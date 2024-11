Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác chống hàng giả thương hiệu Hàn Quốc

Ngày 7/11/2024, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Cơ quan bảo vệ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KOIPA) tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nhận diện hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ góc nhìn doanh nghiệp Hàn Quốc 2024".

Theo ông Jeong In - Sik, Cục trưởng Cục Bảo vệ Sở hữu trí tuệ và Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử với Hàn Quốc. Các điểm tương đồng này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Điều đó thể hiện ở việc, Việt Nam là đối tác quan trọng và lớn thứ 3 của Hàn Quốc.

Việt Nam là đất nước trẻ, năng động với tốc độ tăng trưởng nhanh. Do ảnh hưởng từ việc mở cửa giao lưu cũng như tốc độ phát triển nhanh chóng từ các giao dịch trực tuyến, trên thị trường Việt Nam hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm hàng giả thương hiệu của Hàn Quốc.

Việc sử dụng hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng như sự an toàn của người tiêu dùng Việt Nam do sử dụng những sản phẩm chưa được kiểm chứng. Đây không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà còn là vấn đề của cả chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tính đến năm 2021, số lượng bán hàng giả, vi phạm nhãn hiệu của các công ty Hàn Quốc lên tới 9,7 tỷ đô, chiếm 1,5% giá trị xuất khẩu.

Theo ông Jeong In – Sik, để giải quyết triệt để vấn đề này cần có sự hợp tác giữa các quốc gia. Điều này giúp ngăn chặn thiệt hại lan rộng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc do hàng giả gây ra, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Chung quan điểm với đại diện Cục Bảo vệ sở hữu trí tuệ và Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường, khẳng định: "Những năm qua quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc rất phát triển mạnh mẽ. Chưa bao giờ các sản phẩm của Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam nhiều và được ưa chuộng như hiện nay".

Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, ông Trần Hữu Linh cho biết đi liền với đó là những gian lận thương mại, đặc biệt là việc xâm phạm nguồn gốc xuất xứ, giả mạo thương hiệu của Hàn Quốc diễn ra càng ngày càng nhiều.

Trong những năm qua, Tổng cục quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tại Việt Nam tiến hành kiểm tra, xử phạt nhiều đối tượng kinh doanh sản phẩm giả mạo của Hàn Quốc.

Sáng kiến của cơ quan chức năng Hàn Quốc trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam như Tổng cục quản lý thị trường để tổ chức hội nghị nhằm giúp các lực lượng thực thi pháp luật trang bị kiến thức trong việc sớm nhận diện hàng thật hàng giả khi các đối tượng trà trộn đưa vào lưu thông trên thị trường.

Việc phòng ngừa, phát hiện sớm những vi phạm, giả mạo xuất xứ từ Hàn Quốc thông qua các hội nghị, hội thảo là rất cần thiết đối với các lực lượng chức năng, nhất là trong bối cảnh việc mua sắm online trở nên phổ biến. Bởi bên cạnh mặt tích cực, ông Linh nhấn mạnh đây cũng là những nguy cơ để hàng hóa nói chung cũng như các loại sản phẩm giả mạo xuất xứ Hàn Quốc dễ dàng phân phối tại thị trường Việt Nam.

Vì vậy, Tổng cục quản lý thị trường cam kết trong thời gian tới cùng với các lực lượng chức năng của Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp Hàn Quốc để phát hiện, phòng ngừa sớm và xử lý các vụ việc gian lận hàng hóa của Hàn Quốc.

Song để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, giữ được lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Hàn Quốc, ông Linh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc thường xuyên giữ mối liên lạc, đồng thời cập nhật kịp thời về các sản phẩm của Hàn Quốc để các lực lượng chức năng tại Việt Nam có điều kiện thuận lợi phát hiện sớm các hành vi vi phạm.