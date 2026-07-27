Thị trường giảm mạnh, sự kiên trì sẽ tạo ra những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai?

Giai đoạn chuyển giao cấu trúc chính sách luôn tạo ra những vùng giá “vô lý” nhất, và đó chính là nơi những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai được hình thành. Sự kiên trì với chiến lược tích lũy giá trị lúc này chính là chìa khóa của thành công...

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Trong tuần qua, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới với hơn 60 đối tác, trong khi chiến sự Mỹ - Iran leo thang và gây gián đoạn các tuyến hàng hải chủ chốt.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư toàn cầu trong tuần tới là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng thị trường đang đặt cược khả năng 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME).

Ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ lãi suất ở mức 2,25% sau khi tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng trước. Thị trường dự báo cơ quan này có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm sang tuần thứ tư liên tiếp, khiến tháng 7 đang có mức giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Đây không đơn thuần là một đợt bán tháo mà còn là sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu dòng vốn. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.686,11 điểm, giảm 101,34 điểm (-5,67%) khi nhiều nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán tháo.

Nhận định về triển vọng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng mặc dù các chỉ số vĩ mô rất khả quan, nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những nghịch lý cơ cấu có thể đe dọa sự ổn định dài hạn nếu không được xử lý kịp thời.

Để giải quyết các “nút thắt” trên, hệ thống chính trị đã có những phản ứng quyết liệt nhằm thể chế hóa các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn vĩ mô. Dự kiến vào đầu tháng 8/2026, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ là trọng tâm điều hành thể chế. Nội dung nghị sự tập trung vào các vấn đề cấp bách như xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, bao gồm các đạo luật nền tảng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhằm khai thông nguồn lực đất đai và bất động sản.

Với nền tảng vĩ mô 6 tháng đầu năm 2026 vừa được công bố khá tích cực, những lo ngại của thị trường về lạm phát cũng được giải tỏa. Thậm chí, nhiều khả năng lạm phát đã có dấu hiệu tạo đỉnh. Đây sẽ là điều kiện cần để Chính phủ tự tin kích hoạt một sự xoay trục chính sách với cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy.

Trong ngắn hạn, nền kinh tế đang tồn tại mâu thuẫn tạm thời giữa khát vọng tăng trưởng đột phá và hạn chế thực tế về nguồn lực tài chính nội địa. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống thắt chặt, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì lãi suất huy động ở mức cao để giữ chân dòng tiền, từ đó thiết lập mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ cho toàn bộ nền kinh tế.

Việc Mỹ áp dụng mức thuế 12,5% cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt với rào cản thuế quan nghiêm khắc hơn so với nhóm chịu mức thuế 10%, vốn bao gồm nhiều nước láng giềng Đông Nam Á, làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Mỹ so với các đối tác này.

Trong khi Việt Nam nằm trong nhóm 38 quốc gia chịu mức thuế 12,5%, một loạt quốc gia khác, bao gồm nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực và trên thế giới, chỉ phải chịu mức thuế 10%. Các quốc gia hưởng mức thuế thấp hơn này bao gồm Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Mexico, Argentina và cả các nước phát triển như Anh, Canada.

Ngay cả đối với các đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Thụy Sĩ, tổng mức thuế mới, sau khi cộng với thuế tối huệ quốc (MFN), cũng chỉ dao động ở mức 10% hoặc 12,5%. Điều này có nghĩa là gánh nặng thuế của Việt Nam hiện đang ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn so với các nền kinh tế có trình độ phát triển và giá trị hàng hóa cao hơn rất nhiều.

Tuy vậy, phản ứng của thị trường lần này tỏ ra khá “thờ ơ”. Thậm chí, nhóm cổ phiếu liên quan đến thuế quan như bất động sản khu công nghiệp, dệt may, thủy sản và cảng biển vẫn có cổ phiếu tăng điểm. Khác với lần áp thuế gây sốc năm ngoái, có thể lần này thị trường đang tập trung vào các yếu tố lạm phát, giá dầu, lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước cũng như động thái của Fed.

Chỉ số VN-Index đã giảm khá mạnh, hơn 100 điểm, trên diện rộng sau các phiên bán tháo đầu tuần. Đà giảm đã có dấu hiệu chững lại khi chỉ số bị ép về vùng 1.650–1.660 điểm. Hiện các chỉ báo kỹ thuật đang ở trạng thái bất lợi trong ngắn hạn, do vậy dòng tiền sẽ khá thận trọng và thanh khoản thị trường nhiều khả năng vẫn ở mức thấp.

Về trung hạn, xu hướng dao động trong biên độ 200 điểm của VN-Index vẫn chưa bị phá vỡ trong vòng 1 năm qua, chừng nào vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm chưa bị xuyên thủng. Giai đoạn này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Vùng hỗ trợ 1.600–1.650 điểm là mốc quan trọng để xác định khả năng tạo đáy của thị trường.

Trong kịch bản cơ sở, nếu mức đáy trong tuần vừa qua, 1.658 điểm, vẫn được giữ vững, nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường tạo vùng cân bằng sau nhịp giảm 4 tuần liên tiếp. Ngược lại, nếu mức đáy này bị xuyên thủng, nguy cơ thị trường sẽ về các ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn như 1.600 điểm.

"Giai đoạn chuyển giao cấu trúc chính sách luôn tạo ra những vùng giá “vô lý” nhất, và đó chính là nơi những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai được hình thành. Sự kiên trì với chiến lược tích lũy giá trị lúc này chính là chìa khóa của thành công", MBS nhấn mạnh.