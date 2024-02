VinaCapital: Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng 50% trong năm 2024, tiền nội sẽ đổ vào chứng khoán

Mức tăng trưởng cao của xuất khẩu vào tháng 1/2024 là do lấy mốc so sánh thấp khi xuất khẩu của Việt Nam đã giảm vào đầu năm 2023, tương ứng giảm 12% trong quý 1/2023 và đó cũng là thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng tháng 1 ấn tượng dù trùng vào đợt nghỉ Tết và do xuất khẩu sụt giảm trong năm ngoái. Quan trọng hơn, VinaCapital kỳ vọng xuất khẩu sẽ hồi phục và tăng trưởng nhanh trong những tháng tới.

Các đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại trong tháng 1/2024. Điều tương tự cũng diễn ra ở Trung Quốc khi các đơn đặt hàng mới cải thiện đáng kể trong tháng trước dù các đơn đặt hàng tiếp tục giảm nhưng mức độ chậm hơn. VinaCapital kỳ vọng đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng tới nhờ sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc của nền Kinh tế Mỹ được thể hiện qua niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đạt mức cao nhất kể từ sự bùng nổ sau khi mở cửa hậu Covid-19.

Sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu Việt Nam trong tháng 1/2024 là do mức tăng gần 60% so với cùng kỳ trong mảng xuất khẩu máy tính và sản phẩm điện tử. Doanh thu ngành PC toàn cầu đã giảm 20# so với cùng kỳ đầu năm 2023 nhưng đã tăng trưởng trở lại vào cuối năm ngoái một phần do người dùng nâng cấp máy cấu hình cao hơn để xử lý AI.

Doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu cũng tăng trưởng trở lại vào cuối năm 2023, lần đầu tiên trong 2 năm dù sự phục hồi không rõ rệt như ở mảng máy tính vì các sản phẩm mới thiếu các chức năng đủ hấp dẫn để thúc đẩy người dùng nâng cấp. Xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam tăng 16% so với cùng kỳ trong tháng 1/2024 nhờ sự kiện mở bán mẫu điện thoại Samsung S24 mới trong tháng.

Cuối cùng, một lý do khác giúp cho xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh vào tháng 1/2024 là do tháng này có nhiều hơn 25% ngày làm việc so với tháng 1/2023 do Tết Nguyên đán diễn ra vào ngày 21-27 tháng 1/2023, Cách tính đơn giản này cho thấy xuất khẩu thực chất nên tăng 25% vào tháng 1/2024 theo cách tính dựa trên số ngày làm việc nhiều hơn vì vậy tăng trưởng 42% của xuất khẩu trong tháng 1 là ấn tượng kể cả khi tính thời gian Nghỉ Tết.

Ngành sản xuất tăng 19,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2024 vì vậy tăng trưởng xuất khẩu vượt xa tăng trưởng sản xuất. Điều đó có nghĩa rằng hàng tồn kho đã giảm vào tháng trước. Sự kết hợp giảm hàng tồn kho và tăng đơn hàng mới đồng nghĩa với hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh để đáp ứng được nhu cầu tăng cao cho các sản phẩm Made in Viet Nam.

Sự hồi phục kinh tế trên diện rộng từ xuất khẩu, sản xuất và tiêu dùng sẽ thúc đẩy lợi nhuận công ty niêm yết. VinaCapital kỳ vọng lợi nhuận công ty niêm yết hồi phục từ mức giảm 33% trong năm 2023 lên mức tăng 50% trong năm 2024 và lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết sẽ tăng từ mức 6% lên 18%.

VinaCapital kỳ vọng nhà đầu tư trong nước sẽ rót tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều hơn trong quý 1 và cả năm nay vì lãi suất tiền gửi ngân hàng tại Việt Nam đang ở mức thấp nhất. Hồi phục kinh tế trên diện rộng như thảo luận ở trên sẽ thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp - đặc biệt là ngành ngân hàng và các công ty tiêu dùng.

Quan trọng là định giá thị trường đang ở mức hấp dẫn, Vn-Index đang giao dịch ở mức 10x FY24 P/E dưới gần 2 độ lệch chuẩn so với P/E trung bình 5 năm và thấp hơn định giá của các thị trường mới nổi cùng khu vực 25%.

Thêm vào đó, sự phục hồi của ngành bất động sản tại Việt Nam sẽ cần nhiều thời gian hơn vì các biện pháp để giải quyết các vấn đề của thị trường vẫn đang được triển khai. Do đó, thị trường chứng khoán hiện là kênh hấp dẫn nhất để người dân có thể rót tiền giai đoạn tới đây. Tất nhiên, không phải cổ phiếu nào cũng sẽ gặt hái thành công và một vài công ty cũng không có triển vọng tích cực.