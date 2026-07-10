Vietcombank: Đồng hành cùng các mục tiêu quốc gia, bồi đắp những động lực tăng trưởng mới

Khép lại 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển bền vững, Vietcombank ghi dấu bằng nâng cao chất lượng tăng trưởng, vai trò ngày càng rõ nét trong đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia và nền tảng mới cho chặng đường tăng tốc trong nửa cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 8 từ phải sang) tặng giấy khen và đ/c Lê Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 9 từ phải sang) trao hoa chúc mừng cho 15 chi nhánh tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Vietcombank.

Ngày 10/7/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại Hà Nội.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Sáu tháng đầu năm 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Vietcombank tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với phát triển kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Vietcombank tiếp tục dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, tài chính xanh, thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics như LNG Quảng Trạch II, Lô B - Ô Môn, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến metro Hà Nội và TP.HCM... Đến hết tháng 5/2026, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tăng gần 8%, chiếm khoảng 34% tổng quy mô tín dụng. Ngoài ra, Vietcombank triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tới 2% so với mặt bằng bình quân chỉ trong nửa đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Vietcombank.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, Vietcombank tiếp tục thúc đẩy xây dựng hạ tầng tài chính số quốc gia thông qua mở rộng kết nối với Cổng Dịch vụ công, triển khai các giải pháp thanh toán cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hàng trăm bệnh viện; đồng thời hoàn thành chuyển đổi hệ thống thanh toán theo mô hình tổ chức mới của các cơ quan hành chính công và thu ngân sách nhà nước.

Ngân hàng cũng mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, phát huy thế mạnh trong phục vụ doanh nghiệp FDI và đồng hành cùng quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, góp phần tăng cường kết nối các dòng vốn và thúc đẩy đầu tư, thương mại.

Cùng với việc đẩy mạnh tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và phát triển tài chính xanh, Vietcombank tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội với cam kết dành gần 400 tỷ đồng cho các chương trình an sinh trong năm 2026, góp phần lan tỏa những giá trị phát triển bền vững đến nhiều địa phương trên cả nước.

MỞ RỘNG DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG TỪ NHỮNG PHÂN KHÚC CHIẾN LƯỢC

Bên cạnh vai trò đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia, chất lượng tăng trưởng tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động Vietcombank 6 tháng đầu năm 2026.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường I đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%. Trên nền tảng tài chính vững chắc, Vietcombank tiếp tục tối ưu cơ cấu tín dụng, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp SME, FDI, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của hoạt động bán buôn với dư nợ tăng trên 16%; dư nợ phân khúc SME cũng tăng 10,4% so với đầu năm. Cùng lợi thế truyền thống về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, Vietcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn vào Việt Nam. Qua đó, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, thị phần đạt 18,6%; doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Ở phân khúc bán lẻ, hệ sinh thái VCB Digibank Hộ kinh doanh, Merchant App, OneQR, VCB Tablet và kết nối với cơ quan Thuế tiếp tục giúp Vietcombank mở rộng tệp khách hàng, đưa số lượng hộ kinh doanh tăng 145% so với năm 2025.

Một dấu ấn khác là Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua Alipay+. Giải pháp này mở rộng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt cho khách hàng Việt Nam khi ra nước ngoài, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kết nối giao thương quốc tế.

Nền tảng tài chính vững chắc tiếp tục là lợi thế cạnh tranh nổi bật của Vietcombank. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,14%. Đáng chú ý, từ tháng 3/2026, Vietcombank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng phương pháp tiêu chuẩn theo Basel III trong quản trị rủi ro, tiệm cận các chuẩn mực quản trị của các ngân hàng quốc tế.

Sau dấu mốc là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đánh giá ở mức ngang bằng trần tín nhiệm quốc gia trong năm 2025, Moody's tiếp tục nâng triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ "Ổn định" lên "Tích cực", tạo đà mở rộng hợp tác và tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ, CỦNG CỐ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, nửa đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược phát triển của Vietcombank khi chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh theo chiều sâu với việc kiện toàn Khối Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Khối Dữ liệu; triển khai đồng bộ các giải pháp AI, tự động hóa quy trình (RPA), nền tảng D-One và mô hình End-to-End... nhằm nâng cao năng suất lao động và tối ưu vận hành. Hệ sinh thái số hiện kết nối hơn 1.700 đối tác, từng bước hình thành lợi thế cạnh tranh dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Đại diện Đảng ủy Chính phủ,đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Chuyên trách trao cờ và tặng hoa cho đại diện 3 Đảng bộ trực thuộc Vietcombank được công nhận đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu giai đoạn 2021-2025, gồm: Đảng bộ Chi nhánh Sở Giao dịch, Chi nhánh Thành Công và Chi nhánh Hưng Yên. Ảnh: Vietcombank.

Những nỗ lực đổi mới tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng quốc tế. Vietcombank giữ vững vị thế ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, là ngân hàng Việt Nam duy nhất thuộc Top 10 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới theo Brand Finance; vươn lên vị trí 890 trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000, đồng thời được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế về ngân hàng số, công nghệ và ngân hàng bán buôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, giữ vững kỷ cương, đổi mới và tinh thần trách nhiệm; chủ động thích ứng với diễn biến của thị trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động.

Trên tinh thần đó, Vietcombank xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, các dự án trọng điểm quốc gia, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

6 tháng đầu năm 2026 không chỉ ghi dấu bằng những kết quả kinh doanh tích cực mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho Vietcombank. Với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chiến lược phát triển gắn với các mục tiêu lớn của đất nước, Vietcombank đang tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trên hành trình phát triển nhanh, bền vững.