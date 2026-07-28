“Cá mập” Pyn Elite: “Chúng tôi rất thất vọng vì đợt suy giảm vừa qua của chứng khoán Việt Nam”

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong cả năm 2026 và lấy làm thất vọng trước đợt suy giảm của thị trường chứng khoán vừa qua", ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite vừa có thư gửi nhà đầu tư trong đó nhấn mạnh: "Chúng tôi rất thất vọng vì đợt suy giảm vừa qua của thị trường chứng khoán".

Ông Petri nói rằng: Hi vọng nhiều người trong chúng ta đã dành thời gian cho kỳ nghỉ và không phải theo dõi sát diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 7.

Diễn biến suy yếu của thị trường chứng khoán là điều khá bất ngờ, nếu xét đến mức tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1 cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tháng 1–6.

Cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều đã bán ra cổ phiếu Việt Nam, và sự sụt giảm của giá cổ phiếu đã tạo ra kỳ vọng rằng thị trường có thể tiếp tục đi xuống. Điều này cũng thể hiện qua các đợt bán mạnh diễn ra khá thường xuyên trong các phiên giao dịch của tháng 7.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong cả năm 2026 và lấy làm thất vọng trước đợt suy giảm của thị trường chứng khoán vừa qua", ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund, có một số nguyên nhân dẫn đến làn sóng bán cổ phiếu có thể xuất phát từ việc Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư, nhu cầu tín dụng tăng cao và hệ quả là lãi suất tăng lên, qua đó thu hút thêm dòng tiền của nhà đầu tư vào tiền gửi ngân hàng.

Việc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn cũng có thể làm gia tăng sự bất định đối với kỳ vọng lạm phát và lãi suất.

Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu giảm trong khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng đã khiến cổ phiếu niêm yết trở nên hấp dẫn hơn về mặt định giá. Chẳng hạn, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) – một doanh nghiệp bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh – vốn được giao dịch ở mức P/E khoảng 20–25 lần trong các năm trước, nay đã giảm xuống dưới mức P/E 10 lần.

Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến cuối tháng 5/2026, tổng tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng đạt hơn 10.82 triệu tỷ đồng, tăng 4.76% so với cuối năm trước. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng phương tiện thanh toán toàn nền kinh tế đạt gần 19.98 triệu tỷ đồng, tăng 2.73% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt gần 6.17 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 0.2%. Chiều ngược lại, tổng tiền gửi của dân cư đạt hơn 10.82 triệu tỷ đồng, tăng 4.76%, tiếp tục lập đỉnh mới.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index liên tiếp có những đợt giải chấp chéo diễn ra trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh, nhiều cổ phiếu rơi về vùng đáy của năm Covid-19 nhưng thiếu vắng dòng tiền bắt đáy để kích hoạt lại một làn sóng hồi phục.

"Sự lệch pha giữa thanh khoản và điểm số là chỉ báo sớm về rủi ro hệ thống đang gia tăng. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, khi “nhiên liệu” thanh khoản không còn dồi dào, khả năng hấp thụ các áp lực bán tháo sẽ trở nên cực kỳ hạn chế .

Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá", Chứng khoán MBS nhấn mạnh.

Về kết quả kinh doanh quý 2, theo dữ liệu mới nhất của FiinTrade, tính đến ngày 27/7/2026, đã có 574/1.638 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 31,8% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý II/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 23,5% so với cùng kỳ, tiếp tục giảm tốc và là mức tăng thấp nhất trong bốn quý gần đây.

Nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 35,2% so với cùng kỳ trong quý II/2026. Trong đó, Dầu khí, Điện (đặc biệt là Nhiệt điện) và Dược phẩm tiếp tục là ba nhóm ngành ghi nhận kết quả tích cực nhất trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.