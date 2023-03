Tự doanh và cá nhân trong nước bán ròng 1.200 tỷ đồng tuần qua

Vn-Index đóng cửa tuần thứ 10 của năm 2023 với 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, có thêm 28,23 điểm tương đương 2,75% đóng cửa tại 1.053 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 8.612 tỷ đồng, tăng 14,4% so với tuần trước nhưng vẫn giảm 14% so với trung bình 5 tuần và 22% so với trung bình 20 tuần trước.

Nhà đầu tư cá nhân và Tự doanh là bên bán ròng trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức trong nước mua ròng.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài chuyển vị thé mua ròng, giá trị mua ròng trong tuần đạt 915 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 922 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua ròng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm HSG, SSI, POW, HDB, CTG. Điểm đáng ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhóm cổ phiếu THÉP gồm HSG, HPG, NKG và mua ròng POW. Ngược lại, khối ngoại bán ròng DCM, NVL, DXG, VCB, KDC.

Tổ chức trong nước cũng mua ròng 319 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh nhóm này mua ròng 232 tỷ. Top các mã mua ròng E1VFVN30, HPG, MBB, VCB, CTG. Tổ chức trong nước bán ròng khớp lệnh mạnh nhất ACB, MWG, DGW, HAH, PHR.

Nhà đầu tư cá nhân chuyển bán ròng 639 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh cá nhân trong nước bán ròng 506 tỷ đồng. Nhóm này mua ròng khớp lệnh mạnh nhất DCM, NVL, ACB, DGW, VPB. Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là HSG, SSI, CTG, HPG, VND.

Tự doanh cũng bán ròng 596 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh tự doanh công ty chứng khoán ròng 647 tỷ đồng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần gồm FUEVFVND, DGC, VCI, HDG, FUEMAV30. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm E1VFVN30, STB, VPB, HPG, FPT.

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng có tuần giao dịch với tỉ trọng giá trị giao dịch tiếp tục tăng lên 22,28% toàn thị trường, chỉ số giá ngành tăng 2,87% trong tuần. Điều này cho thấy nhóm này có lực mua vào. Tính từ đầu năm, nhóm này tăng 6,23% nhưng trong vòng 1 năm giảm 14,67%.

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng giao dịch mạnh trong tuần có STB, VPB, LPB, MBB, EIB, SHB, TPB, VCB, ACB, TCB, toàn bộ nhóm này tăng điểm trong tuần. Tính trong vòng 1 năm SHB và TCB là 2 mã giảm mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu ngành Du lịch và giải trí có tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành tăng lên 0,79% toàn thị trường, chỉ số giá tăng 4,23%, tăng mạnh thứ 2 toàn thị trường. Nhóm cổ phiếu Du lịch và giải trí được kỳ vọng hưởng lợi từ việc Trung Quốc cho phép khách du lịch đoàn sang Việt Nam kể từ 15/3/2023.

Tỉ trọng giá trị giao dịch bình quân của nhóm vốn hóa lớn VN30 trong tuần tăng lên 43,42% toàn thị trường, chỉ số giá của nhóm này tăng 3,34 %.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 40,31%, chỉ số VNMID tăng 3,41%.

Trong khi đó tỉ trọng nhóm vốn hóa nhỏ VNSML GIẢM xuống 13,43% trong tuần, chỉ số này tăng 1,69%.