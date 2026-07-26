Xu thế dòng tiền: Giải chấp đã xong?

Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.

Chỉ số VN-Index vẫn có nguy cơ quay trở lại vùng đáy 1600 điểm.

Các chuyên gia đều thống nhất cho rằng 3 phiên lao dốc biên độ lớn cho thấy áp lực giải chấp đã hiện hữu. Nhìn từ góc độ này, hai phiên cân bằng trở lại cuối tuần và thanh khoản giảm phản ánh áp lực bán có phần nhẹ đi.

Với khả năng đã hấp thụ được một phần margin trên thị trường, rủi ro VN-Index rơi về đáy cũ quanh 1600 điểm đã giảm xuống. Vùng 1650-1670 điểm đã thể hiện phản ứng khá tốt từ dòng tiền bắt đáy, nhưng cần phải chờ sự ổn định thực sự. Dù vậy chỉ số cần sớm quay trở lại trên ngưỡng 1700 điểm để tiếp tục củng cố vùng cân bằng. Trái lại, nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, thị trường hoàn toàn có thể lùi về vùng đáy thấp hơn quanh 1600 điểm để tìm điểm cân bằng mới.

Với con số 83% cổ phiếu thua lỗ kể từ đầu năm 2026 đến nay, ngay cả nhà đầu tư dài hạn cũng đang gặp khó khăn. Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý đang khiến giá cổ phiếu giảm. Khoảng 60% số mã trên thị trường có vốn hóa thấp hơn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Rất nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, vốn hóa thị trường giảm về tương đương, hay dưới vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp vẫn kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Các chuyên gia vẫn kỳ vọng thị trường còn cơ hội trong 6 tháng tới khi các rủi ro được xác nhận giảm bớt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường trải qua tuần giao dịch dữ dội khi 3 phiên đầu tiên đã giảm gần 119 điểm, VN-Index cũng xuyên thủng ngưỡng 1700 điểm mà anh chị dự kiến. Diễn biến phục hồi và ổn định trong 2 phiên cuối tuần liệu có đủ tin cậy để dừng đà giảm, hay chỉ số có thể về đáy cũ quanh 1600 điểm?

Theo quan sát của tôi, sau khi lượng margin bị hấp thụ trong tuần này, xác suất VN-Index quay lại vùng 1600 điểm đã giảm đáng kể. Kịch bản có xác suất cao hơn là thị trường sẽ dao động tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Ba phiên đầu tuần giảm gần 119 điểm, phiên 22/7 giảm hơn 62 điểm – mạnh nhất trong một năm – do áp lực giải chấp lan rộng. Phiên 23/7 có sự hồi phục hơn 30 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy, nhưng độ lan tỏa còn hẹp, chủ yếu nhờ nhóm Vingroup và chỉ số vẫn dưới MA50, MA200. Ngay sáng 24/7, thị trường đã đảo chiều giảm trở lại sau tin Mỹ áp thuế mới lên 60 nền kinh tế, cho thấy nhịp hồi hai phiên cuối tuần chưa đủ tin cậy để khẳng định đà giảm đã dừng.

Theo tôi kịch bản cơ sở hiện tại chưa phải là về 1600 điểm, vì vùng 1650-1670 đã phản ứng khá tốt, nhưng nếu thanh khoản bắt đáy suy yếu và áp lực thuế quan kéo dài, rủi ro kiểm định vùng đáy sâu hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến hồi phục trong phiên ngày thứ 5 là một tín hiệu tích cực khi lực cầu bắt đáy đã xuất hiện rõ hơn, thanh khoản cải thiện và tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định sau nhịp giảm mạnh. Tuy nhiên, để khẳng định thị trường đã tạo đáy thì vẫn còn khá sớm. Nhịp hồi hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật sau khi VN-Index rơi vào trạng thái quá bán trong thời gian ngắn, trong khi các yếu tố tạo áp lực lên thị trường như biến động địa chính trị, diễn biến giá hàng hóa và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Trong ngắn hạn, vùng 1680–1700 điểm sẽ đóng vai trò là vùng kiểm định quan trọng. Nếu chỉ số duy trì được trên vùng này cùng với sự cải thiện của dòng tiền và sự lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, khả năng hình thành vùng cân bằng sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu các yếu tố bất lợi từ bên ngoài tiếp tục gia tăng, VN-Index vẫn có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Theo quan sát của tôi, sau khi lượng margin bị hấp thụ trong tuần này, xác suất VN-Index quay lại vùng 1600 điểm đã giảm đáng kể. Kịch bản có xác suất cao hơn là thị trường sẽ dao động tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Ở thời điểm hiện tại, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 385 tỷ USD, tương ứng 75%/GDP 2025. Vốn hóa toàn thị trường (không tính đến VinGroup) khoảng 290 tỉ USD, với các thông số định giá cơ bản như P/E 10,3; P/B 1,51; P/S 1,20. Nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-7, P/B thấp so với lịch sử.

Tôi đã kỳ vọng VN-Index sẽ phục hồi ở vùng giá 1650 điểm - 1670 điểm và định giá của thị trường sẽ trở nên hấp dẫn nếu tiếp tục chịu áp lực bán tháo. Đây là vùng định giá tương đương các thời điểm vùng đáy khủng hoảng.

Điểm khác biệt lớn là hiện tại tỉ lệ cho vay ký quỹ trên vốn hóa thị trường đang ở mức rất cao. Do đó trường hợp tích cực, áp lực giải chấp giảm, VN-Index sẽ phục hồi ở vùng giá 1650 điểm -1670 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 12/2025 và tháng 4/2026. Trường hợp tiêu cực nếu áp lực giải chấp vẫn gia tăng, kỳ vọng VN-Index sẽ tạo đáy, phục hồi ở vùng giá quanh 1600 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất các tháng 11/2025 và tháng 3/2026 cũng như vùng đỉnh lịch sử năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Phiên hồi phục mạnh sau khi VN-Index xuyên thủng 1700 điểm cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng giá thấp. Tuy nhiên, ngay trong phiên cuối tuần, chỉ số đã không thể duy trì nhịp hồi, đóng cửa trong sắc đỏ và thanh khoản cũng sụt giảm trở lại. Điều này cho thấy lực cầu vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung.

Điều tôi quan tâm hơn là chất lượng của dòng tiền. Thanh khoản dù cải thiện so với tuần trước, nhưng phần lớn nằm ở các phiên sụt giảm mạnh, trong khi những phiên bật tăng thanh khoản rất dễ hụt hơi. Mặt bằng cổ phiếu cũng chưa cho thấy sự đồng thuận khi nhiều mã chỉ hồi kỹ thuật rồi nhanh chóng suy yếu trở lại. Vì vậy, VN-Index cần sớm quay trở lại trên ngưỡng 1700 điểm để tiếp tục củng cố vùng cân bằng. Trái lại, nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, chỉ số hoàn toàn có thể lùi về vùng đáy thấp hơn quanh 1600 điểm để tìm điểm cân bằng mới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu quay lại sát mốc 100 USD khiến những rủi ro cách đây 3 tuần quay trở lại. Những tín hiệu tích cực của kết quả kinh doanh quý 2 bị các rủi ro này triệt tiêu. Anh chị đánh giá những tác động này như thế nào, liệu có tiếp tục ảnh hưởng bất lợi cho doanh nghiệp trong quý 3?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Cú sốc nguồn cung dầu mỏ trong tháng 3/2026 khi eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đẩy giá dầu Brent lên 120 USD/thùng sau đó hạ nhiệt. Nhiều nước đã phải tìm kiếm các nguồn cung mới để giảm bớt áp lực như gia tăng nhập khẩu dầu từ Châu Mỹ... Nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông cũng phải chuyển hướng một phần sang các tuyến vận chuyển khác để bù đắp thiếu hụt do đóng của eo biển Hormuz.

Có thể trong đợt căng thẳng mới này, khi eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa thì áp lực nguồn cung, tác động lên thị trường kỳ vọng sẽ giảm thiểu hơn so với lần trước. Do đó giá dầu có thể không tăng sốc như lần trước và có thể chịu áp lực điều chỉnh trở lại ở vùng giá 100 USD. Như vậy tôi cho rằng tác động lên nguồn cung, lên áp lực lạm phát, chi phí đẩy đối với doanh nghiệp có thể giảm nhẹ hơn trong quý 3 trong khi căng thẳng Trung Đông đang tiếp diễn trở lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nếu giá dầu duy trì ở vùng cao trong thời gian dài, tác động sẽ bắt đầu phản ánh rõ hơn vào hoạt động của doanh nghiệp trong quý 3 thông qua chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu và áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, những bất định liên quan đến chính sách thuế quan vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn sau thời điểm hết hạn gia hạn. Việc chi phí đầu vào gia tăng cùng với những bất định về thương mại quốc tế có thể tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu và các ngành phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng sẽ có sự phân hóa giữa các ngành. Những doanh nghiệp có khả năng chuyển phần chi phí tăng thêm sang giá bán hoặc hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu sẽ ít chịu tác động hơn, trong khi các ngành có biên lợi nhuận mỏng và phụ thuộc lớn vào chi phí đầu vào sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn. Do đó, trong giai đoạn tới, thị trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp trước các biến động về địa chính trị, giá năng lượng và chính sách thương mại, thay vì chỉ nhìn vào kết quả kinh doanh của quý 2.

Ở góc nhìn trung hạn, theo tôi, thị trường vẫn còn dư địa hồi phục trong những tháng cuối năm, nhưng sẽ cần những chất xúc tác đủ mạnh. Đó có thể là sự rõ ràng hơn về chính sách thuế quan, diễn biến hạ nhiệt của các rủi ro địa chính trị, hoặc những chính sách hỗ trợ thị trường trong nước.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc giá dầu tăng mạnh trở lại làm gia tăng áp lực đối với triển vọng tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành có chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn như vận tải, logistics, hàng không, hóa chất hoặc một số doanh nghiệp sản xuất. Giá dầu cao cũng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, tác động sẽ không đồng đều giữa các nhóm ngành. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, dịch vụ dầu khí hoặc thượng nguồn có thể được hưởng lợi từ xu hướng giá dầu tăng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 khá tích cực nhờ nhu cầu trong nước cải thiện và quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, những yếu tố bên ngoài hiện chủ yếu tác động đến định giá và tâm lý thị trường nhiều hơn là làm thay đổi ngay nền tảng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong quý 3, diễn biến của giá dầu và tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục là biến số cần theo dõi, nhưng mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào thời gian kéo dài của các yếu tố này cũng như khả năng kiểm soát lạm phát của các nền kinh tế lớn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Giá dầu Brent tăng khoảng 33% trong chưa đầy 3 tuần, vượt 100 USD/thùng do Houthi tấn công tàu chở dầu Saudi Arabia và bất ổn tại eo biển Hormuz. Theo tôi tác động sẽ phân hóa theo ngành: dầu khí thượng nguồn (PVS, PVD, GAS) và lọc hóa dầu (BSR) hưởng lợi, trong khi hàng không, nhựa, phân bón, logistics và vật liệu xây dựng chịu áp lực chi phí đầu vào tăng.

Do độ trễ truyền dẫn giá dầu vào CPI và chi phí logistics thường mất 1-2 tháng, tác động lên biên lợi nhuận doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ rõ nét hơn trong quý 3 so với quý 2, và các tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh quý 2 nhiều khả năng tiếp tục bị pha loãng nếu căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay có tới 83% cổ phiếu trong VN-Index thua lỗ, thậm chí hơn 57% giảm từ 10% trở lên. Hiếm giai đoạn nào thị trường chứng khoán lại khó khăn như vậy trong bối cảnh tăng trưởng vĩ mô vẫn tích cực. Nhìn về trung hạn những tháng còn lại của năm, liệu thị trường còn cơ hội xuất hiện con sóng nào để bù đắp cho nhà đầu tư?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc phần lớn cổ phiếu giảm sâu dù nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng tích cực cho thấy thị trường hiện không thiếu yếu tố cơ bản, mà đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để thay đổi kỳ vọng của dòng tiền. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, biến động thuế quan và tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên quản trị rủi ro hơn là mở rộng vị thế, khiến mặt bằng cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh rộng.

Ở góc nhìn trung hạn, theo tôi, thị trường vẫn còn dư địa hồi phục trong những tháng cuối năm, nhưng sẽ cần những chất xúc tác đủ mạnh. Đó có thể là sự rõ ràng hơn về chính sách thuế quan, diễn biến hạ nhiệt của các rủi ro địa chính trị, hoặc những chính sách hỗ trợ thị trường trong nước. Thực tế, nhiều thị trường trong khu vực như Trung Quốc đã từng sử dụng các quỹ đầu tư nhà nước để ổn định tâm lý và cải thiện thanh khoản trong những giai đoạn biến động mạnh. Vì vậy, điều thị trường cần lúc này không chỉ là kết quả kinh doanh tích cực, mà là một yếu tố đủ sức khơi thông dòng tiền và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Theo tôi kịch bản cơ sở hiện tại chưa phải là về 1600 điểm, vì vùng 1650-1670 đã phản ứng khá tốt, nhưng nếu thanh khoản bắt đáy suy yếu và áp lực thuế quan kéo dài, rủi ro kiểm định vùng đáy sâu hơn là hoàn toàn có thểxảy ra.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Mặc dù VN-Index chỉ giảm khoảng 13-14% từ đỉnh nhưng khoảng 70% cổ phiếu trên HoSE đã giảm từ đầu năm. Chỉ số được nâng đỡ bởi số ít cổ phiếu lớn, còn phần lớn thị trường chịu áp lực bán vì tâm lý phòng thủ trước rủi ro tỷ giá, lãi suất, địa chính trị. Về “sóng” cho các tháng còn lại, theo tôi một vài nhóm hưởng lợi đầu tư công cuối năm, thoái vốn nhà nước và chu kỳ dầu khí. Cơ hội nghiêng về chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay có tới 83% cổ phiếu trong VN-Index thua lỗ. Đây là giai đoạn khó khăn của thị trường tương đương các thời điểm khủng hoảng trong quá khứ khi hầu hết các cổ phiếu chịu áp lực giảm điểm mạnh. Nếu bóc tách ảnh hưởng của Vin Group thì vốn hóa phần còn lại của thị trường đã quay trở về vùng giá đáy tháng 4/2025, thời điểm “cú sốc thuế quan”. Trong đó 60% số mã trên thị trường vốn hóa thấp hơn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Rất nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, vốn hóa thị trường giảm về tương đương, hay dưới vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp vẫn kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Nhìn về trung hạn, vẫn có triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Tôi đánh giá khi khó khăn qua đi, đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 6-12 tháng tới. Nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-7 lần, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư có thể xem xét, đánh giá triển vọng của các doanh nghiệp chất lượng để có thể có các cơ hội đầu tư giá trị trong giai đoạn tới.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc phần lớn cổ phiếu giảm giá trong khi các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô vẫn duy trì tích cực phản ánh thị trường đang chịu tác động lớn từ yếu tố định giá và tâm lý hơn là từ nền tảng kinh tế. Sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, nhiều cổ phiếu đã phản ánh trước kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận, trong khi các yếu tố bất định từ bên ngoài như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu và áp lực sử dụng đòn bẩy đã khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn.

Ở góc nhìn trung hạn, tôi cho rằng cơ hội vẫn còn trong những tháng cuối năm, nhưng khó kỳ vọng một “con sóng” tăng đồng loạt như các chu kỳ trước. Thay vào đó, thị trường nhiều khả năng sẽ vận động theo hướng phân hóa, với dòng tiền tập trung vào những nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực, được hưởng lợi từ đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, hoặc câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Khi mặt bằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh và áp lực bán giải chấp dần hạ nhiệt, nếu các yếu tố bên ngoài ổn định hơn, thị trường vẫn có cơ sở để hình thành một nhịp hồi phục trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn đề cao việc lựa chọn cổ phiếu hơn là kỳ vọng lợi nhuận đến từ xu hướng tăng của toàn thị trường.

Khi khó khăn qua đi, đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 6-12 tháng tới. Nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-7 lần, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Biên độ giảm nhiều phiên trong tuần rất mạnh cùng lúc với số liệu margin được công bố ở mức cao kỷ lục. Liệu thị trường có bị giải chấp? Anh chị đánh giá áp lực này đã nhẹ đi hay chưa sau tuần thanh khoản khá lớn này?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, thị trường đã công bố số liệu dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại các công ty chứng khoán ước tính khoảng 435.000 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 30.000 tỷ chỉ sau một quý và cũng là con số cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Thông tin này gây tác động tâm lý, nhà đầu tư bi quan hơn trong bối cảnh thị trường đang suy yếu và khi VN-Index liên tiếp không giữ được các vùng hỗ trợ mạnh. Nhiều cổ phiếu về ngưỡng giải chấp, gọi ký quỹ. Điều này dẫn đến áp lực bán mạnh đột biến, luân phiên ở nhiều nhóm mã, xảy ra tình trạng giải chấp chéo. Hiện tại vẫn chưa đủ dữ liệu để xác nhận áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh hay chưa. Tuy nhiên tôi kỳ vọng áp lực giải chấp sẽ giảm mạnh, khi sau giai đoạn lao dốc hiện có gần 60% số cổ phiếu giá đang có vốn hóa thấp hơn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chất lượng, vẫn duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, giá chịu áp lực điều chỉnh mạnh về vùng định giá của doanh nghiệp sẽ dần phục hồi trong thời gian tới.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến giảm sâu trong các phiên đầu tuần cùng thanh khoản tăng vọt cho thấy áp lực bán giải chấp đã xuất hiện ở một bộ phận tài khoản sử dụng đòn bẩy cao, đặc biệt tại những cổ phiếu có mức tăng nóng trước đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến biên độ giảm của nhiều mã lớn hơn đáng kể so với mức giảm chung của thị trường.

Tuy nhiên, sau một tuần giao dịch với thanh khoản rất cao, có thể nhận thấy phần lớn lượng cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh đã được hấp thụ bởi dòng tiền bắt đáy. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực giải chấp ngắn hạn so với đầu tuần. Dù vậy, rủi ro từ margin vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nếu thị trường tiếp tục xuất hiện các nhịp giảm mạnh hoặc mất các vùng hỗ trợ quan trọng, áp lực bán kỹ thuật có thể quay trở lại. Ở chiều hướng tích cực hơn là VN-Index duy trì trạng thái ổn định và thanh khoản dần cân bằng, rủi ro giải chấp sẽ tiếp tục giảm và tạo điều kiện để thị trường hình thành mặt bằng giá mới.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ở mức hợp lý, ưu tiên quản trị rủi ro và tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt thay vì gia tăng margin trong các nhịp hồi kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, việc dư nợ margin lập kỷ lục không đồng nghĩa toàn bộ thị trường đang sử dụng đòn bẩy cao. Thực tế, quy mô margin tăng nhưng thanh khoản giao dịch không tăng tương ứng cho thấy một phần dư nợ đang nằm ở các khoản vay theo “deal”, các khoản tài trợ riêng (trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng không dễ dàng tiếp cận), thay vì phục vụ hoạt động giao dịch trên thị trường. Vì vậy, rủi ro giải chấp trên diện rộng tôi không đánh giá cao.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là rủi ro vẫn có thể xuất hiện theo hướng cục bộ. Nếu áp lực giảm giá tập trung vào một số nhóm cổ phiếu sử dụng đòn bẩy lớn, hoạt động xử lý tài sản đảm bảo có thể tạo hiệu ứng lan sang các cổ phiếu hoặc nhóm ngành khác khi nhà đầu tư buộc phải bán thêm để cân bằng tỷ lệ ký quỹ. Do đó, dù chưa phải rủi ro mang tính hệ thống, mặt bằng margin cao vẫn có thể khuếch đại biến động của thị trường trong những nhịp điều chỉnh mạnh.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Margin đang ở kỷ lục khoảng 435.000 tỷ đồng cuối quý 2, đòn bẩy khoảng 14,3% – đây là nguyên nhân chính khiến phiên 22/7 giảm 62 điểm do “call margin” lan rộng, dù chưa phải bán cưỡng bức diện rộng. Sau tuần thanh khoản lớn, áp lực có phần nhẹ bớt: phiên 23/7 hồi mạnh, phiên 24/7 thanh khoản giảm 31% mà chỉ số chỉ giảm nhẹ, không còn lao dốc như đầu tuần. Tuy nhiên độ rộng vẫn yếu, khối ngoại còn bán ròng, nền margin vẫn cao kỷ lục nên rủi ro chưa thể coi là đã qua hẳn.