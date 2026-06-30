VCBS xác lập vị thế Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tự hào được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững và cam kết mạnh mẽ của VCBS trong hành trình kiến tạo giá trị xanh.

Trong năm thứ hai tổ chức, bảng xếp hạng ESG theo ngành (ESG10) đã chính thức ghi nhận vị thế của VCBS trong nhóm ngành tài chính chứng khoán, một trong 16 ngành kinh tế chủ lực của quốc gia. Thành tích này khẳng định định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo VCBS cùng nỗ lực triển khai đồng bộ của toàn thể cán bộ nhân viên trong việc xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp bền vững.

HÀNH ĐỘNG THỰC TIỄN – CAM KẾT MẠNH MẼ

Giải thưởng ESG10 ghi nhận xu hướng dịch chuyển xanh mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, khi 95% doanh nghiệp dẫn đầu cam kết cắt giảm phát thải carbon và 93% hướng tới mục tiêu Net Zero dài hạn. VCBS tự hào là một trong những đơn vị tiên phong chủ động tích hợp sâu các tiêu chuẩn ESG vào toàn bộ hoạt động quản trị và vận hành. Sự kết hợp hài hòa giữa tối ưu hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm môi trường – xã hội đã giúp Công ty nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tạo ra giá trị bền vững lâu dài cho khách hàng.

Ông Đỗ Thanh Phong – Phó Tổng giám đốc VCBS (chính giữa), đại diện Công ty nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026. Ảnh: VCBS.

BỆ PHÓNG CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bảng xếp hạng năm nay không chỉ vinh danh mà còn là không gian kết nối hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược. Với VCBS, đây là động quan trọng để Công ty tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại và dữ liệu số vào quản trị vận hành, từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế của một định chế tài chính hàng đầu., bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thành tích này một lần nữa củng cố uy tín vả niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng đối với VCBS trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tập thể VCBS cam kết tiếp tục phát huy các giá trị xanh, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước.