Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chính sách, quản trị và phát triển nguồn nhân lực

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga thống nhất tăng cường hợp tác nghiên cứu, tư vấn chính sách, quản trị quốc gia, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tại cuộc làm việc với lãnh đạo Học viện Tổng thống Liên bang Nga. Ảnh: Văn Hiếu -TTXVN

Ngày 8/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, đã làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA, còn gọi là Học viện Tổng thống) cùng ban lãnh đạo Học viện.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm việc với Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Alexey Komissarov cùng Ban lãnh đạo Học viện. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao truyền thống đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách của Học viện Tổng thống, một trong những cơ sở đào tạo lớn của Nga, có vai trò quan trọng trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu, tư vấn chính sách.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trân trọng những đóng góp của Học viện và các cơ sở tiền thân đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, gần 1.000 cán bộ lãnh đạo Việt Nam đã được đào tạo, bồi dưỡng tại đây, trong đó nhiều người đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với trọng tâm thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và chất lượng quản trị quốc gia.

Việt Nam quan tâm đến kinh nghiệm của Nga về quản trị quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị Học viện chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách, huy động chuyên gia và tri thức liên ngành, cũng như các công cụ chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc từ bên ngoài.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm giảng đường mang tên đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Văn Hiếu - TTXVN

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga có nhiều điểm tương đồng về chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác thực chất.

Phía Việt Nam đề xuất hai bên tăng cường nghiên cứu chung về quản trị phát triển, tự chủ chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; chia sẻ báo cáo, phương pháp nghiên cứu, dự báo và xây dựng chiến lược; trao đổi chuyên gia, tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Hai bên cũng xem xét khả năng ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga, hướng tới tổ chức đối thoại chính sách định kỳ, nghiên cứu chung, trao đổi đoàn và chuyên gia.

Giám đốc Học viện Tổng thống Alexey Komissarov khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Học viện trong triển khai các dự án phát triển năng lực cho đội ngũ công chức; đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Ông Alexey Komissarov cho biết việc triển khai các thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 12/2025 đã đạt một số kết quả tích cực. Hai bên đã thực hiện giai đoạn thí điểm dự án đánh giá năng lực quản lý đối với 80 cán bộ, công chức Việt Nam. Phía Nga đánh giá dự án có tiềm năng để tiếp tục phát triển và mở rộng.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, hai bên sẽ tổ chức đào tạo cho 20 cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm chuyển giao công nghệ và phương pháp đánh giá. Học viện Tổng thống cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia dự án tới cán bộ lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam.

Hiện Học viện đang tổ chức chương trình đào tạo kéo dài một tuần cho đoàn 15 cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Nga, đồng thời dự kiến cử đoàn cán bộ nguồn tới Hà Nội trao đổi, thực tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai bên nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, nghiên cứu chính sách, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã thăm giảng đường mang tên “Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Học viện Tổng thống ở Moskva.