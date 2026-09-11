Việt Nam - Pháp đưa khoa học công nghệ thành trụ cột mới, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị

Việt Nam và Pháp nhất trí đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị theo hướng “Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Chiều 10/9 (giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tại hội đàm, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2025, Tổng thống Pháp cho rằng chuyến thăm lần này là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, đề ra những định hướng mới nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Emmanuel Macron và Nhà nước Pháp; chúc mừng những thành tựu của Pháp, đồng thời đánh giá cao vai trò, vị thế của Pháp trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc Việt Nam coi trọng và chọn Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

THÚC ĐẨY MÔ HÌNH “CÔNG NGHỆ PHÁP - SẢN XUẤT VIỆT NAM”

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ song phương sau gần hai năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện; nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh và chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tìm kiếm quân nhân và trao đổi kỷ vật chiến tranh.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao.

Hai bên đặc biệt nhất trí thúc đẩy mô hình liên kết chuỗi giá trị theo hướng “Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu”, qua đó đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phía Pháp hoan nghênh việc hai nước ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến thăm lần này, trong đó có các văn kiện thuộc những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tạo động lực mới cho các nhà đầu tư; đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững.

Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương.

Các lĩnh vực trọng tâm gồm hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ; tăng cường chuyển giao, làm chủ công nghệ và hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm triển khai các dự án lớn, dự án mới trong những lĩnh vực khoa học - công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm - Ảnh: TTXVN.

MỞ RỘNG HỢP TÁC GIÁO DỤC, VĂN HÓA VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN

Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm, hiệu quả hơn; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua tổ chức các Tuần, Ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân.

Phía Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, cung cấp thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thúc đẩy hợp tác về y tế, giáo dục - đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn phía Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật Trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá cao hoạt động của Viện Pháp tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh sự phối hợp của Pháp trong tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Việt Nam tại Paris vào tháng 10/2026; đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, công trình cổ tại Việt Nam như cầu Long Biên và các biệt thự Pháp cổ với sự tham gia của các kiến trúc sư Pháp.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký, đặc biệt hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt.

Về y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy vai trò của các Viện Pasteur tại Việt Nam, nâng tầm hợp tác, hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á; đồng thời tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên ngành y Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng, phát triển vững mạnh; phát huy tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao và chia sẻ với những nhận định sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La vừa qua về việc đề cao luật pháp quốc tế và phát huy chủ nghĩa đa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN - EU.

Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.