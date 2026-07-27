Lại xuất hiện bán tháo, cổ phiếu ngân hàng là “tội đồ”

Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.

VN-Index vẫn đang cố tìm vùng cân bằng quanh 1700 điểm.

VN-Index đóng cửa giảm 1,01% tương đương -17,1 điểm, tệ hơn nhiều mức giảm 0,21% (-3,58 điểm) của phiên sáng. Bất ngờ là VHM đảo chiều mạnh mẽ đợt ATC, phục hồi tới 1,47% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa vượt tham chiếu 0,77%. VIC cũng phục hồi 0,95%, đảo chiều tăng 0,19%. Hai trụ này rất mạnh buổi chiều cũng không thể ngăn được đà rơi của điểm số.

Nguyên nhân đến từ số lớn blue-chips khác lao dốc, trong đó các trụ ngân hàng ảnh hưởng rất đáng kể. BID – cổ phiếu ngân hàng lớn thứ hai trong nhóm và đứng thứ 4 về vốn hóa của VN-Index – chiều nay “rơi tự do” khi giảm thêm 3,21% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa “bốc hơi” 3,61% so với tham chiếu. CTG lao dốc 1,54% đảo chiều thành giảm 0,86% lúc đóng cửa. TCB trượt giảm 1,91%, đảo chiều thành giảm 1,22% so với tham chiếu. MBB giảm riêng chiều nay 1,81% và đóng cửa mất 1,14%....

Trong 14 cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30 chỉ có LPB tăng 3,05%, SSB tăng 0,97 lúc đóng cửa. LPB thực chất cũng suy yếu đáng kể -1,46% so với buổi sáng. Tính toàn nhóm ngân hàng có thêm ABB tăng 1,8% nhưng tới 23 mã đỏ, trong đó 18 mã giảm quá 1% giá trị.

Thống kê với rổ VN30 chiều cũng có tới 24 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Nhóm tăng ngoài VHM, VIC đáng kể, còn lại đều rất yếu, ví dụ BSR nhích lên 0,42% và vẫn giảm chung cuộc tới 1,25%. Ngược lại phía giảm rất nhiều mã rơi 2-3% riêng phiên chiều như BID, GVR, SSI, VIB, SHB… Đặc biệt MWG từ sau 2h trở đi xuất hiện áp lực bán tháo dữ dội, giá rơi thẳng xuống mức sàn. Cổ phiếu này buổi sáng mới giảm nhẹ 0,74%. Thanh khoản của MWG buổi chiều cao gấp 2,8 lần phiên sáng.

Rổ VN30 chiều nay tăng thanh khoản 80% so với phiên sáng nhưng mặt bằng cổ phiếu rất kém. VN30-Index đóng cửa giảm 1,25% (phiên sáng tăng 0,08%) với 5 mã xanh và 24 mã đỏ (phiên sáng 14 mã xanh/15 mã đỏ). Đặc biệt có 9 cổ phiếu giảm quá 2% và 9 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Như vậy mức tăng thanh khoản có bóng dáng của bán tháo.

Nhóm trụ ngân hàng gây sức ép mạnh mẽ lên VN-Index.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng tệ hơn không nhiều với 79 mã tăng/258 mã giảm (phiên sáng là 96 mã tăng/199 mã giảm), nhưng chỉ riêng số giảm quá 2% đã lên tới 133 mã (phiên sáng là 64 mã). 19 cổ phiếu giảm kịch biên độ (phiên sáng 5 mã), trong đó loạt cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng là CII, VND, MWG, GEX, VCI.

Ngoài ra không ít cổ phiếu giảm cực mạnh cũng nằm trong nhóm thanh khoản trăm tỷ là VIX giảm 5,62%, SSI giảm 3,51%, DIG giảm 5,92%, BID giảm 3,61%, VSC giảm 5,58%, KDH giảm 5,75%. Chỉ tính riêng thanh khoản của nhóm giảm quá 2% đã chiếm 45% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở phía tăng, 79 mã ngược dòng chỉ có khoảng chục cổ phiếu là đáng chú ý. PNJ gây bất ngờ lớn với khả năng đi ngược dòng kịch trần lúc thị trường yếu nhất. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 5,04% và chiều nay tăng cao tiếp lên hết biên độ từ khoảng 1h48. Tổng thanh khoản cả ngày của PNJ đạt 330,8 tỷ đồng. LPB tăng 3,05% với 304,5 tỷ đồng cũng là cổ phiếu khỏe dù từ 2h trở đi cũng đã suy yếu dần. PC1 tăng 2,61%, MCH tăng 1,85%, PHR tăng 3,26%, NAF tăng 4,17%, HVN tăng 1,42% là các cổ phiếu khớp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Để mất 17,1 điểm hôm nay VN-Index lại rơi xuống mức 1669,01 điểm. Hôm nay là lần thứ hai chỉ số cố gắng vượt trở lại lên trên ngưỡng 1700 điểm không thành công. Mức cao nhất trong ngày VN-Index đạt được là 1700,69 điểm và mức cao nhất phiên thứ Năm tuần trước là 1703,48 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục giảm xuống thấp hơn đáy tuần trước, rủi ro tìm về quanh mốc 1600 điểm trở nên khả thi.