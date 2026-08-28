Việt Nam - Lào thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng, tăng cường hợp tác kinh tế

Tại Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, năng lượng, thương mại và đầu tư; đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ và phát triển nguồn nhân lực...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: BTC

Ngày 27/8, tại Đà Nẵng, Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026 về triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane.

Tại hội nghị, hai bên rà soát tình hình thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026 trong 8 tháng đầu năm, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các trọng tâm hợp tác trong những tháng cuối năm.

Theo đánh giá tại hội nghị, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động đến kinh tế - xã hội hai nước, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Lào đã chủ động phối hợp triển khai những nhiệm vụ đã thống nhất. Việc thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 cơ bản đạt mục tiêu đề ra, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN KẾT NỐI HẠ TẦNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác cấp cao, thúc đẩy kết nối kinh tế và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, đầu tư.

Theo Bộ trưởng, hai bên cần huy động nguồn lực tài chính để phát triển hạ tầng kết nối, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực được đề nghị ưu tiên gồm kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; song song với thúc đẩy du lịch, thương mại song phương, giáo dục và đào tạo.

Về kết nối hạ tầng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên sớm phối hợp phát triển hạ tầng giao thông nhằm tăng cường giao thương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam và Lào cũng cần thúc đẩy các tuyến đường sắt kết nối hai nước và với các nước ASEAN, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, kinh tế, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphab Phomvihane cho biết phía Lào sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào. Lào đồng thời tiếp tục thúc đẩy một số dự án kết nối hạ tầng quan trọng như cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, hệ thống đường ống dẫn dầu và đường sắt.

Về hợp tác kinh tế, đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2025. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 300 dự án, tổng vốn đăng ký 7,04 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ USD. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và kết nối hạ tầng.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, NÂNG HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC

Một nội dung được hai bên thống nhất là tiếp tục rà soát các cơ chế hợp tác, phát huy vai trò của Ủy ban Hợp tác hai nước trong phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện các hiệp định kinh tế.

Trong những tháng cuối năm, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào và kết nối ba nền kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia; tăng cường hợp tác về thể chế, tài chính, giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông và du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào những lĩnh vực Lào có nhu cầu và thế mạnh, tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục thúc đẩy thương mại và hợp tác năng lượng.

Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là lĩnh vực ưu tiên. Năm 2026, Chính phủ Việt Nam cấp 1.300 suất học bổng cho Lào tại hơn 170 cơ sở giáo dục của Việt Nam. Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam cũng đang được hai bên phối hợp triển khai.

Về nguồn vốn viện trợ, Chính phủ Việt Nam dành 1.120 tỷ đồng viện trợ cho Chính phủ Lào trong năm 2026, nằm trong tổng số 10.000 tỷ đồng của giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các chương trình, dự án và đào tạo cán bộ, học sinh Lào. Hiện có 7 dự án đang triển khai và về cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng các chương trình, dự án; đồng thời nghiên cứu kết hợp nguồn vốn viện trợ với các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện những dự án lớn, trọng điểm, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Kết luận hội nghị, hai Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã thống nhất, đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định trên tuyến biên giới; qua đó chuẩn bị tốt cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, nhất là năm 2027 - năm kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.