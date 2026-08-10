6 tháng, VNX báo lãi sau thuế tăng 38% so với cùng kỳ

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026.

VNX là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - trụ sở chính đặt tại số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội.

Theo đó, VNX ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.427 tỷ đồng, tăng 34% so với nửa đầu năm trước (1.808,8 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu từ dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp xấp xỉ 2.270 tỷ đồng, chiếm hơn 93% trong cơ cấu doanh thu; tiếp theo là 65 tỷ từ cung cấp dịch vụ, 33,7 tỷ từ dịch vụ khác, 27 tỷ từ hoạt động nghiệp vụ, gần 15,6 tỷ từ dịch vụ niêm yết chứng khoán; 10 tỷ từ phí đấu thầu, đấu giá và ít nhất là 810 triệu đồng từ dịch vụ thiết bị đầu cuối...

Đáng chú ý, VNX không ghi nhận chi phí đi vay, chi phí bán hàng. Do đó, VNX báo lãi sau thuế gần 1.420 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ (gần 1.028 tỷ đồng).

VNX là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - trụ sở chính đặt tại số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội. Có vốn điều lệ thực góp là 3.000 tỷ đồng. Tổng nhân sự đến ngày 30/6/2026 là 571 người.

Sở Giao dịch có hai công ty con được hợp nhất tại báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2026 gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

Năm 2026, VNX đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 5.620 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 2.987 tỷ đồng. Như vậy, VNX đã đạt 43% kế hoạch doanh thu và gần 48% lợi nhuận.

Theo báo cáo chiến lược thị trường của SSI Reasearch, thị trường khép lại tháng 6 với diễn biến gần như đi ngang khi chỉ số VN-Index kết thúc tháng ở mức 1.860,01 điểm, giảm nhẹ 0,19% so với cuối tháng 5. Trong phần lớn thời gian của tháng, chỉ số giao dịch trong biên độ hẹp từ 1.860 đến 1.900 điểm, với 11 trong số 14 nhóm ngành ghi nhận mức giảm trong tháng.

Dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số ít nhóm ngành được hỗ trợ bởi các yếu tố riêng của doanh nghiệp hoặc theo câu chuyện chủ đề, trong khi áp lực chốt lời lan rộng ở nhiều cổ phiếu . Nhóm tài chính diễn biến vượt trội với mức tăng 2,04% trong tháng, nhờ kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận bền vững ở các ngân hàng niêm yết. Bất động sản (+0,9%) và Công nghiệp (+0,32%) cũng duy trì sắc xanh. Ngược lại, Năng lượng (-6,85%), Nguyên vật liệu (-3,58%) và Hàng tiêu dùng thiết yếu (-3,1%) là những nhóm ngành giảm mạnh nhất, phản ánh áp lực chốt lời trên diện rộng và tâm lý phòng thủ hơn của nhà đầu tư.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2026, VN-Index tăng 4,23%. Tuy nhiên, nếu loại trừ đóng góp từ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, chỉ số sẽ giảm khoảng 1,7%, cho thấy mức độ tập trung ngày càng cao của diễn biến thị trường. Sự phân hóa này cũng được thể hiện qua 130 mã tăng so với 292 mã giảm trên sàn HOSE.

Thanh khoản thị trường suy yếu đáng kể trong tháng 6, với giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên trên sàn HOSE giảm còn 15 nghìn tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, nhìn chung tương đương mức bình quân của năm 2025. Sự sụt giảm này cho thấy nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn, tập trung và o các cơ hội chọn lọc thay vì tham gia thị trường trên diện rộng.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng. Riêng trong tháng 6, khối ngoại bán ròng khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù thấp hơn mức 19,5 nghìn tỷ đồng của tháng 5, quy mô vẫn đáng kể, đưa tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong 6 tháng đầu năm lên 80,3 nghìn tỷ đồng. Áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại chủ yếu xuất phát từ môi trường lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn tại Mỹ, đồng USD vững và hoạt động tái cơ cấu danh mục đang diễn ra của các quỹ đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, tác động lên thị trường trong nước vẫn ở mức tương đối kiểm soát được nhờ lực hấp thụ mạnh từ nhà đầu tư nội. Đáng chú ý, khối ngoại chiếm 13,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tháng 6, cao hơn mức bình quân 12,6% của 5 tháng liền trước, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vai trò đáng kể đối với thanh khoản thị trường bất chấp việc bán ròng kéo dài.