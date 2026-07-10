Vinamilk tiếp tục mang về nguồn thu lớn cho SCIC, giá trị đầu tư tăng gần 71 lần sau cổ phần hóa

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến tiếp tục thu về hơn 1.392 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức còn lại năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán VNM), qua đó nâng tổng số cổ tức nhận được từ doanh nghiệp này lên gần 40.000 tỷ đồng kể từ sau cổ phần hóa.

Theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025, SCIC đã thu về 8.131 tỷ đồng cổ tức từ 42 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. Trong đó, Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất với hơn 3.649 tỷ đồng, tương đương gần 45% tổng số cổ tức mà SCIC nhận được trong năm.

Mới đây, Vinamilk công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.850 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/7/2026.





Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk khi nắm giữ 36% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, cơ quan đại diện vốn nhà nước dự kiến sẽ nhận thêm khoảng 1.392 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức sắp tới.

Nếu tính cả khoản cổ tức dự kiến nhận trong tháng 7, tổng số cổ tức mà SCIC thu về từ Vinamilk kể từ sau cổ phần hóa đã tiến sát mốc 40.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, số cổ tức thực nhận từ Vinamilk đạt 4.026 tỷ đồng.

KHOẢN ĐẦU TƯ MANG LẠI GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI CHO VỐN NHÀ NƯỚC

Vinamilk được xem là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất của SCIC trong hơn hai thập kỷ qua.

Tại thời điểm cổ phần hóa năm 2003, giá trị phần vốn nhà nước tại Vinamilk ở mức khoảng 1.500 tỷ đồng. Đến tháng 6/2026, giá trị phần vốn này đã tăng lên 44.095 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2003-2017, SCIC còn thu về khoảng 22.530 tỷ đồng từ các đợt thoái vốn tại Vinamilk. Cộng với gần 40.000 tỷ đồng cổ tức đã và sẽ nhận, tổng giá trị đầu tư và lợi ích kinh tế mà SCIC thu được từ Vinamilk đạt khoảng 106.468 tỷ đồng.

Như vậy, so với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa, khoản đầu tư vào Vinamilk đã mang lại giá trị tăng gần 71 lần, trở thành một điển hình về hiệu quả đầu tư và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

TỪ BA NHÀ MÁY SAU CHIẾN TRANH ĐẾN THƯƠNG HIỆU SỮA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Được thành lập năm 1976 với nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu của người dân, Vinamilk khởi đầu từ ba nhà máy được tiếp quản sau chiến tranh. Sau gần 50 năm phát triển, doanh nghiệp đã vươn lên trở thành thương hiệu thực phẩm hàng đầu Việt Nam.





Hiện Vinamilk sở hữu hệ thống gồm 15 trang trại và 16 nhà máy quy mô lớn, được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại tại Việt Nam, Mỹ, Campuchia và Lào.

Theo Bảng xếp hạng Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, thương hiệu Vinamilk được định giá 2,6 tỷ USD, giữ vị trí thứ hai trong số các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ tư liên tiếp, đồng thời là thương hiệu thực phẩm giá trị nhất Việt Nam suốt 12 năm liền.

Đáng chú ý, Vinamilk tiếp tục duy trì xếp hạng AAA+, mức cao nhất trong thang đo sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI) của Brand Finance.

Trên phạm vi toàn cầu, doanh nghiệp được Brand Finance đánh giá là một trong những thương hiệu có tiềm năng tăng trưởng hàng đầu thế giới và nằm trong Top 10 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất toàn cầu. Xét về doanh thu, Vinamilk đứng thứ 36 trong ngành sữa thế giới theo đánh giá của Plimsoll Publishing Ltd và có mặt trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

KẾT QUẢ KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG QUÝ ĐẦU NĂM

Đà tăng trưởng của Vinamilk tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu tại thị trường trong nước đạt 12.080 tỷ đồng, tăng 20,4%; doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 4.069 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 2.458 tỷ đồng, tăng gần 55% so với quý 1/2025, phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và tối ưu hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Vinamilk không chỉ là doanh nghiệp đầu ngành sữa Việt Nam mà còn là một trong những khoản đầu tư mang lại giá trị lớn nhất cho vốn nhà nước trong giai đoạn hậu cổ phần hóa.