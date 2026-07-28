Đà tăng mạnh thêm, dòng tiền chấp nhận nâng giá

Diễn biến khởi sắc từ nửa sau phiên sáng nay vẫn được tận dụng tốt trong buổi chiều. Bên mua bắt đầu nâng giá mạnh tay hơn nhưng thanh khoản chiều nay lại giảm gần 9%, cho thấy có hiệu ứng rút lệnh bán. Đây là phiên chiều hiếm hoi có giá tăng nhưng thanh khoản lại giảm.

VN-Index và các đường MA10 ngày, MA20 ngày.

VN-Index đóng cửa tăng 0,7% tương đường +11,61 điểm. So với buổi sáng mức tăng này là không nhiều (+0,26%/+4,39 điểm). Tuy nhiên độ rộng và mặt bằng giá thì tốt hơn hẳn. Cụ thể, sàn HoSE đóng cửa với 195 mã tăng và 128 mã giảm trong khi phiên sáng mới có 139 mã tăng/165 mã giảm. Trong số xanh, có 122 mã tăng vượt 1%, buổi sáng mới có 81 mã.

Như vậy cả số lượng cổ phiếu đảo chiều thành công lẫn số lượng tăng vượt trội đều có sự thay đổi tích cực. Hai số liệu này thực chất hơn nhiều so với mức tăng vài điểm của chỉ số, điều vốn có thể đạt được dễ dàng bằng cách kéo trụ. Ngoài ra, giá trị khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều chỉ đạt gần 6.504 tỷ đồng, giảm 9% so với buổi sáng và ở mức thấp nhất 18 phiên. Để đạt được kết quả giá tăng lên cao hơn mà thanh khoản thấp đi thì chỉ có thể là do bên bán điều chỉnh giá đặt lệnh.

VN-Index tăng ít chiều nay có nguyên nhân là sự “trì trệ” của các trụ. VIC chỉ nhích lên thêm 0,14% so với mức chốt buổi sáng, tức là một bước giá. VHM nhích lên thêm 0,53%, tăng 0,69% lúc đóng cửa. VCB đứng im, chốt phiên tăng 0,19%. BID thậm chí tụt lùi 0,14%, còn tăng 1,15%. GAS cũng lùi 0,15% so với phiên sáng, còn tăng 0,15% cuối ngày….

Thống kê rổ VN30 có 18 cổ phiếu tăng giá chiều nay so với mức chốt buổi sáng, trong khi 9 mã tụt giá. Những cổ phiếu tăng tốt nhất lại không phải là trụ. Ví dụ MSN tăng thêm 2,34%, đóng cửa trên tham chiếu 2,82%. VPL phục hồi 3,04%, đảo chiều thành tăng 0,68%. SSI tăng thêm 1,1%, tổng cộng +4,55%. VNM, VPB, MBB, VIB cũng tăng chiều này thêm hơn 1%.

VN30-Index được hưởng lợi nhiều hơn từ các cổ phiếu tầm trung, đóng cửa tăng 0,99% với 21 mã xanh và 7 mã đỏ. 12 mã trong số xanh tăng hơn 1% (phiên sáng 8 mã). Thanh khoản rổ này cũng giảm 5,5% so với phiên sáng, xác nhận có cung suy yếu.

Nhóm cổ phiếu trụ chưa mạnh rõ rệt khiến VN-Index tăng ít.

Với phần còn lại của thị trường, mặt bằng giá được nâng lên một cách rõ rệt so với phiên sáng, biểu hiện ở độ rộng tổng thể cũng như số lượng cổ phiếu tăng trên 1% giá trị. Thanh khoản cũng thể hiện sức mạnh chủ động ở nhóm hàng đầu: 21 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt trăm tỷ đồng trong nhóm 122 mã tăng mạnh nhất (phiên sáng mới có 10 mã).

Blue-chips dĩ nhiên xuất hiện khá nhiều với các đại diện xuất sắc như SSI tăng 4,55% với 688,8 tỷ đồng; HPG tăng 3,19% với 603,1 tỷ; MWG tăng 3% với 448,5 tỷ; MBB tăng 2,31% với 377,5 tỷ; MSN tăng 2,82% với 362 tỷ….

Nhóm tầm trung có VIX tăng 4,68%, VCI tăng 6,78%, VND tăng 6,84%, GEX tăng 2,96%, PDR tăng 3,14%, VSC tăng 2,36%, DIG tăng 2,79%, DXG tăng 2,81%, CII tăng 2,77%. Các mã này đều giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thanh khoản.

Nhóm giảm giá cũng đã cải thiện đáng kể về số lượng cũng như hiếm có cổ phiếu nào thanh khoản đáng chú ý. Trong 128 mã còn đỏ, 56 mã giảm quá 1% (phiên sáng 84 mã) nhưng chỉ 12 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Giao dịch lớn nhất là VJC với 121,1 tỷ đồng, giá giảm 2,06% và cũng là blue-chips duy nhất. PHR giảm 3,51%, FRT giảm 1,02%, PC1 giảm 1,15%, TCM giảm 1,18%, NT2 giảm 2,84%... là các cổ phiếu có thanh khoản cao hơn số còn lại.

Giao dịch của khối ngoại chiều nay có đột biến từ thỏa thuận bán ròng 2.943 tỷ đồng ở VHM, khiến vị thế ròng đảo chiều thành -2.412,8 tỷ. Như vậy thực chất khối này vẫn mua ròng hơn 530 tỷ đồng ở các cổ phiếu khác trong buổi chiều. Những mã được mua tốt nhất là HPG +241,5 tỷ, PNJ +172,9 tỷ, VNM +130,6 tỷ, MSN +93,4 tỷ, SHB +91,6 tỷ, MCH +77,1 tỷ, KDH +50,5 tỷ.