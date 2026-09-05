Vàng trượt giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng, gây áp lực giảm thêm lên kim loại quý, và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 43,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 1%, còn 4.431,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,76 USD/oz, tương đương giảm 1,1%, còn 66,34 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,4%, đóng cửa ở mức 4.476,6 USD/oz.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng giao ngay giảm tới 2%, còn 4.365 USD/oz.

Báo cáo việc làm Mỹ đã gây biến động kỳ vọng lãi suất Fed, từ đó tác động đến tỷ giá đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá vàng.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này tạo được 162.000 việc làm mới trong tháng 8, vượt xa con số dự báo 53.000 công việc mới mà giới phân tích đưa ra. Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức 4,1% như kỳ vọng.

Những dữ liệu này cho thấy một thị trường lao động vẫn ổn định, kết hợp với tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ, làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/9 đã tăng lên mức 65%, từ mức 55% trước khi Cục Thống kê lao động (BLS) công bố báo cáo nói trên.

“Giá vàng sụt giảm vì số liệu việc làm lớn hơn nhiều so với dự báo. Nhìn chung, báo cáo việc làm này là mạnh, khiến cho xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng lên nhiều, trừ phi sắp tới chúng ta có một báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu”, nhà phân tích độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Tuần này, biến động kỳ vọng lãi suất Fed là yếu tố chính chi phối diễn biến giá vàng. Kỳ vọng này dịch chuyển theo các phát biểu của giới chức Fed và các số liệu kinh tế Mỹ, cũng như diễn biến giá dầu và tình hình chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã tăng gần 8% trong tuần này do Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công sau khoảng 1 tháng căng thẳng lắng dịu. Giá dầu cao làm gia tăng áp lực lạm phát, củng cố triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, góp phần dẫn tới bán tháo trên thị trường trái phiếu, đẩy lợi suất trái phiếu tăng, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Kim loại quý là tài sản không mang lãi suất, nên khả năng tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng đều làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý.

Phiên ngày thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn thường có phản ứng rõ nhất với triển vọng lãi suất Fed - tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 4,377%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,784%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 5,345%.

Đồng USD tăng giá theo kỳ vọng Fed nâng lãi suất, khiến áp lực mất giá đối với vàng thêm lớn. Chỉ số Dollar Index tăng 0,25%, đóng cửa ở mức 99,16%.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm gần 0,6%, còn Dollar Index giảm 0,55%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 1,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.052,1 tấn vàng. Tuy bán ròng phiên thứ hai liên tiếp, quỹ đã mua ròng gần 10 tấn vàng trong tuần này, sau khi mua ròng gần 24 tấn vàng trong tuần trước.

Trong tuần tới, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là các báo cáo lạm phát của Mỹ, gồm báo cáo CPI và báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI). Những dữ liệu này có thể sẽ tiếp tục định hình kỳ vọng lãi suất Fed trước cuộc họp sắp tới.

“Dữ liệu việc làm mới nhất, nối tiếp bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh ở Jackson Hole, đã làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng này. Với việc giới chức Fed ưu tiên ổn định giá cả, các báo cáo CPI và PPI sắp tới có thể sẽ khiến giá kim loại quý biến động mạnh hơn”, trưởng phân tích Han Tan của công ty Bybit nhận định với Reuters.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 140,2 triệu đồng/lượng, giảm 0,8 triệu đồng/lượng so với tuần trước, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.845 đồng (mua vào) và 26.255 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với đóng cửa tuần trước.