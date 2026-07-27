Blog chứng khoán: Kiên nhẫn đợi

VNI đóng cửa giảm 1,01% còn 1669,01 điểm. Kết quả này đã là khá “may mắn” khi VIC, VHM còn được kéo xanh. Nếu hai trụ này cũng tham gia ép điểm số thì VNI đã bốc hơi khủng khiếp hơn nữa.
Trước 2h chiều, thị trường có điều chỉnh nhưng cũng không đến nổi “thảm” như vậy, VNI vẫn tăng 0,01%, đến khoảng 2h15 mới giảm 0,25%. Như vậy đợt ép điểm số này diễn ra rất ngắn, nhưng ảnh hưởng tâm lý rất lớn.
Nhìn từ 2 phiên khá tích cực cuối tuần trước, thanh khoản đã giảm ở phiên cuối tuần trước cho thấy áp lực bán thực sự giảm xuống. Đến hôm nay phần lớn thời gian thanh khoản cũng rất thấp dù sắc đỏ áp đảo. Duy có 15 phút cuối đợt liên tục và ATC đã đẩy thanh khoản lên.
Chưa rõ lượng cổ phiếu bán ra thời gian ngắn như vậy có đến từ hoạt động giải chấp hay không, nhưng chấp nhận hạ giá sâu thì chắc chắn là có nhu cầu thoát ra. Trong bối cảnh dòng tiền đỡ quá cạn, chờ giá quá sâu thì biên độ mở rộng là đương nhiên. Khoảng 36% cổ phiếu trong VNI (có giao dịch) giảm từ 2% trở lên, với 19 mã giảm sàn là một tổn thất rất nặng và diện khá rộng.
Dù vậy thời giảm sâu nhất là khá ngắn nên vẫn có thể đây chỉ là hoạt động “ép cung”. Hai phiên cuối tuần trước chưa đảm bảo thị trường đã thực sự “cạn cung” thì phiên hôm nay cũng không có gì bất thường. Ngay cả với kịch bản đẹp nhất là thị trường chạm đáy thì những nhịp rung cường độ cao vẫn sẽ xuất hiện nhiều. Nếu dòng tiền không đủ tốt, áp lực bán còn lớn, nhịp tạm nghỉ này sẽ kết thúc bằng một nhịp giảm sâu hơn nữa.
Vì vậy lúc này không nên mừng vui với biến động của một ngày. Xu hướng điều chỉnh kéo dài và mạnh như hiện tại cần thời gian mới cân bằng được. Bất kỳ phiên dừng lại hay phục hồi nào đều chưa thể thuyết phục được số đông. Vì vậy thị trường cần nhiều tín hiệu xác nhận hơn mà hành động rung lắc, ép điểm số, ép giá là một cách để biết.
Thị trường phái sinh tiếp tục là kênh kiếm lời tốt trong xu hướng giảm và basis vẫn đang có lợi cho Short. Tâm lý dò đáy trên thị trường cơ sở phản ánh lên thị trường phái sinh khi mỗi nhịp giảm intraday của VN30 lại kéo dãn basis, thay vì chứng kiến F1 điều tương xứng. VN30 trên khung thời gian ngày đang cho thấy quán tính giảm mạnh hơn VNI nhiều, các yếu tố kỹ thuật cũng tiêu cực hơn. Khả năng rất cao VN30 sẽ về đáy tháng 3 trước VNI.
Yếu tố thanh khoản trên thị trường cơ sở vẫn đang cho thấy dòng tiền chờ đợi một cách kiên nhẫn. Suốt từ đầu năm đến nay kiếm ăn rất khó, xác suất trả lại thị trường cả vốn lẫn lời là cao. Nếu thị trường còn một cơ hội nào đó cho nhà đầu tư “sửa sai” thì “mâm bát” phải sửa soạn thật tốt. Cho tới khi các tay chơi lớn “chia bài” xong thì cá nhân mới mon men vào kiếm ăn được.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1806.5. Cản gần nhất ngày mai là 1815; 1824; 1836; 1850; 1864; 1880. Hỗ trợ 1804; 1790; 1774; 1760; 1745.
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