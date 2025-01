Tỷ giá liên ngân hàng giảm 3 tuần liên tiếp

Sáng 20/1, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD và tỷ giá bán giao ngay ở mức 25.450 VND/USD.

Tuần trước (13-17/1), tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm đan xen nhưng chốt ngày 17/1, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.341 VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước đó (10/1).

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 13 - 17/1 biến động theo xu hướng giảm. Kết thúc phiên 17/1, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.328, giảm tiếp 22 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá Vietcombank từ 14-20/1/2025.

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục giảm khá mạnh trong tuần từ 13-17/1. Chốt phiên 17/1, tỷ giá tự do giảm 125 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.530 VND/USD và 25.630 VND/USD.

Theo thống kê của VnEconomy, tỷ giá liên ngân hàng đã giảm 3 tuần liên tiếp kể từ đầu năm 2025 đến nay. Cụ thể, tuần từ 30/12/2024 - 3/1/2025 giảm 50 đồng (W/W); từ 6 - 10/1 giảm tiếp 55 đồng (W/W); từ 13-17/1 giảm 22 đồng.

Tuần từ 13 - 17/1, lãi suất VND liên ngân hàng sau khi tăng phiên đầu tuần đã giảm trở lại. Chốt ngày 17/1, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4% (-0,76 đpt); 1 tuần 4,32% (-0,59 đpt); 2 tuần 4,90% (-0,07 đpt); 1 tháng 5,06% (-0,08 đpt).

Theo cập nhật của VnEconomy, tỷ giá liên ngân hàng đã giảm 3 tuần liên tiếp kể từ đầu năm 2025 đến nay. Cụ thể, tuần từ 30/12/2024 - 3/1/2025 giảm 50 đồng (W/W); từ 6 - 10/1 giảm tiếp 55 đồng (W/W); từ 13-17/1 giảm 22 đồng.

Lãi suất USD liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. Phiên 17/1, lãi suất USD liên ngân hàng, giao dịch tại: qua đêm 4,36% (-0,04 đpt); 1 tuần 4,41% (-0,07 đpt); 2 tuần 4,51% (-0,04 đpt) và 1 tháng 4,56% (-0,04 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua từ 13/1- 17/11, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 43.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4%. Toàn bộ khối lượng này trúng thầu và có 54.999,88 đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đấu thầu lãi suất ở kỳ hạn 7 ngày. Có 32.750 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất ở mức 4%. Có 51.680 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 6.930,12 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Có 43.000 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 68.600 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Ngày 15/1, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 5.014 tỷ đồng/7.000 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 72%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 100 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu, kỳ hạn 10 năm huy động được 4.040 tỷ đồng/4.500 tỷ đồng gọi thầu, kỳ hạn 15 năm huy động được 700 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu và kỳ hạn 30 năm huy động được 174 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu.

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm là 2,1% (+0,04 đpt so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 2,79% (+0,02 đpt), 15 năm là 2,98% (+0,03 đpt), 30 năm là 3,25% (+0,03 đpt).

Trong tuần này, ngày 22/1, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 11.000 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm chào thầu 7.500 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm và 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng mỗi kỳ hạn.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 12.910 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 7.785 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất Trái phiếu chính phủ trong tuần qua tăng ở hầu hết các kỳ hạn, trừ kỳ hạn 7 năm. Chốt phiên 17/1, lợi suất Trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 2,03% (+0,05 đpt so với phiên cuối tuần trước); 2 năm 2,08% (+0,06 đpt); 3 năm 2,12% (+0,07 đpt); 5 năm 2,40% (+0,04 đpt); 7 năm 2,63% (-0,01 đpt); 10 năm 3,07% (+0,04 đpt); 15 năm 3,25% (+0,07 đpt); 30 năm 3,37% (+0,08 đpt).