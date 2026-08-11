Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có ý kiến chỉ đạo đánh giá đúng, thực chất về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả rà soát phải chỉ rõ và đề xuất phương án giải quyết những “điểm nghẽn” của quy định pháp luật...

Các bộ ngành, địa phương cần khẩn trương, chủ động nghiên cứu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: VGP.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 7889/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chỉ đạo này nhằm mục tiêu giải quyết các “điểm nghẽn” và thiết lập một khung pháp lý hoàn thiện, được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 629/BC-BTP ngày 30/7/2026 về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có ý kiến chỉ đạo đánh giá đúng, thực chất về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và kết quả rà soát thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đặc biệt, kết quả rà soát phải chỉ rõ và đề xuất phương án giải quyết những “điểm nghẽn” của quy định pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Mục tiêu đặt ra là khơi thông nguồn lực, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, thiết lập khung pháp lý hoàn thiện cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với định hướng hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương cần khẩn trương, chủ động nghiên cứu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát trên cơ sở ý kiến đánh giá, thẩm định của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) và các Bộ, cơ quan khác.

Trong quá trình hoàn thiện kết quả rà soát, cần chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị từ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, nhất là người dân, doanh nghiệp và các chủ thể thi hành pháp luật.

Việc lấy ý kiến nhằm đánh giá đúng, thực chất về các mâu thuẫn, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan phụ trách.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, nhất quán việc ứng dụng công nghệ số, AI để hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Còn Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi tình hình lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ tổng rà soát của các bộ, ngành, địa phương. Kịp thời hướng dẫn, xử lý vướng mắc, đảm bảo nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện.

Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai hiệu quả việc thẩm định các Báo cáo tình hình, báo cáo sơ bộ kết quả tổng rà soát.