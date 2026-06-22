Từ 1/7, sẽ vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản

Ngày 22/6/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập thị trường.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Bộ đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Công tác này được triển khai đồng bộ trên ba phương diện, gồm: hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức kết nối, vận hành thử nghiệm.
Về thể chế, Bộ đã chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời xây dựng dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất. Song song đó, Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và thẩm định dự thảo Nghị định về truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý và triển khai.
Đối với hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống truy xuất nguồn gốc do Công ty Netacom xây dựng đã được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025 và tiếp tục được hoàn thiện các tính năng. Cục Chuyển đổi số đã bố trí đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống; đồng thời triển khai rà quét, đánh giá an toàn thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.
Các tiêu chuẩn kết nối và truyền nhận dữ liệu cũng đã được ban hành, tạo nền tảng cho việc liên thông giữa các hệ thống. Đối với những nền tảng khác như CheckVN, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức".
Theo ông Nguyễn Văn Long, một nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị là kết nối và tích hợp dữ liệu. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành, địa phương và doanh nghiệp phối hợp chia sẻ những dữ liệu nền tảng như mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu kiểm nghiệm.
Đến nay, phần lớn các đơn vị cung cấp giải pháp đã hoàn thành kết nối trên môi trường thử nghiệm và dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Hệ thống hiện ghi nhận hơn 18.000 sản phẩm với sự tham gia của 149 doanh nghiệp thuộc 26 tỉnh, thành phố. Những kết quả này cho thấy mức độ sẵn sàng cao trước thời điểm vận hành chính thức.
Song song với việc xây dựng hạ tầng và kết nối dữ liệu, Bộ cũng triển khai vận hành thử nghiệm trên một số ngành hàng chủ lực, trong đó nổi bật là ngành hàng sầu riêng xuất khẩu. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc các lô hàng, góp phần nâng cao tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
Đại diện Netacom cho biết hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với ngành hàng sầu riêng đã được triển khai đầy đủ và bao phủ toàn bộ chuỗi sản xuất. Các đơn vị tham gia hiện đã cơ bản làm chủ công nghệ, chủ động sử dụng hệ thống và không còn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ kỹ thuật như giai đoạn đầu.
Một số doanh nghiệp đã đạt mức độ tự vận hành cao, toàn bộ nhân sự sử dụng thành thạo các chức năng của hệ thống. Các quy trình vận hành cũng đã ổn định, trong khi Netacom chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát từ xa.
Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản nói chung, các phân hệ quan trọng đã cơ bản hoàn thiện. Hiện có tám đơn vị tham gia kết nối và phần lớn đã đáp ứng từ 14 đến 15 trong tổng số 17 tiêu chuẩn kết nối dữ liệu, dự kiến sẽ sớm hoàn thành toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.
Theo đại diện Netacom, hệ thống đã được tích hợp trên hạ tầng của Bộ với mức độ hoàn thiện khoảng 90%. Phần việc còn lại chủ yếu là kiểm thử và hiệu chỉnh nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định khi đưa vào khai thác chính thức.
Trong thời gian tới, Netacom sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống và bảo đảm quá trình vận hành thông suốt. Doanh nghiệp cũng đề xuất sớm thiết lập các kênh hỗ trợ chính thức như đầu số hoặc email hệ thống để phục vụ doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình sử dụng.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ công bố và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản vào đầu tháng tới.
Về công tác kỹ thuật, Thứ trưởng giao Cục Chuyển đổi số chủ trì hoàn thiện hạ tầng, phân quyền, quy trình vận hành và các chức năng của hệ thống; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và sẵn sàng khai thác từ ngày 1/7/2026.
Các cục chuyên ngành được yêu cầu tập trung chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ dữ liệu, ưu tiên các dữ liệu nền như mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, sản xuất và chăn nuôi. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đối với các sản phẩm chủ lực.
Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh: "Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu".
Đối với công tác tổ chức lễ công bố, Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu chọn những doanh nghiệp và địa phương tiêu biểu đã triển khai hiệu quả để tham gia trình diễn tại sự kiện, qua đó nâng cao tính thực tiễn và sức lan tỏa của hệ thống.
“Các đơn vị cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp đồng bộ, bảo đảm Lễ công bố được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và khẳng định bước chuyển quan trọng trong triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia”, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.
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