và cửa khẩu Mường Khương nhưng giá trị không đáng kể.

Không chỉ riêng các cửa khẩu Lào Cai chịu ảnh hưởng từ việc đóng mở cửa khẩu thất thường từ phía Trung Quốc, mới đây nhất, phía Trung Quốc đã thông báo đóng cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) - Lý Hỏa (Trung Quốc) sẽ dừng hoạt động từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2022. Dự kiến, từ ngày 8/10, cặp cửa khẩu này sẽ mở cửa thông quan trở lại.

Trước đó, ngày 26/9, sau 7 tháng tạm dừng hoạt động, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa đã được thông quan trở lại.

Việt Nam - Trung Quốc có đường biên giới trải dài tạo lợi thế về logistics và tập quán giao thương lâu đời. Đến nay, trên toàn tuyến biên giới phía Bắc có 76 cửa khẩu, lối mở, gồm: 7 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu chính, 21 cửa khẩu phụ và 42 lối mở, điểm thông quan.

Tuy sở hữu mạng lưới cửa khẩu, lối mở với số lượng khá lớn nhưng do việc chống dịch của phía nước bạn kéo dài nên hoạt động giao thương nhiều năm qua đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.