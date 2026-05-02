Vì sao thế giới khó “cai” nhiên liệu hóa thạch?

Dù hơn 190 quốc gia đã nhất trí tại COP28 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch nhưng thực tế cho thấy tiến trình này đang diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những ràng buộc về kinh tế, lợi ích chính trị, sức ép từ các nhóm vận động hành lang và bài toán tài chính toàn cầu đang khiến mục tiêu “chia tay dầu mỏ” trở nên đầy thách thức...
Cam kết chuyển đổi khỏi nhiên liệu
hóa thạch được thông qua tại Hội nghị COP28 năm 2023 từng được xem là bước
ngoặt lịch sử trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nhiều chuyên gia khi đó
nhận định đây có thể là “khởi đầu cho hồi kết của kỷ nguyên dầu mỏ”.
Vậy nhưng sau hơn hai năm, tiến triển thực tế vẫn rất hạn chế, bất chấp sự đồng thuận gần
như tuyệt đối trong giới khoa học rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là có thật
và chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.
KINH TẾ VÀ PHỤ THUỘC NĂNG LƯỢNG: RÀO
CẢN LỚN NHẤT
Những diễn biến địa chính trị gần
đây, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, càng cho thấy mức độ phụ thuộc sâu
sắc của nền kinh tế toàn cầu vào dầu mỏ. Việc eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển
năng lượng huyết mạch - bị gián đoạn đã tạo ra hiệu ứng “bóp nghẹt” đối với
nguồn cung năng lượng và thương mại toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, một số ý kiến cho
rằng chính những cú sốc địa chính trị này càng làm nổi bật sự cần thiết phải
giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, nghịch lý là các xu hướng
thực tế lại cho thấy thế giới vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chuyển đổi nhanh
chóng.
Chính sách năng lượng của Mỹ là một ví dụ điển hình, với khẩu hiệu
“khoan đi, cứ khoan đi” tiếp tục thúc đẩy khai thác dầu khí và phản ánh rõ sự
giằng co giữa mục tiêu khí hậu và lợi ích năng lượng truyền thống.
Một trong những nguyên nhân cốt lõi
khiến việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch trở nên khó khăn chính là yếu tố kinh tế.
Giá dầu không chỉ ảnh hưởng đến chi phí năng lượng mà còn tác động trực tiếp
đến thị trường tài chính, nơi hàng loạt tài sản gắn chặt với ngành công nghiệp
hydrocarbon.
Đối với nhiều quốc gia Trung Đông
như Iraq, Kuwait hay Saudi Arabia, dầu mỏ không chỉ là nguồn thu chính mà còn
là nền tảng của toàn bộ nền kinh tế. Ngay cả những quốc gia có cơ cấu kinh tế
đa dạng hơn như Brazil, việc cắt giảm xuất khẩu dầu thô cũng có thể kéo theo
suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Theo ông Angelo, ngay cả những nền
kinh tế không hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ vẫn chịu tác động lớn nếu nguồn
thu từ xuất khẩu năng lượng bị cắt giảm đột ngột. Điều này cho thấy quá trình
chuyển đổi năng lượng không đơn thuần là vấn đề công nghệ hay môi trường, mà là
một cuộc tái cấu trúc kinh tế quy mô lớn với những hệ lụy sâu rộng.
Ý CHÍ CHÍNH TRỊ VÀ QUYỀN LỰC VẬN
ĐỘNG HÀNH LANG
Bên cạnh yếu tố kinh tế, “ý chí
chính trị” được xem là một trong những biến số mang tính quyết định đối với
tiến trình chuyển đổi năng lượng. Về mặt lý thuyết, nhiều quốc gia phát triển
như Mỹ, Canada hay Australia đều sở hữu tiềm lực đủ mạnh để thúc đẩy chuyển đổi
xanh.
“Tôi cho rằng với các quốc gia này,
vấn đề chủ yếu nằm ở ý chí chính trị,” ông Bill Hare, Giám đốc tổ chức nghiên
cứu Climate Analytics, nhận định.
Tuy nhiên, trên thực tế, các quyết
định chính sách thường bị chi phối bởi lợi ích kinh tế ngắn hạn, áp lực từ cử
tri và những tính toán chính trị nội bộ. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn
nhiều bất ổn, ưu tiên tăng trưởng và đảm bảo an ninh năng lượng trước mắt
thường được đặt cao hơn so với các mục tiêu khí hậu dài hạn.
Sự trở lại của các xu hướng chính
trị thiên về khai thác tài nguyên và phục hồi các ngành công nghiệp truyền
thống đã khiến nhiều cam kết khí hậu bị chững lại.
Song song đó, ngành dầu khí vẫn là
một trong những lực lượng vận động hành lang mạnh nhất thế giới. “Trong 30 năm
qua, họ đã cố gắng kéo dài thời gian để trì hoãn các thay đổi,” ông Angelo nhấn
mạnh.
Với nguồn lực tài chính lớn và mạng
lưới ảnh hưởng rộng khắp, các tập đoàn năng lượng đã và đang tác động mạnh mẽ
tới quá trình hoạch định chính sách, không chỉ ở cấp quốc gia mà còn tại các
diễn đàn quốc tế. Điều này khiến tiến trình chuyển đổi năng lượng thường chậm
hơn đáng kể so với các cam kết được đưa ra.
BÀI TOÁN TÀI CHÍNH VÀ TÍN HIỆU TÍCH
CỰC TỪ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Một thách thức lớn khác là câu hỏi:
ai sẽ trả chi phí cho quá trình chuyển đổi? Việc rời bỏ nhiên liệu hóa thạch
đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, không chỉ cho các quốc gia sản xuất dầu mà cả những
nước phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
“Để bắt đầu quá trình này, cần có sự
sẵn sàng từ các nền kinh tế lớn trong việc xây dựng một hệ thống tài chính quốc
tế hỗ trợ chuyển đổi,” ông Bill Hare nhấn mạnh.
Tuy nhiên, đến nay, sự đồng thuận về
chia sẻ chi phí vẫn còn hạn chế, khiến nhiều quốc gia đang phát triển gặp khó
khăn trong việc thực hiện các cam kết khí hậu.
Dù vậy, những tín hiệu tích cực đã
bắt đầu xuất hiện. Năng lượng tái tạo đã chiếm gần một nửa công suất điện toàn
cầu vào năm 2025 - mức cao kỷ lục. Trung Quốc nổi lên như một trong những quốc
gia dẫn đầu về phát triển điện gió và điện mặt trời, trong khi Pakistan cũng
chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của năng lượng mặt trời.
Tại Mỹ và Australia, việc mở rộng
năng lượng tái tạo đã góp phần giảm chi phí điện năng ở một số khu vực, cho
thấy tiềm năng kinh tế rõ ràng của quá trình chuyển đổi.
Việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch là
một hành trình dài và phức tạp, nơi các lợi ích kinh tế, địa chính trị và quyền
lực thị trường vẫn đang níu kéo tiến trình chuyển đổi. Cam kết toàn cầu đã có,
nhưng để trở thành hiện thực, thế giới cần nhiều hơn là tuyên bố - đó là quyết
tâm chính trị và nguồn lực tài chính đủ lớn. Khi năng lượng tái tạo ngày càng
chứng minh hiệu quả, thách thức lớn nhất không còn nằm ở công nghệ, mà ở tốc độ
hành động của các quốc gia.
Phải đảo ngược xu thế phát thải khí thải nhiều hơn từ năng lượng hóa thạch để tạo ra một USD
13:31, 17/07/2024
Khoảng 60 quốc gia nhóm họp để bàn lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch
14:49, 28/04/2026
Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa "bão" an ninh năng lượng
Sự bùng nổ của công nghệ điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi hạ tầng dữ liệu mở rộng và sự hình thành các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Điều này dẫn đến yêu cầu mới về năng lượng điện tiêu thụ và làm mát cho các trung tâm dữ liệu. Năng lượng đang trở thành yếu tố quan trọng nhất cho phát triển các trung tâm dữ liệu hiện nay...
Trung Quốc tăng tốc chống sa mạc hóa, lan tỏa mô hình ra toàn cầu
Những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đang giúp Trung Quốc không chỉ đảo ngược xu hướng sa mạc hóa trong nước mà còn từng bước trở thành hình mẫu toàn cầu, với các giải pháp kết hợp giữa công nghệ, sinh thái và phát triển kinh tế…
Đón cơ hội từ thị trường carbon
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ xây dựng khung pháp lý sang triển khai thực tế thị trường carbon. Phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon, tham gia thị trường carbon đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt.
EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo
Trước các cú sốc nguồn cung và áp lực địa chính trị, Liên minh châu Âu (EU) đang tái cấu trúc chiến lược năng lượng theo hướng đa trụ cột, trong đó điện hạt nhân được khôi phục vai trò song hành với năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo an ninh, chi phí và mục tiêu giảm phát thải…
Kiểm soát khí thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo năng lượng trong cao điểm mùa khô
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các nhà máy nhiệt điện rà soát toàn diện hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm không làm gián đoạn huy động điện trong cao điểm mùa khô...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: