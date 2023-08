Trúng thầu sát giá, liên danh thực hiện nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 9.000 tỷ năng lực tài chính ra sao?

Như VnEconomy đưa tin, Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố Quyết định 3288/QĐ-TCTCHKVN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Theo đó, gói thầu giá trị hơn 9.000 tỷ đồng sẽ do Liên danh 6 nhà thầu đảm nhận bao gồm Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội (Hancorp); Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (CC1); Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng RICONS; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Lưu Nguyễn.

Liên danh này đáp ứng yêu cầu về hồ sơ năng lực kỹ thuật và trúng thầu khi bỏ thầu thấp hơn giá công bố chỉ hơn 22 tỷ đồng - một mức giá khá sát. Trong đó, Ricons và CC1 là hai doanh nghiệp nằm trong liên danh VIETUR vừa qua vòng kỹ thuật gói thầu 5.10 giá trị lớn nhất 35.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành.

Tổng hợp tình tình kinh doanh của các doanh nghiệp này cho thấy tình hình kinh doanh trái chiều nhau.

HANCORP KINH DOANH ĐI XUỐNG, RICONS BÁO LÃI ĐỘT BIẾN NHỜ ĐÂU?

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) hoạt động chính là xây nhà, công trình dân dụng, đường sắt và đường bộ. Báo cáo tài chính quý 2/2023 ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ 905 tỷ đồng xuống còn 730 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp còn vỏn vẹn 28 tỷ đồng trong khi năm ngoái 83 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí phát sinh, Hancorp báo lãi 8,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái có lãi 30 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản Hancorp tính đến cuối quý 2/2023 là 7.483 tỷ đồng trong đó tiền mặt có 248 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn 3.707 tỷ đồng, hàng tồn kho 2.074 tỷ đồng. Vay nợ của Hancorp hiện đang ở mức 5.844 tỷ đồng, gấp 3,6 lần vốn chủ sở hữu. Hancorp mới bắt đầu có lãi từ quý 2 năm 2023 trong khi tính đến cuối quý 1/2023, lỗ lũy kế vẫn là 12,3 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh đì đẹt của Hancorp.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay đạt hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so cùng kỳ, vượt kế hoạch cả năm. Tăng trưởng lợi nhuận của Ricons chủ yếu nhờ ghi nhận khoản lãi đột biến tại công ty Gia Khánh, nếu không có khoản lãi này tình hình kinh doanh có thể đã xấu hơn rất nhiều. Bởi doanh thu bán hàng giảm mạnh, lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ chỉ 23 tỷ đồng, giảm mạnh so với 50 tỷ đồng của quý 2 năm ngoái.

Tuy nhiên, nhờ ghi nhận phần lãi từ công ty liên kết tăng đột biến từ 2 tỷ đồng quý 2/2022 lên 63 tỷ đồng quý 2/2023. Nhờ đó, (Ricons) ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay đạt hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Ricons đầu tư vào Công ty CP Quản lý và Phát triển Gia Khánh 600 triệu đồng vào thời điểm cuối năm 2022 với tỷ lệ sở hữu 30%. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý. Ngay sau khi đầu tư vào Gia Khánh, Ricons ghi nhận lãi đột biến 7,6 tỷ đồng ngay lập tức trong cuối năm 2022 và 6 tháng đầu năm có lãi thêm 67,7 tỷ đồng nữa nâng tổng lũy kế lãi của Ricons tại Gia Khánh lên tới 75,38 tỷ đồng, lãi gấp 125 lần so với số vốn ban đầu bỏ ra 600 triệu đồng.

Ricons báo lãi đột biến nhờ Gia Khánh.

Tại ngày 30/06, quy mô tài sản của Ricons ở mức 7,263 tỷ đồng, giảm 11% so đầu năm. Trong đó, Ricons nắm gần 202 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm tới 75%.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 893 tỷ đồng, tăng 95%; chủ yến tăng do các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 1 năm tăng. Trong khi, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3,922 tỷ đồng, giảm gần 16% so đầu năm. Đáng chú ý, trong báo cáo khoản phải thu lần này, Ricons đã chỉ đích danh CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) nợ hơn 322 tỷ đồng, CTCP Gamuda Land (HCMC) hơn 647 tỷ đồng, còn lại từ các khách hàng khác 2,401 tỷ đồng.

HAI DOANH NGHIỆP BỘ QUỐC PHÒNG KINH DOANH RA SAO?

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, năm 2022, giá trị sản xuất đạt 4.592 tỷ bằng 100% kế hoạch năm (tăng 14% so với năm 2021); Giá trị nghiệm thu đạt 4.375 tỷ (99% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2021); Giá trị thanh toán đạt 4.540 tỷ (99% kế hoạch năm, tăng 16% so với năm 2021). Thực hiện đầu tư 114 xe máy thiết bị trị giá 251 tỷ đồng; Kết quả tìm việc làm: Ký hợp đồng 276 công trình xây lắp và rà phá bom mìn với giá trị 10.114 tỷ đồng (184% kế hoạch năm). Thu nhập bình quân đạt 10.458.000 đồng/người/tháng (bằng 104% kế hoạch).

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Trường Sơn cho thấy, giá trị sản xuất toàn Binh đoàn tăng 72,4%, giá trị nghiệm thu tăng 74,3%, giá trị thanh toán tăng 66,8%, đã trúng thầu và được chỉ định thầu nhiều dự án có giá trị lớn, đủ việc làm cho năm 2023, các năm tiếp theo và gối đầu đến năm 2027. Đây là những con số kỷ lục từ trước đến nay.

Tổng Công ty 319 năm 2022, giá trị sản xuất đạt 4.289 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch của Tổng công ty và Bộ Quốc phòng giao; doanh thu đạt 4.517 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch của Tổng công ty và 113% kế hoạch của Bộ Quốc phòng giao; lợi nhuận trước thuế đạt 91,08 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch của Tổng công ty và Bộ Quốc phòng giao; thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,08 triệu đồng/tháng, bằng 110,42% kế hoạch của Tổng công ty và Bộ Quốc phòng giao…

NHÂN TỐ KÍN TIẾNG LƯU NGUYỄN

Lưu Nguyễn là nhân tố kín tiếng nhất trong nhóm liên danh nhà thầu trên mặc dù công ty này nổi tiếng trong lĩnh vực thi công các dự án vốn đầu tư công nhưng không có website về doanh nghiệp. Đây cũng là một nhà thầu nổi tiếng bỏ thầu sát giá trên thị trường.

Một số dự án mà Lưu Nguyễn thi công gồm: Dự án cải tạo nâng cấp khối nhà N5, N6 bệnh viện Y học cổ truyền tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM năm 2018; Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành (Tp.HCM năm 2017); vào tháng 7/2017, Lưu Nguyễn trúng gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị thuộc Dự án: Cải tạo, xây dựng khối nhà C trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, Quận 6. Những gói thầu này được Lưu Nguyễn bỏ thầu và trúng với giá rất sát.

Dự án Trung tâm phức hợp trụ sở làm việc, dịch vụ truyền thông báo chí và văn phòng cho thuê có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, do Báo Tuổi trẻ làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu vào năm 2022 cũng ghi nhận Lưu Nguyễn trúng thầu.

Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn thành lập năm 1997 có địa chỉ tại Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM do bà Nguyễn Thị Thúy đại diện pháp luật. Bà Thúy hiện cũng đang nắm giữ cương vị Tổng giám đốc của công ty.